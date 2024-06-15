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Путін не має зацікавленості у справедливому мирі, - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сунак заявив на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

"Не може бути виправдань ескалації ядерної риторики, не може бути виправдань порушення ланцюжків продовольчої безпеки. Звичайно, буде різноманітність поглядів серед нас, але я хочу подякувати всім за участь сьогодні, яка показує, що ви всі шукаєте справжнього миру в цьому конфлікті. Бо Путін не має зацікавленості у справедливому мирі", - сказав він.

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Сунак зазначив, що Путін запустив скоординовану дипломатичну атаку проти цього саміту і закликав держави утримуватися від участі.

"Російський представник при ООН нещодавно сказав, що єдина тема зустрічі щодо України має бути капітуляція режиму в Києві. Цього ніколи не станеться, тому що агресія не може і не переможе", - зауважив прем’єр.

Він наголосив на необхідності встановлення принципів відновлення справедливого миру, які спиратимуться на міжнародне право і статут ООН.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.

Автор: 

путін володимир (23873) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+2
путін має зацікавленость вмерти потихому, треба примусити його здохнути в муках.
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15.06.2024 20:51
+1
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі. ПОЗАЯК МИ "ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ І ДРУЗІ УКРАЇНИ НЕ НАДАЛАЛИ І НЕ НАДАЄМО УКРАЇНІ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ КУЙЛО ПРОСИВ САМ ПРО МИР .
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15.06.2024 21:11
+1
А шо в нас на мазі - захопив п"яту частину Украіни - вбив море людеи - 8млн украінців виіхали - шо ше потрібно людоідові для повного щастя?
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15.06.2024 21:44
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путін має зацікавленость вмерти потихому, треба примусити його здохнути в муках.
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15.06.2024 20:51 Відповісти
путлєр вбивця - але не дурень - для чого иому мир - в нього зараз все на мазі
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15.06.2024 20:56 Відповісти
Що в нього на мазі? Таке скажете...
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15.06.2024 21:38 Відповісти
А шо в нас на мазі - захопив п"яту частину Украіни - вбив море людеи - 8млн украінців виіхали - шо ше потрібно людоідові для повного щастя?
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15.06.2024 21:44 Відповісти
Сподіваюсь Індія за Сунака, тоді Китаю є конкуренція...
Індія повинна бути за Сунака та за Україну, тут у нас купа їхніх спеціалістів, які потім донавчаються у Сунака в країні... Еліта Індії...
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15.06.2024 20:59 Відповісти
лапки забув..
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15.06.2024 21:00 Відповісти
Чому не має? Має. Тільки сприйняття справедливості у нього збочене.
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15.06.2024 21:00 Відповісти
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі. ПОЗАЯК МИ "ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ І ДРУЗІ УКРАЇНИ НЕ НАДАЛАЛИ І НЕ НАДАЄМО УКРАЇНІ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ КУЙЛО ПРОСИВ САМ ПРО МИР .
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15.06.2024 21:11 Відповісти
По сути сказанного Сунаком всё ясно и не ново. Но то что сегодня остальные говорили---этот сказал конкретно. Тот недомерок и его стая с рехнутым обществом уже лет 20 последних провоцируют по всему миру склоки, войну, шатают вековые устои. Наконец стало доходить сейчас до многих. Когда реально возьмётся мир за ублюдков? Не знаю. Беда в другом для нас. Хватит ли нас как таковых, пока возмутся реально и все? Можем не уцелеть.
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15.06.2024 21:59 Відповісти
Так, не зацікавлений, інакше б не озвучував свої "хотєлки"
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16.06.2024 08:18 Відповісти
 
 