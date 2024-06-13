Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском на саміті "Великої сімки"

14 червня Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч в Італії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

На запрошення глави уряду Італії Джорджії Мелоні, Папа Франциск візьме участь у саміті "Великої сімки". Також у нього заплановані двосторонні переговори з низкою керівників країн.

Крім Зеленського, Франциск зустрінеться з лідерами Франції, Канади, США, Туреччини, Бразилії, Індії, Кенії та Алжиру.

Також читайте: У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю

Нагадуємо, саміті "Великої сімки" з 13 по 15 червня 2024 р. відбувається в регіоні Апулія на півдні Італії.