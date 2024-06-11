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Глобальне відновлення України буде після закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що про глобальне відновлення України можна буде говорити тільки після війни.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується відновлення. Безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. Тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців (про повернення з-за кордону. - Ред.). Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Бо будуть робочі місця, буде безпека і я вважаю, що буде велика мотивація", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що якби сьогодні у складний момент ті, хто хоче приїхати до України і допомагати відновлювати державу, зробили це, то таке рішення підтримували б.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) відновлення (585)


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Топ коментарі
+20
після того як тебе вишвернуть звідси
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11.06.2024 14:49
+17
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11.06.2024 15:00
+13
Окончание войны это новая версия коммунизма, который наступит надо только подождать. Тогда будут молочные реки течь и все такое.
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11.06.2024 14:53
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після того як тебе вишвернуть звідси
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11.06.2024 14:49 Відповісти
Пипец, Америку открыли минимум 500 лет назад.
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11.06.2024 14:51 Відповісти
Тада нафига зебилы канючат ща деньги на вiдбудову?
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11.06.2024 14:52 Відповісти
А ви хоч приблизно уявляєте, скільки треба на утримання "нєдвігі" в лондОнах, монАках і на лазурних бєрєґах?
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11.06.2024 14:56 Відповісти
Вчора якраз повідомили що Зє отримує від оренди своєї віли в Італії та квартир в Лондоні 5 млн. гривень щомісяця. Це чистий прибуток після всіх виплат.
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11.06.2024 15:04 Відповісти
И ни одного доната на Армию, как Порох? Оце непробиваемое гэйло.
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11.06.2024 15:11 Відповісти
Ага. Ви мабуть теж той ролик подивились... Зєлєнскій як сталін (джугашвілі в перекладі означає "син єврея") - той теж всю війну зарплату і гонорари складав в залізну шафу і жодної копійки не пожертвував на армію. Це так по жидівськи...
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11.06.2024 15:23 Відповісти
Нi, не передивлявся , бо не знав , що iснуе. В пртивному випадку, я так вважаю, моя тега була б бiльш емоцiйною.
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11.06.2024 16:52 Відповісти
А ссиль, плз...? На ролик?
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11.06.2024 18:22 Відповісти
Ну, якщо нєдвіґу здавати італійським та/або британським пенсюкам, то моґє бичь. А якщо тримати "для себе"?
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11.06.2024 18:15 Відповісти
Щоб їх спи₴дити. Елементарно.)
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11.06.2024 15:05 Відповісти
Окончание войны это новая версия коммунизма, который наступит надо только подождать. Тогда будут молочные реки течь и все такое.
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11.06.2024 14:53 Відповісти
"Вмєсто абєщанава ранєє камунізма в 1980 ґаду в маасквє састаялісь алімпійскіє іґри".
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11.06.2024 14:59 Відповісти
"Глобальне відновлення України буде після закінчення війни" - без Зе і його 5-6 менеджерів......
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11.06.2024 14:54 Відповісти
так їх це не влаштовує ,гроші хочуть негайно поки вони "керують"
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11.06.2024 15:43 Відповісти
Глобальне відновлення України буде після закінчення війни, - Зеленський

Я теж вважаю, що ремонт автівки неможливий під час аварії чи катастрофи.
Тільки після!
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11.06.2024 14:55 Відповісти
Забув додати про молитви св. Глобалію.
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11.06.2024 15:05 Відповісти
Зеленський наголосив, що якби сьогодні у складний момент ті, хто хоче приїхати до України і допомагати відновлювати державу, зробили це, то таке рішення підтримували б.
=========

Угу. ТЦК підтримували б.
Яким місцем допомагав якщо зараз ТЦК усіх виловлює? Водіїв простих на рейсах не вистачає
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11.06.2024 14:56 Відповісти
А який інтерес комусь тут щось відновлювати?
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11.06.2024 14:56 Відповісти
Зрозуміло:
Сьогодні, на перемовинах с Шольцем та Урсулой фон Дер Ляєн по питанню відновлення України.
На запит Зеленського "дайте гроші".
Його дипломатична ПОСЛАЛИ на... ВИБОРИ!
Так?
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11.06.2024 14:58 Відповісти
Нічого не допомагає залишилася наркотерапія
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11.06.2024 14:58 Відповісти
Краще примусова евтаназія...
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11.06.2024 15:05 Відповісти
Полковник УДО.
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11.06.2024 16:21 Відповісти
Дай Бог, Вова, без тебя!
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11.06.2024 14:58 Відповісти
я, когда строил себе дом в Буче, проводил электрику и устанавливал столб - заплатил 500 гривень за бетонный столб... после того как в Бучу приехали "братья" и изговняли всю инфраструктуру, в том числе мой столб, такой же новый стал стоить, внезапно, 10,000 грн!
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11.06.2024 14:59 Відповісти
Дефолт бетону в дії..падли зелені..

Добре, що Ви живі..
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11.06.2024 15:25 Відповісти
Бо зелений.
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11.06.2024 15:41 Відповісти
В Україні офіційна інфляція 5÷6%.
То ви, ймовірно, ціну стовпа з 3980 року привели
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11.06.2024 16:09 Відповісти
Знов несе дичину
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11.06.2024 14:59 Відповісти
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11.06.2024 15:00 Відповісти
"суровые годы уходят, в боях за свободу страны... за ними другие приходят, они будут тоже трудны".. Собачье сердце"
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11.06.2024 15:02 Відповісти
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11.06.2024 15:07 Відповісти
"глобальне відновлення України буде після закінчення війни, но дєньгі - вперьойд!!" ))
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11.06.2024 15:10 Відповісти
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11.06.2024 15:11 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/15108 Ірина Геращенко :
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
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11.06.2024 15:35 Відповісти
Хто ж до вас приїде на відбудову коли ви своїх громадян за кордоном кинули з паспортами як звичайні бандюки, краще чуже розбудовувати, дякуючи чужим людям за турботу.
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11.06.2024 15:38 Відповісти
*** ну хтось скаже добре слово про найвеличнішого .
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11.06.2024 15:40 Відповісти
на росії *****, а у нас поц.
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11.06.2024 15:47 Відповісти
Прямо таки всі-всі-всі приїдуть?
І потап? І владік яма? І алєшка вінник? І сотні інших "любих друзів преZEдента".
Ймовірно, гарний дєрєбан буде, коли вся ця ******** планує приймати у ньому участь.
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11.06.2024 16:04 Відповісти
 
 