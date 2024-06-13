Італія хоче провести конференцію з відновлення України у 2025 році, - МЗС

У 2025 році Конференція з питань відновлення України може відбутись в Італії.

Про готовність організувати зустріч заявило тамтешнє МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Так очільник міністерства Антоніо Таяні наголосив, що його уряд твердо налаштований підтримувати відновлення та реконструкцію України, про що свідчить присутність італійського бізнесу на Конференції в Берліні.

"Це тема, яку ми також поставили в центр нашого головування у G7: ми очікуємо конкретних результатів від конференції та готові взяти на себе її організацію в Італії у 2025 році", - зазначив Таяні.

Він також зауважив, що що італійська підтримка України – без урахування військової допомоги та внеску в загальноєвропейську – наразі становить понад 2 мільярди євро.

У відомстві повідомили, що у Конференції з відбудови у 2025 році візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн: загалом очікується близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць.

Нагадаємо 11 червня в столиці Німеччини Берліні відбулась Конференція з відновлення України.

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