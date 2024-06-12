Украина и США завтра подпишут соглашение по безопасности, - CNN

Украина и Соединенные Штаты завтра подпишут двустороннее соглашение по безопасности завтра, 13 июня, на полях саммита G7 в Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.

По данным источников, соглашение предусматривает 10-летнее обязательство США продолжать обучать ВСУ. Также речь идет о сотрудничестве в производстве оружия и военного оборудования, продолжении военной помощи и усилении обмена разведывательной информацией.

Отмечается, что соглашение является исполнительным, а не формальным договором, поэтому оно может быть изменено будущими администрациями США.

Также соглашение не предусматривает конкретных финансовых обязательств США по обороне Украины.

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"В приложении к соглашению будет изложено, как администрация Байдена планирует сотрудничать с Конгрессом по выполнению обязательств по безопасности, в частности по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины", - пишет издание со ссылкой на источники.

CNN объясняет, что это соглашение подобно другим двусторонним соглашениям Украины со странами-партнерами.

Предусмотрены также консультации между США и Украиной после возможных будущих атак РФ. В то же время соглашение не включает взаимную оборону, в отличие от членства в НАТО.

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