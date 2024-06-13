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Новини Допомога Україні
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Країни G7 нададуть Україні 50 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, - радник Макрона Бонн

G7

Країни G7 нададуть Україні ще 50 мільярдів євро до кінця 2024 року за рахунок використання заморожених російських активів.

Таку інформацію під час телефонного брифінгу підтвердив дипломатичний радник президента Франції Емманюеля Макрона Еммануель Бонн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Лідери прийняли рішення. Ми підтвердимо нашу підтримку Україні у вигляді спільного кредиту у розмірі 50 мільярдів євро, який країни G7 нададуть Україні до кінця року", - повідомив він.

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За його словами, це американський кредит, "але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внесками".

Він пояснив, що цей кредит Україні планується погашати за рахунок надходжень від заморожених російських активів у Європейському Союзі.

"І ви розумієте, що якщо російські активи будуть розморожені з тих чи інших причин або якщо доходи від російських активів не принесуть більше, ніж потрібно для фінансування кредиту, тоді постає питання про розподіл тягаря", - пояснив Бонн.

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Тож технічні фахівці мають узгодити контракт, який буде використовуватися для фінансування кредиту, а також прослідкувати, щоб він відповідав усім законам та правилам публічних фінансів.

"Але справи підуть дуже швидко, і в будь-якому разі 50 мільярдів будуть виплачені до кінця 2024 року", - додав радник Макрона.

Німецький Мінфін своє чергою привітав рішення G7.

"Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - заявив міністр Крістіан Лінднер.

Автор: 

G-7 G7 (1034) кредит (3836) допомога (8368) фінансування (3124)


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Топ коментарі
+3
Не давайте грошей, тільки обладнання і зброя.
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13.06.2024 18:04
+2
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13.06.2024 17:32
+2
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13.06.2024 17:33
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Слава Януарiю!
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13.06.2024 17:24 Відповісти
5-ть "найефективніших" вже слюні пускають.
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13.06.2024 17:24 Відповісти
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13.06.2024 17:32 Відповісти
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13.06.2024 17:33 Відповісти
написано кредит
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13.06.2024 17:49 Відповісти
Просто законна технічна можливість швидко переказати, ніхто не очікує повернення..
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13.06.2024 20:33 Відповісти
Не давайте грошей, тільки обладнання і зброя.
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13.06.2024 18:04 Відповісти
Ото кацапів порве тепер,що їх вбиватимуть за їхні ж гроші!!!
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13.06.2024 18:40 Відповісти
Згоден. Бо вкрадуть не менше 80%
Ну і знову наш найвеличніший взяв боргу на холку україньцям....
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13.06.2024 18:53 Відповісти
Ну чорт для чортів в деталях...Зараз ми працюємо над деталями", - заявив міністр Крістіан Лінднер.
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13.06.2024 20:23 Відповісти
Можна деякі деталі передбачити...
Гроші будуть заходити не через бюджет-общак Кабміну рехворматорів, а через проекти Siemens Energy, Rheinmetall тощо. З трьох "самітів відбудови" - проектів крадівництва точно зроблять висновки...
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13.06.2024 20:39 Відповісти
Про це відкрито заявляють.
США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, - спецпредставниця Пріцкер Джерело: https://biz.censor.net/n3494084

але потрібні реформи, але потрібні реформи, але потрібні реформи...реформи почне Захід.
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13.06.2024 20:43 Відповісти
Ось підтвердження - Підсумки конференції у Берліні: У Міненерго похвалилися підписанням 10 меморандумів і однієї декларації Джерело: https://biz.censor.net/n3494265

Нехай шмигаль та галушенко покажуть крім меморандумів (намірів) документи про виділення коштів під них?))
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13.06.2024 20:46 Відповісти
А ще таке - мобілізація-демотивація як в ЗСУ і для ЗСУ не показує експертам на Заході, як збираються "освоювати" кошти Заходу "реформатори" в зРаді та Кабміні?
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13.06.2024 21:24 Відповісти
США ШУКАЮТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ ДОДАТКОВІ СИСТЕМИ ППО, АЛЕ !!БЕЗ ЕКОНОМІКИ!! НЕМОЖЛИВО ВЕСТИ ВІЙНУ, - САЛЛІВАН ДЖЕРЕЛО Про що ця заява?
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13.06.2024 21:27 Відповісти
Свiтиi людi!
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13.06.2024 20:27 Відповісти
Єс. Thank you 🤜🤛✌️
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13.06.2024 20:36 Відповісти
 
 