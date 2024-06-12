Украина и США завтра подпишут соглашение по безопасности, - CNN
Украина и Соединенные Штаты завтра подпишут двустороннее соглашение по безопасности завтра, 13 июня, на полях саммита G7 в Италии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.
По данным источников, соглашение предусматривает 10-летнее обязательство США продолжать обучать ВСУ. Также речь идет о сотрудничестве в производстве оружия и военного оборудования, продолжении военной помощи и усилении обмена разведывательной информацией.
Отмечается, что соглашение является исполнительным, а не формальным договором, поэтому оно может быть изменено будущими администрациями США.
Также соглашение не предусматривает конкретных финансовых обязательств США по обороне Украины.
"В приложении к соглашению будет изложено, как администрация Байдена планирует сотрудничать с Конгрессом по выполнению обязательств по безопасности, в частности по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины", - пишет издание со ссылкой на источники.
CNN объясняет, что это соглашение подобно другим двусторонним соглашениям Украины со странами-партнерами.
Предусмотрены также консультации между США и Украиной после возможных будущих атак РФ. В то же время соглашение не включает взаимную оборону, в отличие от членства в НАТО.
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2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Реально ж існує лише дві певною мірою гарантій миру в Європі НАТО або ЯЗ. В ідеалі одне і друге.
Це просто "Угода про допомогу та співробітництво у військовій сфері".
Не давайте себе обманювати гучними назвами.