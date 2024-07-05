Партия премьера Сунака проиграла парламентские выборы в Великобритании, - экзитпол

По итогам досрочных выборов в парламент, консервативная партия Великобритании потеряла большинство после 14 лет пребывания у власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Экзитпол прогнозирует оппозиционной Лейбористской партии 410 мест, что даст им большинство в 170 мест.

Тогда как Консервативная партия получит лишь 131 место, потеряв полученное на досрочных выборах в 2019 году большинство в 365 мандатов.

По данным экзитпола, на третьем месте оказалась Либерально-демократическая партия с 61 мандатом - это в шесть раз больше, чем партия имеет в нынешней Палате общин.

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13 мандатов может получить евроскептическая партия Reform UK Найджела Фараджа, несмотря на ряд скандалов во время кампании. Это значительно лучший результат, чем предполагали опросы перед днем голосования.

Шотландская национальная партия, согласно экзитполу, опускается до 10 мандатов, а "Зеленые" могут рассчитывать на два места в Палате общин. Еще 19 мандатов получат более мелкие политсилы и независимые политики.

Окончательные результаты могут быть известны уже утром в пятницу, 5 июля. Впрочем, результаты экзитполов в целом не позволяют сомневаться, что лейбористы будут иметь единоличное большинство в Палате общин, а Кир Стармер займет должность премьер-министра Великобритании.

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