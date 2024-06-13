Зеленский встретится с Папой Римским Франциском на саммите "Большой семерки"

14 июня Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Италии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

По приглашению главы правительства Италии Джорджии Мелони, Папа Франциск примет участие в саммите "Большой семерки". Также у него запланированы двусторонние переговоры с рядом руководителей стран.

Кроме Зеленского, Франциск встретится с лидерами Франции, Канады, США, Турции, Бразилии, Индии, Кении и Алжира.

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Напоминаем, саммит "Большой семерки" состоится с 13 по 15 июня 2024 г. в регионе Апулия на юге Италии.