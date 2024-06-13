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Зеленський та прем’єрка Італії Мелоні обговорили підтримку ППО України на полях саміту G-7

Зеленський та Мелоні на саміті G-7 в Італії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні обговорили підтримку системи протиповітряного захисту України.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивну зустріч із Джорджею Мелоні. Дякую особисто Джорджі та всій Італії за безпекову, політичну, фінансову й гуманітарну підтримку України та українців. Дякую за всі зусилля, які спрямовані на захист життя", - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили наступні кроки співпраці, зокрема підтримання Італією системи протиповітряного захисту України та перший, інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати. 

"Я глибоко вдячний Джорджі за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", - наголосив президент.

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Крім того обоговорювались спільні з Італією проекти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси й Одеської області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", - резюмував Володимир Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна хоче провести конференцію з відновлення України у 2025 році.

Автор: 

G-7 G7 (1034) Зеленський Володимир (23927) Італія (1574) ППО (3210) Мелоні Джорджа (142)


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Ну як і з Остіном ніякої конкретики, одні пустопорожні обіцянки на рахунок ППО. Знову обговорили, пообіцяли і на цьому все. Самі винні , більше останні роки закатали мільярди в дороги чим в безпеку державу та тепер як казав один наш лідер маємо те що маємо.
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13.06.2024 18:45 Відповісти
Красавица и чудовище
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13.06.2024 18:54 Відповісти
Мене порожня Брехня від простроченого не цікава. У мене сусідка бреше краще - честніше. Мене цікавить лише одне. Де дрони? Де півармії дронів ? А папірці нехай прострочений засуне або собі, або дЄрмаку у дупу.
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13.06.2024 19:02 Відповісти
Говорили, говорили… - и обговорили)
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13.06.2024 19:31 Відповісти
Як на мене фото 14+. Скумбрія уже махнула рукою, а оту Барісича може викликати цілком логічні питання.
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13.06.2024 21:32 Відповісти
 
 