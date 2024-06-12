Україна та США завтра підпишуть безпекову угоду, - CNN
Україна та Сполучені Штати завтра підпишуть двосторонню безпекову угоду завтра, 13 червня, на полях саміту G7 в Італії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.
За даними джерел, угода передбачає 10-річне зобов'язання США продовжувати навчати ЗСУ. Також йдеться про співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, продовження військової допомоги та посилення обміну розвідувальною інформацією.
Зазначається, що угода є виконавчою, а не формальним договором, тому її може бути змінено майбутніми адміністраціями США.
Також угода не передбачає конкретних фінансових зобов'язань США щодо оборони України.
"У додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Байдена планує співпрацювати з Конгресом щодо виконання зобов’язань щодо безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідно для підтримки оборони України", - пише видання із посиланням не джерела.
CNN пояснює, що ця угода подібна до інших двосторонніх угод України з країнами-партнерами.
Передбачено також консультації між США та Україною після можливих майбутніх атак РФ. Водночас угода не включає взаємну оборону, на відміну від членства в НАТО.
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2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Реально ж існує лише дві певною мірою гарантій миру в Європі НАТО або ЯЗ. В ідеалі одне і друге.
Це просто "Угода про допомогу та співробітництво у військовій сфері".
Не давайте себе обманювати гучними назвами.