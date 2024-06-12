Україна та США завтра підпишуть безпекову угоду, - CNN

Україна та Сполучені Штати завтра підпишуть двосторонню безпекову угоду завтра, 13 червня, на полях саміту G7 в Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

За даними джерел, угода передбачає 10-річне зобов'язання США продовжувати навчати ЗСУ. Також йдеться про співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, продовження військової допомоги та посилення обміну розвідувальною інформацією.

Зазначається, що угода є виконавчою, а не формальним договором, тому її може бути змінено майбутніми адміністраціями США.

Також угода не передбачає конкретних фінансових зобов'язань США щодо оборони України.

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"У додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Байдена планує співпрацювати з Конгресом щодо виконання зобов’язань щодо безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідно для підтримки оборони України", - пише видання із посиланням не джерела.

CNN пояснює, що ця угода подібна до інших двосторонніх угод України з країнами-партнерами.

Передбачено також консультації між США та Україною після можливих майбутніх атак РФ. Водночас угода не включає взаємну оборону, на відміну від членства в НАТО.

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