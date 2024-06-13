Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском на саміті "Великої сімки"
14 червня Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч в Італії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
На запрошення глави уряду Італії Джорджії Мелоні, Папа Франциск візьме участь у саміті "Великої сімки". Також у нього заплановані двосторонні переговори з низкою керівників країн.
Крім Зеленського, Франциск зустрінеться з лідерами Франції, Канади, США, Туреччини, Бразилії, Індії, Кенії та Алжиру.
Нагадуємо, саміті "Великої сімки" з 13 по 15 червня 2024 р. відбувається в регіоні Апулія на півдні Італії.
Топ коментарі
+5 Пересічний українець #452786
показати весь коментар13.06.2024 17:01
+3 В «Вільний» В
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+2 Urs
показати весь коментар13.06.2024 17:04
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Папа Римський - ганебно мілкувато для самого найвеличнішого горохового шута.
Усі будуть задоволені.