Зеленский встретится с Папой Римским Франциском на саммите "Большой семерки"
14 июня Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Италии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
По приглашению главы правительства Италии Джорджии Мелони, Папа Франциск примет участие в саммите "Большой семерки". Также у него запланированы двусторонние переговоры с рядом руководителей стран.
Кроме Зеленского, Франциск встретится с лидерами Франции, Канады, США, Турции, Бразилии, Индии, Кении и Алжира.
Напоминаем, саммит "Большой семерки" состоится с 13 по 15 июня 2024 г. в регионе Апулия на юге Италии.
Топ комментарии
+5 Пересічний українець #452786
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+3 В «Вільний» В
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+2 Urs
показать весь комментарий13.06.2024 17:04
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Папа Римський - ганебно мілкувато для самого найвеличнішого горохового шута.
Усі будуть задоволені.