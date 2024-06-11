Глобальне відновлення України буде після закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що про глобальне відновлення України можна буде говорити тільки після війни.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується відновлення. Безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. Тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців (про повернення з-за кордону. - Ред.). Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Бо будуть робочі місця, буде безпека і я вважаю, що буде велика мотивація", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що якби сьогодні у складний момент ті, хто хоче приїхати до України і допомагати відновлювати державу, зробили це, то таке рішення підтримували б.

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