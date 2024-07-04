Байден заявил, что не будет сниматься с выборов, - Reuters
Президент США Джо Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в телефонных разговорах со своей командой, во время встреч с демократами в Конгрессе и губернаторами американский лидер заявил, что не отказывается от участия в президентских выборах.
В звонках команде его президентской кампании Байден заявил, что "никуда не уходит".
"Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца", - сказал он.
В среду Байден провел дистанционную встречу с губернаторами штатов от Демократической партии и заверил их, что будет баллотироваться.
Дебаты между Байденом и Трампом
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.
Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.
По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.
В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.
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Мы мужчины, не потому ли
Так упорно идём к нашей цели
Правда, трое вчера утонули,
А четвёртого, жирного, съели.. (Гимн болотных геологов)
Израиль ликвидировал одного из верховных командиров «Хезболлы» ФОТО
Ое отвечал за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.
чи добре це чи погано не ясно.
І зафіксувати в цій позиції до кінця днів.
А Байден жуватиме шмарклі (соплі): "ну ни шмагла я !"
А Трамп ще налажає.
Просто нагадаю, що з промови Черчілля з американського міста Фултон в присутності Трумена на початку 19946 року розпочалась нова війна, вже між цивілізованим і диктаторськими світами, але вже холодна. Так, в наші дні з 2022-го (по іншим даних - з 2014-го) року вона переросла вже в гарячу фазу...
проте і ядерна бомба на москві в 45-му виглядала б дуже доречно.
І це далеко не єдина причина, чому потрібно було завершити гарячу фазу WW2 і розпочати нову, холодну
Рейтинг віцепрезидента Камали Харріс лише на 1% менший ві трампівського.
А Трамп ще точно наламає дров - тут на нього можна покластись.
Байден хороший менеджер, позволил начать горячую войну в центре Европы,
запрещает Украине стрелять и цедит оружие по капельке.
Может, хватит "хороших менеджеров" и пора ставить агрессора на место ?
ямы подключимся.