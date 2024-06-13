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Зеленский и премьер Италии Мелони обсудили поддержку ПВО Украины на полях саммита G-7

Зеленський та Мелоні на саміті G-7 в Італії

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили поддержку системы противовоздушной защиты Украины.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивную встречу с Джорджей Мелони. Спасибо лично Джорджи и всей Италии за безопасность, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Спасибо за все усилия, направленные на защиту жизни", - отметил Зеленский.

Также собеседники обсудили следующие шаги сотрудничества, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины и первый, инаугурационный Саммит мира и его ожидаемые результаты.

"Я глубоко благодарен Джорджи за активную помощь, цель которой - привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", - подчеркнул президент.

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Кроме того обсуждались совместные с Италией проекты, направленные на помощь Украине в восстановлении Одессы и Одесской области.

"Сотрудничество добавляет обеим нашим странам социальной силы. Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", - резюмировал Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна хочет провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.

Автор: 

G7 (836) Зеленский Владимир (20474) Италия (1645) ПВО (2771) Джорджа Мелони (114)


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Ну як і з Остіном ніякої конкретики, одні пустопорожні обіцянки на рахунок ППО. Знову обговорили, пообіцяли і на цьому все. Самі винні , більше останні роки закатали мільярди в дороги чим в безпеку державу та тепер як казав один наш лідер маємо те що маємо.
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13.06.2024 18:45 Ответить
Красавица и чудовище
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13.06.2024 18:54 Ответить
Мене порожня Брехня від простроченого не цікава. У мене сусідка бреше краще - честніше. Мене цікавить лише одне. Де дрони? Де півармії дронів ? А папірці нехай прострочений засуне або собі, або дЄрмаку у дупу.
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13.06.2024 19:02 Ответить
Говорили, говорили… - и обговорили)
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13.06.2024 19:31 Ответить
Як на мене фото 14+. Скумбрія уже махнула рукою, а оту Барісича може викликати цілком логічні питання.
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13.06.2024 21:32 Ответить
 
 