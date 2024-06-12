УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11340 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 703 26

Україна та США завтра підпишуть безпекову угоду, - CNN

Україна та США 13 червня можуть підписати безпекову угоду

Україна та Сполучені Штати завтра підпишуть двосторонню безпекову угоду завтра, 13 червня, на полях саміту G7 в Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

За даними джерел, угода передбачає 10-річне зобов'язання США продовжувати навчати ЗСУ. Також йдеться про співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, продовження військової допомоги та посилення обміну розвідувальною інформацією.

Зазначається, що угода є виконавчою, а не формальним договором, тому її може бути змінено майбутніми адміністраціями США.

Також угода не передбачає конкретних фінансових зобов'язань США щодо оборони України.

Також читайте: США передадуть Україні другу систему Patriot, - АР

"У додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Байдена планує співпрацювати з Конгресом щодо виконання зобов’язань щодо безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідно для підтримки оборони України", - пише видання із посиланням не джерела.

CNN пояснює, що ця угода подібна до інших двосторонніх угод України з країнами-партнерами.

Передбачено також консультації між США та Україною після можливих майбутніх атак РФ. Водночас угода не включає взаємну оборону, на відміну від членства в НАТО.

Також читайте: США планують в чотири рази розширити вторинні санкції проти Росії, – FT

Автор: 

угода (668) США (23009)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Ще один нікчемний папірець на кшталт Будапештського меморандума". Зате якій піар для Валодьі та і ********* є чім пишатись за Володью.
показати весь коментар
12.06.2024 17:28
+8
Скільки коштів витрачено на цього zeленого нікчему?
показати весь коментар
12.06.2024 17:33
+8
30 років тому вже підписали меморандум...
показати весь коментар
12.06.2024 18:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один нікчемний папірець на кшталт Будапештського меморандума". Зате якій піар для Валодьі та і ********* є чім пишатись за Володью.
показати весь коментар
12.06.2024 17:28 Відповісти
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
показати весь коментар
12.06.2024 21:46 Відповісти
Скільки коштів витрачено на цього zeленого нікчему?
показати весь коментар
12.06.2024 17:33 Відповісти
Дохєра , а в сотні разів більше ним та його зекварталом взагалі розкрадено .
показати весь коментар
12.06.2024 18:30 Відповісти
Мізер порівняно скіліки с3,14здила ця нікчема та його 5-6 менеджерів зі Слугами народу. МІЗЕР.
показати весь коментар
12.06.2024 18:33 Відповісти
Я помню примерно через год после подписания отказа он ядерки Кравчуком приезжал какой-то сенатор в гости, так его спросили будет ли Америка защищать Украину если на нее нападут. Он сказал что Украина сама способна себя защитить.
показати весь коментар
12.06.2024 17:38 Відповісти
Кучмой в декабре 94-го.
показати весь коментар
12.06.2024 18:11 Відповісти
Так сенатор же не знав, що ми за 30 років геть усе просремо. А на той час військовий потенціал був сильний, Кучма навіть Тузлу відбив у ***** і не дав Крим захопити.
показати весь коментар
12.06.2024 18:23 Відповісти
Кучма тоді обісрався і його ніхто не міг знайти. Як не дивно, інтереси України тоді відстояв Янукович. Почитайте https://www.svoboda.org/a/28412337.html інтерв'ю з учасником тих подій , - тимчасовим повіреним України в росії Леонідом Осаволюком.


показати весь коментар
12.06.2024 20:13 Відповісти
Чого не можна забрати Україну в НАТО? Яка стільки натерпілась і пожертвувала заради так званих "західних цінностей", інакше кацапи рано-чи пізно задавлять числом.
Реально ж існує лише дві певною мірою гарантій миру в Європі НАТО або ЯЗ. В ідеалі одне і друге.
показати весь коментар
12.06.2024 17:39 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 18:38 Відповісти
В ОП придумали безбекову угоду ,яка для країни жодної безпеки не дає ,пуста розмова ні про що.
показати весь коментар
12.06.2024 18:00 Відповісти
В мАцкве.
показати весь коментар
12.06.2024 18:14 Відповісти
30 років тому вже підписали меморандум...
показати весь коментар
12.06.2024 18:07 Відповісти
Як Будапештський меморандум????
показати весь коментар
12.06.2024 18:13 Відповісти
Эти фуфлоугоды дали возможность ЗЕденку год изображать бурную деятельность.
показати весь коментар
12.06.2024 18:19 Відповісти
Це НЕ "Безпекова угода"! (як і всі інші, що вони на підписували)
Це просто "Угода про допомогу та співробітництво у військовій сфері".
Не давайте себе обманювати гучними назвами.
показати весь коментар
12.06.2024 18:19 Відповісти
Я б навіть скоригував на "меморандум" (заява про наміри). Бо "угода", як пишуть, може бути змінена майбутніми адміністраціями США.
показати весь коментар
12.06.2024 18:56 Відповісти
...10 річне зобов'язання США продовжувати навчати ЗСУ.. Оці всі "фількіні грамоти" нехай клован затусує сам собі в одне місце. *****,яка ганьба. Навоювалися🤦
показати весь коментар
12.06.2024 18:30 Відповісти
"мала небезпечна куйня для України ,була підписана в Будапешті" велика і знчно більша куйня,котра не надає і не гарантує безпеки і захисту українському народові підписується тепер
показати весь коментар
12.06.2024 18:53 Відповісти
А ця угода, більш потужна, ніж меморандум?
показати весь коментар
12.06.2024 19:46 Відповісти
Це замість НАТО. Можемо будувати дороги далі.
показати весь коментар
12.06.2024 19:48 Відповісти
Цю угоду Конгрес США не планує обговорювати та імплементувати. Тоб то - ніяких юридичних наслідків не має та не буде. Аплодісменти.
показати весь коментар
12.06.2024 19:54 Відповісти
Завдяки цій безпековій угоді, завтра ми станемо на 1 день ближче до перемоги , ніж учора .
показати весь коментар
12.06.2024 20:11 Відповісти
 
 