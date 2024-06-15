Путін не має зацікавленості у справедливому мирі, - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сунак заявив на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

"Не може бути виправдань ескалації ядерної риторики, не може бути виправдань порушення ланцюжків продовольчої безпеки. Звичайно, буде різноманітність поглядів серед нас, але я хочу подякувати всім за участь сьогодні, яка показує, що ви всі шукаєте справжнього миру в цьому конфлікті. Бо Путін не має зацікавленості у справедливому мирі", - сказав він.

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Сунак зазначив, що Путін запустив скоординовану дипломатичну атаку проти цього саміту і закликав держави утримуватися від участі.

"Російський представник при ООН нещодавно сказав, що єдина тема зустрічі щодо України має бути капітуляція режиму в Києві. Цього ніколи не станеться, тому що агресія не може і не переможе", - зауважив прем’єр.

Він наголосив на необхідності встановлення принципів відновлення справедливого миру, які спиратимуться на міжнародне право і статут ООН.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.