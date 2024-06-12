РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10510 посетителей онлайн
Новости Война
3 703 26

Украина и США завтра подпишут соглашение по безопасности, - CNN

Україна та США 13 червня можуть підписати безпекову угоду

Украина и Соединенные Штаты завтра подпишут двустороннее соглашение по безопасности завтра, 13 июня, на полях саммита G7 в Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.

По данным источников, соглашение предусматривает 10-летнее обязательство США продолжать обучать ВСУ. Также речь идет о сотрудничестве в производстве оружия и военного оборудования, продолжении военной помощи и усилении обмена разведывательной информацией.

Отмечается, что соглашение является исполнительным, а не формальным договором, поэтому оно может быть изменено будущими администрациями США.

Также соглашение не предусматривает конкретных финансовых обязательств США по обороне Украины.

Также читайте: США передадут Украине вторую систему Patriot, - АР

"В приложении к соглашению будет изложено, как администрация Байдена планирует сотрудничать с Конгрессом по выполнению обязательств по безопасности, в частности по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины", - пишет издание со ссылкой на источники.

CNN объясняет, что это соглашение подобно другим двусторонним соглашениям Украины со странами-партнерами.

Предусмотрены также консультации между США и Украиной после возможных будущих атак РФ. В то же время соглашение не включает взаимную оборону, в отличие от членства в НАТО.

Также читайте: США планируют в четыре раза расширить вторичные санкции против России, - FT

Автор: 

соглашение (1322) США (26743)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Ще один нікчемний папірець на кшталт Будапештського меморандума". Зате якій піар для Валодьі та і ********* є чім пишатись за Володью.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:28
+8
Скільки коштів витрачено на цього zeленого нікчему?
показать весь комментарий
12.06.2024 17:33
+8
30 років тому вже підписали меморандум...
показать весь комментарий
12.06.2024 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один нікчемний папірець на кшталт Будапештського меморандума". Зате якій піар для Валодьі та і ********* є чім пишатись за Володью.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:28 Ответить
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
показать весь комментарий
12.06.2024 21:46 Ответить
Скільки коштів витрачено на цього zeленого нікчему?
показать весь комментарий
12.06.2024 17:33 Ответить
Дохєра , а в сотні разів більше ним та його зекварталом взагалі розкрадено .
показать весь комментарий
12.06.2024 18:30 Ответить
Мізер порівняно скіліки с3,14здила ця нікчема та його 5-6 менеджерів зі Слугами народу. МІЗЕР.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:33 Ответить
Я помню примерно через год после подписания отказа он ядерки Кравчуком приезжал какой-то сенатор в гости, так его спросили будет ли Америка защищать Украину если на нее нападут. Он сказал что Украина сама способна себя защитить.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:38 Ответить
Кучмой в декабре 94-го.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:11 Ответить
Так сенатор же не знав, що ми за 30 років геть усе просремо. А на той час військовий потенціал був сильний, Кучма навіть Тузлу відбив у ***** і не дав Крим захопити.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:23 Ответить
Кучма тоді обісрався і його ніхто не міг знайти. Як не дивно, інтереси України тоді відстояв Янукович. Почитайте https://www.svoboda.org/a/28412337.html інтерв'ю з учасником тих подій , - тимчасовим повіреним України в росії Леонідом Осаволюком.


показать весь комментарий
12.06.2024 20:13 Ответить
Чого не можна забрати Україну в НАТО? Яка стільки натерпілась і пожертвувала заради так званих "західних цінностей", інакше кацапи рано-чи пізно задавлять числом.
Реально ж існує лише дві певною мірою гарантій миру в Європі НАТО або ЯЗ. В ідеалі одне і друге.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:39 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 18:38 Ответить
В ОП придумали безбекову угоду ,яка для країни жодної безпеки не дає ,пуста розмова ні про що.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:00 Ответить
В мАцкве.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:14 Ответить
30 років тому вже підписали меморандум...
показать весь комментарий
12.06.2024 18:07 Ответить
Як Будапештський меморандум????
показать весь комментарий
12.06.2024 18:13 Ответить
Эти фуфлоугоды дали возможность ЗЕденку год изображать бурную деятельность.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:19 Ответить
Це НЕ "Безпекова угода"! (як і всі інші, що вони на підписували)
Це просто "Угода про допомогу та співробітництво у військовій сфері".
Не давайте себе обманювати гучними назвами.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:19 Ответить
Я б навіть скоригував на "меморандум" (заява про наміри). Бо "угода", як пишуть, може бути змінена майбутніми адміністраціями США.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:56 Ответить
...10 річне зобов'язання США продовжувати навчати ЗСУ.. Оці всі "фількіні грамоти" нехай клован затусує сам собі в одне місце. *****,яка ганьба. Навоювалися🤦
показать весь комментарий
12.06.2024 18:30 Ответить
"мала небезпечна куйня для України ,була підписана в Будапешті" велика і знчно більша куйня,котра не надає і не гарантує безпеки і захисту українському народові підписується тепер
показать весь комментарий
12.06.2024 18:53 Ответить
А ця угода, більш потужна, ніж меморандум?
показать весь комментарий
12.06.2024 19:46 Ответить
Це замість НАТО. Можемо будувати дороги далі.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:48 Ответить
Цю угоду Конгрес США не планує обговорювати та імплементувати. Тоб то - ніяких юридичних наслідків не має та не буде. Аплодісменти.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:54 Ответить
Завдяки цій безпековій угоді, завтра ми станемо на 1 день ближче до перемоги , ніж учора .
показать весь комментарий
12.06.2024 20:11 Ответить
 
 