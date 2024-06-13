Країни G7 нададуть Україні 50 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, - радник Макрона Бонн
Країни G7 нададуть Україні ще 50 мільярдів євро до кінця 2024 року за рахунок використання заморожених російських активів.
Таку інформацію під час телефонного брифінгу підтвердив дипломатичний радник президента Франції Емманюеля Макрона Еммануель Бонн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Лідери прийняли рішення. Ми підтвердимо нашу підтримку Україні у вигляді спільного кредиту у розмірі 50 мільярдів євро, який країни G7 нададуть Україні до кінця року", - повідомив він.
За його словами, це американський кредит, "але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внесками".
Він пояснив, що цей кредит Україні планується погашати за рахунок надходжень від заморожених російських активів у Європейському Союзі.
"І ви розумієте, що якщо російські активи будуть розморожені з тих чи інших причин або якщо доходи від російських активів не принесуть більше, ніж потрібно для фінансування кредиту, тоді постає питання про розподіл тягаря", - пояснив Бонн.
Тож технічні фахівці мають узгодити контракт, який буде використовуватися для фінансування кредиту, а також прослідкувати, щоб він відповідав усім законам та правилам публічних фінансів.
"Але справи підуть дуже швидко, і в будь-якому разі 50 мільярдів будуть виплачені до кінця 2024 року", - додав радник Макрона.
Німецький Мінфін своє чергою привітав рішення G7.
"Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - заявив міністр Крістіан Лінднер.
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Ну і знову наш найвеличніший взяв боргу на холку україньцям....
Гроші будуть заходити не через бюджет-общак Кабміну рехворматорів, а через проекти Siemens Energy, Rheinmetall тощо. З трьох "самітів відбудови" - проектів крадівництва точно зроблять висновки...
США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, - спецпредставниця Пріцкер Джерело: https://biz.censor.net/n3494084
але потрібні реформи, але потрібні реформи, але потрібні реформи...реформи почне Захід.
Нехай шмигаль та галушенко покажуть крім меморандумів (намірів) документи про виділення коштів під них?))