Глобальное восстановление Украины будет после окончания войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что о глобальном восстановлении Украины можно будет говорить только после войны.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается восстановления. Безусловно, глобальное восстановление будет после окончания войны. Здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев (о возвращении из-за границы. - Ред.). После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность и я считаю, что будет большая мотивация", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы сегодня в сложный момент те, кто хочет приехать в Украину и помогать восстанавливать государство, сделали это, то такое решение поддерживали бы.

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