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Байден заявил, что не будет сниматься с выборов, - Reuters

Байден не зніматиметься із виборів

Президент США Джо Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в телефонных разговорах со своей командой, во время встреч с демократами в Конгрессе и губернаторами американский лидер заявил, что не отказывается от участия в президентских выборах.

В звонках команде его президентской кампании Байден заявил, что "никуда не уходит".

"Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца", - сказал он.

В среду Байден провел дистанционную встречу с губернаторами штатов от Демократической партии и заверил их, что будет баллотироваться.

Также читайте: Дебаты практически не изменили мнение избирателей о Байдене и Трампе, - опрос

Дебаты между Байденом и Трампом

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп надеется, что Байден не выйдет из гонки, потому что считает, что его будет легко победить, - WP

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24760) США (27131)


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Топ комментарии
+22
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04.07.2024 10:03 Ответить
+4
Невже на всю США немає достойних людей на посаду Президента? - Тільки старий дід, у якого вже маразм і неадекватний аферист?
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04.07.2024 10:33 Ответить
+3
на перегонах до кінця , а кінець вже близько близько ! дедушка старий ему всьоравно ...
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04.07.2024 10:04 Ответить
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04.07.2024 10:03 Ответить
Я не вибуваю. Я залишуся у перегонах до кінця", - сказав він.

Мы мужчины, не потому ли
Так упорно идём к нашей цели
Правда, трое вчера утонули,
А четвёртого, жирного, съели.. (Гимн болотных геологов)
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04.07.2024 10:04 Ответить
на перегонах до кінця , а кінець вже близько близько ! дедушка старий ему всьоравно ...
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04.07.2024 10:04 Ответить
Он решил умереть стоя.
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04.07.2024 10:05 Ответить
Почему у Израиля нормально убивать главнокомандующих, ответственных за обстрелы, а у нас нет?

Израиль ликвидировал одного из верховных командиров «Хезболлы» ФОТО

Ое отвечал за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.
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04.07.2024 10:06 Ответить
тому що Хесбола, та й Хамас - це недержавні терористичні організації, в них нема тих можливостей захистити своїх польових командирів, які є в державних терористичних лаптєстану, китаю, ірану тощо
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04.07.2024 10:40 Ответить
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04.07.2024 10:06 Ответить
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04.07.2024 10:07 Ответить
Рік назад потрібно було розмірковувати
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04.07.2024 10:13 Ответить
та вже ясно що буде другий захід трампнаша.
чи добре це чи погано не ясно.
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04.07.2024 10:16 Ответить
Зовсім критику втратив! З розуму вижив!!
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04.07.2024 10:25 Ответить
Ліл! Він таким чином примусово розшерив гасло трампла. Байден зробить америку великою знову саме тим, що не зніметься і трампло виграє вибори!
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04.07.2024 10:27 Ответить
Д***л б***ь (Лавров)
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04.07.2024 10:27 Ответить
Ех, дідуню, дідуню!
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04.07.2024 10:28 Ответить
Українці забули, що дідуньо розумний і проукраїнський. Ну нічого, Ви це ще згадаєте. Ох як згадаєте...
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04.07.2024 10:35 Ответить
Невже на всю США немає достойних людей на посаду Президента? - Тільки старий дід, у якого вже маразм і неадекватний аферист?
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04.07.2024 10:33 Ответить
Не знімайся, Джо! Молодець! Ганьбися до кінця!
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04.07.2024 10:35 Ответить
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04.07.2024 10:40 Ответить
Камала Харріс як прокурор знає, як поставити Трампа раком.
І зафіксувати в цій позиції до кінця днів.
А Байден жуватиме шмарклі (соплі): "ну ни шмагла я !"
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04.07.2024 10:41 Ответить
можливо, знає, але не зможе
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04.07.2024 10:48 Ответить
Зможе, бо в них різниця у рейтингах 1%.
А Трамп ще налажає.
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04.07.2024 11:02 Ответить
Навіть муміфікований Джо кращий ніж руда, брехлива, підкацапна потвора.
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04.07.2024 10:52 Ответить
Американці свого часу, навіть під час WW2 чотири рази обирали президентом хворого паралізованого Франкліна Рузвельта - і нічого катастрофічного не сталось. Ну, помер на посаді - його замінив віце-президент Трумен... і навіть дав дозвіл на застосування ЯЗ проти ворога...
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04.07.2024 10:53 Ответить
Трумен зробив Японію великою.
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04.07.2024 11:03 Ответить
тільки той же рузвельт (тьху), а за ним і трумен з легкістю згодували пів Європи кривавому маньяку сралєну. і тихенько забули про ту ж польщу, через яку друга світова, власне, і почалася.
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04.07.2024 11:04 Ответить
а то треба було тоді продовжити WW2 - але вже зі сраліним?

Просто нагадаю, що з промови Черчілля з американського міста Фултон в присутності Трумена на початку 19946 року розпочалась нова війна, вже між цивілізованим і диктаторськими світами, але вже холодна. Так, в наші дні з 2022-го (по іншим даних - з 2014-го) року вона переросла вже в гарячу фазу...
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04.07.2024 11:26 Ответить
можна просто не відгодовувати монстрів, наприклад зупинити ленд-ліз в 44-му, чи навіть не розбудовувати монстрам впк, починаючи з 30-х.

проте і ядерна бомба на москві в 45-му виглядала б дуже доречно.
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04.07.2024 11:50 Ответить
В 44-му був і ще воював інший страшний ворог - гітлер; потрібно було його добити. А до Москви в 45-му ще треба було би долетіти... Ракет тоді не було...
І це далеко не єдина причина, чому потрібно було завершити гарячу фазу WW2 і розпочати нову, холодну
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04.07.2024 11:56 Ответить
в 44-му вже різні німецькі кола вели переговори про сепаратний мир. і починаючи з успішної висадки в нормандії долю війни було вирішено. це і був самий момент прискіпливо вдивитися в совок і прийняти контр-міри. момент, який було упущено.
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04.07.2024 12:11 Ответить
ну, не з Гімлером же потрібно було сепаратний мир укладати...
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04.07.2024 18:39 Ответить
ну крім гіммлера ше був Роммель, або той же Канаріс. та чого гріха таїти, майже половина німецького генштабу.
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04.07.2024 22:49 Ответить
Ні Роммель, ні Канаріс на той час вже не мали реальної влади. Канаріс - здається, взагалі вже був повішений.
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04.07.2024 23:20 Ответить
ну как бы до, только атомной бомбой на Москву тогда бы не ограничилось все. Были бы бомбы и на Киев и на Харьков и на Днепр и на то позорное Сралино(донецк) и на Одессу...
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04.07.2024 16:55 Ответить
в 45-му - ні, їх стільки просто не було. а от в 49 - вже можливо.
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04.07.2024 17:20 Ответить
Я раніше думав, що тільки у колишньому політбюро були старі пердуни-маразматики, які правили совєцкім союзом, а потім мерли, як мухи один за одним. Як зараз пам'ятаю: от совєтского політбюро...Штати з великим відривом від часу повторюють цю традицію.
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04.07.2024 10:58 Ответить
Как сказали высокопоставленные чиновники в Демократической партии "Нам пиз...ц"
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04.07.2024 11:04 Ответить
Ідеальний варіант Байден з піднятою головою врізав дуба, зберіг гідність і звільнив місце.
Рейтинг віцепрезидента Камали Харріс лише на 1% менший ві трампівського.
А Трамп ще точно наламає дров - тут на нього можна покластись.
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04.07.2024 11:16 Ответить
Я не знаю, где вы смотрите рейтинги, но КХ в США ненавидят. А еще она отвратительный менеджер. Что-то вроде нашей Безуглой. Шансов у нее нету.
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04.07.2024 12:26 Ответить
Обама был хороший менеджер и отдал путину Крым.
Байден хороший менеджер, позволил начать горячую войну в центре Европы,
запрещает Украине стрелять и цедит оружие по капельке.
Может, хватит "хороших менеджеров" и пора ставить агрессора на место ?
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04.07.2024 16:29 Ответить
Это очень интересный вопрос... Видители, я сейчас работаю в конторе, где директор и комерс плохие менеджеры. Так вот, я за Обаму и за Байдена. Ну а на счет ставить "агрессора на место" - организовывайте, я мы подключимся.
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05.07.2024 08:34 Ответить
Если человек не понимает, что нужно вовремя уйти - это предел невменяемости...
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04.07.2024 14:52 Ответить
 
 