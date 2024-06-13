Зеленський та прем’єрка Італії Мелоні обговорили підтримку ППО України на полях саміту G-7

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні обговорили підтримку системи протиповітряного захисту України.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивну зустріч із Джорджею Мелоні. Дякую особисто Джорджі та всій Італії за безпекову, політичну, фінансову й гуманітарну підтримку України та українців. Дякую за всі зусилля, які спрямовані на захист життя", - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили наступні кроки співпраці, зокрема підтримання Італією системи протиповітряного захисту України та перший, інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати.

"Я глибоко вдячний Джорджі за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", - наголосив президент.

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Крім того обоговорювались спільні з Італією проекти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси й Одеської області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", - резюмував Володимир Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна хоче провести конференцію з відновлення України у 2025 році.