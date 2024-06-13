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Новини
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Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском на саміті "Великої сімки"

Президент України Зеленський та Папа Римський Франциск

14 червня Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч в Італії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

На запрошення глави уряду Італії Джорджії Мелоні, Папа Франциск візьме участь у саміті "Великої сімки". Також у нього заплановані двосторонні переговори з низкою керівників країн.

Крім Зеленського, Франциск зустрінеться з лідерами Франції, Канади, США, Туреччини, Бразилії, Індії, Кенії та Алжиру.

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Нагадуємо, саміті "Великої сімки" з 13 по 15 червня 2024 р. відбувається в регіоні Апулія на півдні Італії.

Автор: 

G-7 G7 (1034) Ватикан (148) Зеленський Володимир (23927) Папа Римський (321) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+5
Дивно, що Зеленський ще не зустрівся із святим Петром.
Папа Римський - ганебно мілкувато для самого найвеличнішого горохового шута.
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13.06.2024 17:01
+3
Папа зустрічаеться з усіма хто вносить велики пожертвування на церкву, так шо Україна заплатила і за дермака і за вовочку буратіно коломойского. Цікаво скільки дронів можно було купити за гроші викинуті на цей піар.
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13.06.2024 17:14
+2
не пойняв. Я щось заплутався, начебто понтифік - це десь рівень завхоза президентського охвіса.
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13.06.2024 17:04
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видай понтіфіку доброго воровського копняка
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13.06.2024 16:53 Відповісти
Єрмачина вмовила папку ...
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13.06.2024 20:30 Відповісти
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13.06.2024 20:31 Відповісти
Перед зустріччю з цим ,,святим,, Папою потрібно дійсно святою водою окропитись. А то заватанієш.
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13.06.2024 16:57 Відповісти
Дивно, що Зеленський ще не зустрівся із святим Петром.
Папа Римський - ганебно мілкувато для самого найвеличнішого горохового шута.
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13.06.2024 17:01 Відповісти
не пойняв. Я щось заплутався, начебто понтифік - це десь рівень завхоза президентського охвіса.
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13.06.2024 17:04 Відповісти
так хазяїн дерьмак прострочегого вже ж зустрічався з ганебним папой
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13.06.2024 17:08 Відповісти
ВоФка,до цього аргентинського презерватива можеш йти в кєдах і в світшоті
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13.06.2024 17:09 Відповісти
Зустрілись два поца і шо?
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13.06.2024 17:13 Відповісти
Папа зустрічаеться з усіма хто вносить велики пожертвування на церкву, так шо Україна заплатила і за дермака і за вовочку буратіно коломойского. Цікаво скільки дронів можно було купити за гроші викинуті на цей піар.
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13.06.2024 17:14 Відповісти
Папа його похрестить, а воффка папі обрєзаніє зробить.
Усі будуть задоволені.
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13.06.2024 17:45 Відповісти
Завгосп кошти крадені завіз у ватикан паоу днів назад ,нелох тому такий довольний що частину коштів заховав папа
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13.06.2024 18:04 Відповісти
зустріч ворогів України і її народу
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13.06.2024 18:13 Відповісти
 
 