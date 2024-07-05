Партия премьера Сунака проиграла парламентские выборы в Великобритании, - экзитпол
По итогам досрочных выборов в парламент, консервативная партия Великобритании потеряла большинство после 14 лет пребывания у власти.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Экзитпол прогнозирует оппозиционной Лейбористской партии 410 мест, что даст им большинство в 170 мест.
Тогда как Консервативная партия получит лишь 131 место, потеряв полученное на досрочных выборах в 2019 году большинство в 365 мандатов.
По данным экзитпола, на третьем месте оказалась Либерально-демократическая партия с 61 мандатом - это в шесть раз больше, чем партия имеет в нынешней Палате общин.
13 мандатов может получить евроскептическая партия Reform UK Найджела Фараджа, несмотря на ряд скандалов во время кампании. Это значительно лучший результат, чем предполагали опросы перед днем голосования.
Шотландская национальная партия, согласно экзитполу, опускается до 10 мандатов, а "Зеленые" могут рассчитывать на два места в Палате общин. Еще 19 мандатов получат более мелкие политсилы и независимые политики.
Окончательные результаты могут быть известны уже утром в пятницу, 5 июля. Впрочем, результаты экзитполов в целом не позволяют сомневаться, что лейбористы будут иметь единоличное большинство в Палате общин, а Кир Стармер займет должность премьер-министра Великобритании.
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Поразка консерваторів відображає їхню непопулярність у суспільстві, а не ентузіазм щодо лейбористів.
За 14 років перебування при владі торі ознаменувалися першим з 1950-х років зниженням рівня життя населення. У всьому винні також жорстка економія державних витрат після фінансової кризи 2008-2009 років, пандемія ковіду і, найголовніше, Brexit, який різко скоротив торгівлю та інвестиції.
Цього виявилося достатньо, щоб опозиція пообіцяла населенню одне - зміни. Всю кампанію вони проводили під гаслом одного слова: «Зміни!».
Від нього залежить, в якому напрямку і на які гроші відтепер буде розвиватися країна.
Багатех видатних людей можно назвати «популістами».
Боріс був і е людиною Честі та Порядності.
Гітлер і Мусоліні теж були популістами. Хто скаже, що вони не видатні?
це невдалий жарт…
Можна ближче - Юлія Тимошенко.
Наведіть інші приклади популістів, діяльність яких мала б позитивні наслідки, а не війну, розбрат чи занепад.
З британською повісткою нехай британці розбираються.
А у себе в середині Британці розберуться й дадуть собі раду.