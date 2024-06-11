Глобальне відновлення України буде після закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що про глобальне відновлення України можна буде говорити тільки після війни.
Про це глава держави заявив під час пресконференції з Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується відновлення. Безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. Тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців (про повернення з-за кордону. - Ред.). Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Бо будуть робочі місця, буде безпека і я вважаю, що буде велика мотивація", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що якби сьогодні у складний момент ті, хто хоче приїхати до України і допомагати відновлювати державу, зробили це, то таке рішення підтримували б.
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Я теж вважаю, що ремонт автівки неможливий під час аварії чи катастрофи.
Тільки після!
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Угу. ТЦК підтримували б.
Яким місцем допомагав якщо зараз ТЦК усіх виловлює? Водіїв простих на рейсах не вистачає
Сьогодні, на перемовинах с Шольцем та Урсулой фон Дер Ляєн по питанню відновлення України.
На запит Зеленського "дайте гроші".
Його дипломатична ПОСЛАЛИ на... ВИБОРИ!
Так?
Добре, що Ви живі..
То ви, ймовірно, ціну стовпа з 3980 року привели
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
І потап? І владік яма? І алєшка вінник? І сотні інших "любих друзів преZEдента".
Ймовірно, гарний дєрєбан буде, коли вся ця ******** планує приймати у ньому участь.