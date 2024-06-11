Глобальное восстановление Украины будет после окончания войны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что о глобальном восстановлении Украины можно будет говорить только после войны.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается восстановления. Безусловно, глобальное восстановление будет после окончания войны. Здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев (о возвращении из-за границы. - Ред.). После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность и я считаю, что будет большая мотивация", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что если бы сегодня в сложный момент те, кто хочет приехать в Украину и помогать восстанавливать государство, сделали это, то такое решение поддерживали бы.
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Я теж вважаю, що ремонт автівки неможливий під час аварії чи катастрофи.
Тільки після!
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Угу. ТЦК підтримували б.
Яким місцем допомагав якщо зараз ТЦК усіх виловлює? Водіїв простих на рейсах не вистачає
Сьогодні, на перемовинах с Шольцем та Урсулой фон Дер Ляєн по питанню відновлення України.
На запит Зеленського "дайте гроші".
Його дипломатична ПОСЛАЛИ на... ВИБОРИ!
Так?
Добре, що Ви живі..
То ви, ймовірно, ціну стовпа з 3980 року привели
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
І потап? І владік яма? І алєшка вінник? І сотні інших "любих друзів преZEдента".
Ймовірно, гарний дєрєбан буде, коли вся ця ******** планує приймати у ньому участь.