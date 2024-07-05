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Партия премьера Сунака проиграла парламентские выборы в Великобритании, - экзитпол

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

По итогам досрочных выборов в парламент, консервативная партия Великобритании потеряла большинство после 14 лет пребывания у власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Экзитпол прогнозирует оппозиционной Лейбористской партии 410 мест, что даст им большинство в 170 мест.

Тогда как Консервативная партия получит лишь 131 место, потеряв полученное на досрочных выборах в 2019 году большинство в 365 мандатов.

По данным экзитпола, на третьем месте оказалась Либерально-демократическая партия с 61 мандатом - это в шесть раз больше, чем партия имеет в нынешней Палате общин.

Читайте: Байден заявил, что не будет сниматься с выборов, - Reuters

13 мандатов может получить евроскептическая партия Reform UK Найджела Фараджа, несмотря на ряд скандалов во время кампании. Это значительно лучший результат, чем предполагали опросы перед днем голосования.

Шотландская национальная партия, согласно экзитполу, опускается до 10 мандатов, а "Зеленые" могут рассчитывать на два места в Палате общин. Еще 19 мандатов получат более мелкие политсилы и независимые политики.

Окончательные результаты могут быть известны уже утром в пятницу, 5 июля. Впрочем, результаты экзитполов в целом не позволяют сомневаться, что лейбористы будут иметь единоличное большинство в Палате общин, а Кир Стармер займет должность премьер-министра Великобритании.

Также читайте: Победа ультраправых на парламентских выборах во Франции приведет к уменьшению поддержки Украины, - премьер-министр Атталь

Автор: 

Великобритания (5026) выборы (24760)


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Топ комментарии
+16
Мене цікавить тільки підтримка лейбористами України.

З британською повісткою нехай британці розбираються.
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05.07.2024 01:48 Ответить
+13
Консерватори догрались. Не треба було з'їдати Бориса
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05.07.2024 00:59 Ответить
+8
Головне щоб допомога й підтримка України не зменшилася.
А у себе в середині Британці розберуться й дадуть собі раду.
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05.07.2024 03:07 Ответить
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Консерватори догрались. Не треба було з'їдати Бориса
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05.07.2024 00:59 Ответить
Борис привів партію до цього провалу, нижче канадієць детально розписав
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05.07.2024 01:20 Ответить
Боріс і винен в цьому, подивіться Віталія Портнікова, він все якісно розповість
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05.07.2024 06:21 Ответить
українці - гурмани, своїх не їдять бо гидота
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07.07.2024 22:44 Ответить
BBC

Поразка консерваторів відображає їхню непопулярність у суспільстві, а не ентузіазм щодо лейбористів.

За 14 років перебування при владі торі ознаменувалися першим з 1950-х років зниженням рівня життя населення. У всьому винні також жорстка економія державних витрат після фінансової кризи 2008-2009 років, пандемія ковіду і, найголовніше, Brexit, який різко скоротив торгівлю та інвестиції.

Цього виявилося достатньо, щоб опозиція пообіцяла населенню одне - зміни. Всю кампанію вони проводили під гаслом одного слова: «Зміни!».
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05.07.2024 01:03 Ответить
Парламент запрацює на повну силу лише восени, коли після короткої літньої відпустки та партійних конференцій у вересні-жовтні будуть визначені голови та члени всіх парламентських комітетів, а уряд представить бюджет на найближчі місяці.

Від нього залежить, в якому напрямку і на які гроші відтепер буде розвиватися країна.
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05.07.2024 01:05 Ответить
народна мудрість для сунака: не рой іншому яму - сам в неї попадеш. Згноїв пристойну людину і свого боса - і так феєрично обіср*вся. Бог все бачить. Пусте місце повернулося на своє місце.
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05.07.2024 01:18 Ответить
Борис - популіст рівня зеленського, який своїми діями ледве не розвалив UK - шотландцям на референдумі про незалежність не вистачило всього лиш декількох відсотків для відокремлення.
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05.07.2024 01:22 Ответить
Популіст це не брутальне слово.

Багатех видатних людей можно назвати «популістами».

Боріс був і е людиною Честі та Порядності.
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05.07.2024 01:28 Ответить
Саме так.
Гітлер і Мусоліні теж були популістами. Хто скаже, що вони не видатні?
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05.07.2024 01:50 Ответить
Треба бути зовсім дурним, щоб не розуміти, що популізм це нормальне явище в політиці. Популізм властивий ВСІМ політичним силам і політикам. ВСІ вони обіцяють купу всього до виборів і всі вони після в більшості не виконують обіцянки.
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05.07.2024 03:39 Ответить
Сподіваюсь, що порівняння Гітлера/мусоліні з Борисом Джонсоном-
це невдалий жарт…
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05.07.2024 05:46 Ответить
Це яскравв приклади видатних діячів популістів.
Можна ближче - Юлія Тимошенко.

Наведіть інші приклади популістів, діяльність яких мала б позитивні наслідки, а не війну, розбрат чи занепад.
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05.07.2024 08:34 Ответить
Герхарду - в Україні немає політиків і політики, тільки бізнес-інтереси та запроданці (чит. Т.Г.Шевченко)
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07.07.2024 22:49 Ответить
Тепер зрозуміло, чому більшість популістів в Україні хотіли бачити Бориса на посаді Генсека НАТО.)
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05.07.2024 01:41 Ответить
Там до цього провалу доклалися чи не всі лідери торі з 2010 року. Девід Кемерон, нинішній МЗС, а в 2015-му він був прем'єром і пообіцяв Brexit. Тереза Мей, наступний прем'єр, провела референдум, успішний. Боря Джонсонюк після багатьох спроб Brexit втілив, розлучив UK з Євросоюзом. Ну, а Ліз Трасс та Ріші Сунак вже розхлбоьували оцю заварену попередниками біду...
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05.07.2024 01:47 Ответить
Тому чотири рази перемагали на виборах поки не прийшла Трасс.
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05.07.2024 07:13 Ответить
На підставі ейфорії ьританців з приводу розлучення з Євросоюзом торі і перемогли в 2019-му році... Та ейфорія виявилась безпідставною, бо без ЄС економіка Британії впала, і впала підтримка торі серед населення.
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05.07.2024 10:34 Ответить
до чого Борис до референдума в шотландії??
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05.07.2024 02:13 Ответить
Мене цікавить тільки підтримка лейбористами України.

З британською повісткою нехай британці розбираються.
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05.07.2024 01:48 Ответить
Саме так! Боюсь, що лейбористи будуть проявляти традиційний для соціалістів пОцифізм.
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05.07.2024 03:43 Ответить
Головне щоб допомога й підтримка України не зменшилася.
А у себе в середині Британці розберуться й дадуть собі раду.
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05.07.2024 03:07 Ответить
Лейборiсти завжди були агентами мацкви. Усi соцiалiсти працювали на Совок та паРашу, бо одержали фiнанси через КДБ (всi мають пам"ятати так зване "Золото партiї" та роль КДБ у фiнансуваннi агентiв Мацкви...
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05.07.2024 06:23 Ответить
Залишилося провалитися СДПН Шольца і буде роял флеш.
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05.07.2024 06:56 Ответить
Довипєндрювались британці, що дригаються із кута в кут.
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05.07.2024 07:19 Ответить
Довгоочікуваний провал
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05.07.2024 09:19 Ответить
 
 