Зеленский и премьер Италии Мелони обсудили поддержку ПВО Украины на полях саммита G-7

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили поддержку системы противовоздушной защиты Украины.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивную встречу с Джорджей Мелони. Спасибо лично Джорджи и всей Италии за безопасность, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Спасибо за все усилия, направленные на защиту жизни", - отметил Зеленский.

Также собеседники обсудили следующие шаги сотрудничества, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины и первый, инаугурационный Саммит мира и его ожидаемые результаты.

"Я глубоко благодарен Джорджи за активную помощь, цель которой - привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", - подчеркнул президент.

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Кроме того обсуждались совместные с Италией проекты, направленные на помощь Украине в восстановлении Одессы и Одесской области.

"Сотрудничество добавляет обеим нашим странам социальной силы. Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", - резюмировал Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна хочет провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.