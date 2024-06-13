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Зеленский встретится с Папой Римским Франциском на саммите "Большой семерки"

Президент України Зеленський та Папа Римський Франциск

14 июня Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Италии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

По приглашению главы правительства Италии Джорджии Мелони, Папа Франциск примет участие в саммите "Большой семерки". Также у него запланированы двусторонние переговоры с рядом руководителей стран.

Кроме Зеленского, Франциск встретится с лидерами Франции, Канады, США, Турции, Бразилии, Индии, Кении и Алжира.

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Напоминаем, саммит "Большой семерки" состоится с 13 по 15 июня 2024 г. в регионе Апулия на юге Италии.

Автор: 

G7 (836) Ватикан (196) Зеленский Владимир (20474) Папа Римский (439) Франциск (181)


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Топ комментарии
+5
Дивно, що Зеленський ще не зустрівся із святим Петром.
Папа Римський - ганебно мілкувато для самого найвеличнішого горохового шута.
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13.06.2024 17:01
+3
Папа зустрічаеться з усіма хто вносить велики пожертвування на церкву, так шо Україна заплатила і за дермака і за вовочку буратіно коломойского. Цікаво скільки дронів можно було купити за гроші викинуті на цей піар.
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13.06.2024 17:14
+2
не пойняв. Я щось заплутався, начебто понтифік - це десь рівень завхоза президентського охвіса.
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13.06.2024 17:04
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видай понтіфіку доброго воровського копняка
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13.06.2024 16:53 Ответить
Єрмачина вмовила папку ...
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13.06.2024 20:30 Ответить
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13.06.2024 20:31 Ответить
Перед зустріччю з цим ,,святим,, Папою потрібно дійсно святою водою окропитись. А то заватанієш.
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13.06.2024 16:57 Ответить
Дивно, що Зеленський ще не зустрівся із святим Петром.
Папа Римський - ганебно мілкувато для самого найвеличнішого горохового шута.
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13.06.2024 17:01 Ответить
не пойняв. Я щось заплутався, начебто понтифік - це десь рівень завхоза президентського охвіса.
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13.06.2024 17:04 Ответить
так хазяїн дерьмак прострочегого вже ж зустрічався з ганебним папой
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13.06.2024 17:08 Ответить
ВоФка,до цього аргентинського презерватива можеш йти в кєдах і в світшоті
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13.06.2024 17:09 Ответить
Зустрілись два поца і шо?
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13.06.2024 17:13 Ответить
Папа зустрічаеться з усіма хто вносить велики пожертвування на церкву, так шо Україна заплатила і за дермака і за вовочку буратіно коломойского. Цікаво скільки дронів можно було купити за гроші викинуті на цей піар.
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13.06.2024 17:14 Ответить
Папа його похрестить, а воффка папі обрєзаніє зробить.
Усі будуть задоволені.
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13.06.2024 17:45 Ответить
Завгосп кошти крадені завіз у ватикан паоу днів назад ,нелох тому такий довольний що частину коштів заховав папа
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13.06.2024 18:04 Ответить
зустріч ворогів України і її народу
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13.06.2024 18:13 Ответить
 
 