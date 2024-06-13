Италия хочет провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году, - МИД

В 2025 году Конференция по вопросам восстановления Украины может пройти в Италии.

О готовности организовать встречу заявил тамошний МИД, передает Цензор.НЕТ.

Глава министерства Антонио Таяни отметил, что его правительство твердо настроено поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, о чем свидетельствует присутствие итальянского бизнеса на Конференции в Берлине.

"Это тема, которую мы также поставили в центр нашего председательства в G7: мы ожидаем конкретных результатов от конференции и готовы взять на себя ее организацию в Италии в 2025 году", - отметил Таяни.

Он также отметил, что итальянская поддержка Украины - без учета военной помощи и вклада в общеевропейскую - сейчас составляет более 2 миллиардов евро.

В ведомстве сообщили, что в Конференции по восстановлению в 2025 году примут участие главы государств и правительств из 77 стран: всего ожидается около 1800 участников. Будет приглашено 500 компаний, из них 150 - из Германии, 150 - из Украины и 200 - из других стран-участниц.

Напомним, 11 июня в столице Германии Берлине прошла Конференция по восстановлению Украины.

Также смотрите: Глобальное восстановление Украины будет после окончания войны, - Зеленский. ВИДЕО