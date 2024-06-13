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Италия хочет провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году, - МИД

У 2025 році Конференція з питань відновлення України може відбутись в Італії.

В 2025 году Конференция по вопросам восстановления Украины может пройти в Италии.

О готовности организовать встречу заявил тамошний МИД, передает Цензор.НЕТ.

Глава министерства Антонио Таяни отметил, что его правительство твердо настроено поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, о чем свидетельствует присутствие итальянского бизнеса на Конференции в Берлине.

"Это тема, которую мы также поставили в центр нашего председательства в G7: мы ожидаем конкретных результатов от конференции и готовы взять на себя ее организацию в Италии в 2025 году", - отметил Таяни.

Он также отметил, что итальянская поддержка Украины - без учета военной помощи и вклада в общеевропейскую - сейчас составляет более 2 миллиардов евро.

В ведомстве сообщили, что в Конференции по восстановлению в 2025 году примут участие главы государств и правительств из 77 стран: всего ожидается около 1800 участников. Будет приглашено 500 компаний, из них 150 - из Германии, 150 - из Украины и 200 - из других стран-участниц.

Напомним, 11 июня в столице Германии Берлине прошла Конференция по восстановлению Украины.

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Автор: 

Италия (1645) конференция (292) Восстановление Украины (3) восстановления (147)


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Топ комментарии
+4
Вони розпиляли на дорогах дофіга і "прібарахлілісь". А тепер буде найбільший розпил з 45го року - сам бог велів
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13.06.2024 00:33
+1
відновлення ? без перемоги ?

Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж Джерело:

как-то так....
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13.06.2024 00:32
+1
А нічого шо України може тоді не бути з цими хуцпатими покидьками?
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13.06.2024 01:04
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відновлення ? без перемоги ?

Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж Джерело:

как-то так....
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13.06.2024 00:32 Ответить
Вони розпиляли на дорогах дофіга і "прібарахлілісь". А тепер буде найбільший розпил з 45го року - сам бог велів
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13.06.2024 00:33 Ответить
А нічого шо України може тоді не бути з цими хуцпатими покидьками?
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13.06.2024 01:04 Ответить
А Італії шо? Не має проблема - не треба нічого й проводити.
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13.06.2024 01:06 Ответить
Хоч хтось адекватний!
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13.06.2024 01:05 Ответить
А це означає,що гопоті на чьолі з єрмаком і тих кого він потянув з собою наближених на форум в немечину,замість тих,кого негласно пропонували посли з країн ЄС вже ніхто не довіряє.Колокол забив,коли погоджували 50млрд.Замість 50% на відбудову і 50% на озброєння зробили 10/90 і то неточно.Фінансісти з країн ЄС(представники крупного капіталу) ретельно відреагували на статті про Єрмака.
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13.06.2024 04:50 Ответить
дЄрмак отримав облизня. А так ВАЛИЛО, що дух перехоплювало і серце зупинялось від нулів за цифрою.
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13.06.2024 06:58 Ответить
ТОКО не у 2025 році. Бо Лідор затримається. Не піде їдальню самообслуговування. Буде за руку тримати матусю дЄрмака ... до Риму. До сцени, до прожекторів та софітів, оплесків та квітів. До Папи Римського.
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13.06.2024 06:56 Ответить
Якщо тут не буде диктатури.
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13.06.2024 09:12 Ответить
Яка хитра пані Мелоні)) Але це треба проводи восени...
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13.06.2024 20:05 Ответить
 
 