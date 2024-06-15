Мелоні щодо "мирного плану" Путіна: Це радше пропаганда, ніж обґрунтована пропозиція для переговорів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала "пропозиції" диктатора Володимира Путіна стосовно "мирних переговорів" з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня.

Мелоні вважає, що "пропозиції" Путіна – "це радше пропаганда, ніж справжня, обґрунтована пропозиція для переговорів".

Вона нагадала, що Росія в односторонньому порядку анексувала українські регіони, які повністю не контролює.

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"Якщо Путін каже, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо Україна визнає анексію і вторгнення й поступиться частиною своєї території – я не думаю, що це буде обґрунтована пропозиція", – зазначила прем’єрка Італії.

"І буде важко стверджувати, що Україна має вийти з України, щоб мати змогу сісти за стіл переговорів. Це скидається на вправляння в пропаганді", – додала вона, назвавши слова Путіна "формою свідомої маніпуляції".

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.