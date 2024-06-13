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Італія хоче провести конференцію з відновлення України у 2025 році, - МЗС

У 2025 році Конференція з питань відновлення України може відбутись в Італії.

У 2025 році Конференція з питань відновлення України може відбутись в Італії.

Про готовність організувати зустріч заявило тамтешнє МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Так очільник міністерства Антоніо Таяні наголосив, що його уряд твердо налаштований підтримувати відновлення та реконструкцію України, про що свідчить присутність італійського бізнесу на Конференції в Берліні.

"Це тема, яку ми також поставили в центр нашого головування у G7: ми очікуємо конкретних результатів від конференції та готові взяти на себе її організацію в Італії у 2025 році", - зазначив Таяні.

Він також зауважив, що що італійська підтримка України – без урахування військової допомоги та внеску в загальноєвропейську – наразі становить понад 2 мільярди євро.

У відомстві повідомили, що у Конференції з відбудови у 2025 році візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн: загалом очікується близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць.

Нагадаємо 11 червня в столиці Німеччини Берліні відбулась Конференція з відновлення України.

Читайте: Ще 50 млн євро внесе Німеччина до Фонду підтримки енергетики України

Автор: 

Італія (1574) конференція (175) Відновлення України група (8) відновлення (585)


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Топ коментарі
+4
Вони розпиляли на дорогах дофіга і "прібарахлілісь". А тепер буде найбільший розпил з 45го року - сам бог велів
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13.06.2024 00:33
+1
відновлення ? без перемоги ?

Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж Джерело:

как-то так....
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13.06.2024 00:32
+1
А нічого шо України може тоді не бути з цими хуцпатими покидьками?
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13.06.2024 01:04
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відновлення ? без перемоги ?

Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж Джерело:

как-то так....
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13.06.2024 00:32 Відповісти
Вони розпиляли на дорогах дофіга і "прібарахлілісь". А тепер буде найбільший розпил з 45го року - сам бог велів
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13.06.2024 00:33 Відповісти
А нічого шо України може тоді не бути з цими хуцпатими покидьками?
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13.06.2024 01:04 Відповісти
А Італії шо? Не має проблема - не треба нічого й проводити.
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13.06.2024 01:06 Відповісти
Хоч хтось адекватний!
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13.06.2024 01:05 Відповісти
А це означає,що гопоті на чьолі з єрмаком і тих кого він потянув з собою наближених на форум в немечину,замість тих,кого негласно пропонували посли з країн ЄС вже ніхто не довіряє.Колокол забив,коли погоджували 50млрд.Замість 50% на відбудову і 50% на озброєння зробили 10/90 і то неточно.Фінансісти з країн ЄС(представники крупного капіталу) ретельно відреагували на статті про Єрмака.
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13.06.2024 04:50 Відповісти
дЄрмак отримав облизня. А так ВАЛИЛО, що дух перехоплювало і серце зупинялось від нулів за цифрою.
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13.06.2024 06:58 Відповісти
ТОКО не у 2025 році. Бо Лідор затримається. Не піде їдальню самообслуговування. Буде за руку тримати матусю дЄрмака ... до Риму. До сцени, до прожекторів та софітів, оплесків та квітів. До Папи Римського.
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13.06.2024 06:56 Відповісти
Якщо тут не буде диктатури.
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13.06.2024 09:12 Відповісти
Яка хитра пані Мелоні)) Але це треба проводи восени...
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13.06.2024 20:05 Відповісти
 
 