РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 328 43

Глобальное восстановление Украины будет после окончания войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что о глобальном восстановлении Украины можно будет говорить только после войны.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается восстановления. Безусловно, глобальное восстановление будет после окончания войны. Здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев (о возвращении из-за границы. - Ред.). После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность и я считаю, что будет большая мотивация", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы сегодня в сложный момент те, кто хочет приехать в Украину и помогать восстанавливать государство, сделали это, то такое решение поддерживали бы.

Читайте также: Мы уже видим, когда и как сможем поставить новые системы ПВО в Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) восстановления (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
після того як тебе вишвернуть звідси
показать весь комментарий
11.06.2024 14:49
+17
показать весь комментарий
11.06.2024 15:00
+13
Окончание войны это новая версия коммунизма, который наступит надо только подождать. Тогда будут молочные реки течь и все такое.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
після того як тебе вишвернуть звідси
показать весь комментарий
11.06.2024 14:49 Ответить
Пипец, Америку открыли минимум 500 лет назад.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:51 Ответить
Тада нафига зебилы канючат ща деньги на вiдбудову?
показать весь комментарий
11.06.2024 14:52 Ответить
А ви хоч приблизно уявляєте, скільки треба на утримання "нєдвігі" в лондОнах, монАках і на лазурних бєрєґах?
показать весь комментарий
11.06.2024 14:56 Ответить
Вчора якраз повідомили що Зє отримує від оренди своєї віли в Італії та квартир в Лондоні 5 млн. гривень щомісяця. Це чистий прибуток після всіх виплат.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:04 Ответить
И ни одного доната на Армию, как Порох? Оце непробиваемое гэйло.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:11 Ответить
Ага. Ви мабуть теж той ролик подивились... Зєлєнскій як сталін (джугашвілі в перекладі означає "син єврея") - той теж всю війну зарплату і гонорари складав в залізну шафу і жодної копійки не пожертвував на армію. Це так по жидівськи...
показать весь комментарий
11.06.2024 15:23 Ответить
Нi, не передивлявся , бо не знав , що iснуе. В пртивному випадку, я так вважаю, моя тега була б бiльш емоцiйною.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:52 Ответить
А ссиль, плз...? На ролик?
показать весь комментарий
11.06.2024 18:22 Ответить
Ну, якщо нєдвіґу здавати італійським та/або британським пенсюкам, то моґє бичь. А якщо тримати "для себе"?
показать весь комментарий
11.06.2024 18:15 Ответить
Щоб їх спи₴дити. Елементарно.)
показать весь комментарий
11.06.2024 15:05 Ответить
Окончание войны это новая версия коммунизма, который наступит надо только подождать. Тогда будут молочные реки течь и все такое.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:53 Ответить
"Вмєсто абєщанава ранєє камунізма в 1980 ґаду в маасквє састаялісь алімпійскіє іґри".
показать весь комментарий
11.06.2024 14:59 Ответить
"Глобальне відновлення України буде після закінчення війни" - без Зе і його 5-6 менеджерів......
показать весь комментарий
11.06.2024 14:54 Ответить
так їх це не влаштовує ,гроші хочуть негайно поки вони "керують"
показать весь комментарий
11.06.2024 15:43 Ответить
Глобальне відновлення України буде після закінчення війни, - Зеленський

Я теж вважаю, що ремонт автівки неможливий під час аварії чи катастрофи.
Тільки після!
показать весь комментарий
11.06.2024 14:55 Ответить
Забув додати про молитви св. Глобалію.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:05 Ответить
Зеленський наголосив, що якби сьогодні у складний момент ті, хто хоче приїхати до України і допомагати відновлювати державу, зробили це, то таке рішення підтримували б.
=========

Угу. ТЦК підтримували б.
Яким місцем допомагав якщо зараз ТЦК усіх виловлює? Водіїв простих на рейсах не вистачає
показать весь комментарий
11.06.2024 14:56 Ответить
А який інтерес комусь тут щось відновлювати?
показать весь комментарий
11.06.2024 14:56 Ответить
Зрозуміло:
Сьогодні, на перемовинах с Шольцем та Урсулой фон Дер Ляєн по питанню відновлення України.
На запит Зеленського "дайте гроші".
Його дипломатична ПОСЛАЛИ на... ВИБОРИ!
Так?
показать весь комментарий
11.06.2024 14:58 Ответить
Нічого не допомагає залишилася наркотерапія
показать весь комментарий
11.06.2024 14:58 Ответить
Краще примусова евтаназія...
показать весь комментарий
11.06.2024 15:05 Ответить
Полковник УДО.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:21 Ответить
Дай Бог, Вова, без тебя!
показать весь комментарий
11.06.2024 14:58 Ответить
я, когда строил себе дом в Буче, проводил электрику и устанавливал столб - заплатил 500 гривень за бетонный столб... после того как в Бучу приехали "братья" и изговняли всю инфраструктуру, в том числе мой столб, такой же новый стал стоить, внезапно, 10,000 грн!
показать весь комментарий
11.06.2024 14:59 Ответить
Дефолт бетону в дії..падли зелені..

Добре, що Ви живі..
показать весь комментарий
11.06.2024 15:25 Ответить
Бо зелений.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:41 Ответить
В Україні офіційна інфляція 5÷6%.
То ви, ймовірно, ціну стовпа з 3980 року привели
показать весь комментарий
11.06.2024 16:09 Ответить
Знов несе дичину
показать весь комментарий
11.06.2024 14:59 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2024 15:00 Ответить
"суровые годы уходят, в боях за свободу страны... за ними другие приходят, они будут тоже трудны".. Собачье сердце"
показать весь комментарий
11.06.2024 15:02 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2024 15:07 Ответить
"глобальне відновлення України буде після закінчення війни, но дєньгі - вперьойд!!" ))
показать весь комментарий
11.06.2024 15:10 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2024 15:11 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15108 Ірина Геращенко :
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:35 Ответить
Хто ж до вас приїде на відбудову коли ви своїх громадян за кордоном кинули з паспортами як звичайні бандюки, краще чуже розбудовувати, дякуючи чужим людям за турботу.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:38 Ответить
*** ну хтось скаже добре слово про найвеличнішого .
показать весь комментарий
11.06.2024 15:40 Ответить
на росії *****, а у нас поц.
показать весь комментарий
11.06.2024 15:47 Ответить
Прямо таки всі-всі-всі приїдуть?
І потап? І владік яма? І алєшка вінник? І сотні інших "любих друзів преZEдента".
Ймовірно, гарний дєрєбан буде, коли вся ця ******** планує приймати у ньому участь.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:04 Ответить
 
 