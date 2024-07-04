Байден заявил, что не будет сниматься с выборов, - Reuters

Президент США Джо Байден заверил, что не собирается отказываться от участия в выборах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в телефонных разговорах со своей командой, во время встреч с демократами в Конгрессе и губернаторами американский лидер заявил, что не отказывается от участия в президентских выборах.

В звонках команде его президентской кампании Байден заявил, что "никуда не уходит".

"Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца", - сказал он.

В среду Байден провел дистанционную встречу с губернаторами штатов от Демократической партии и заверил их, что будет баллотироваться.

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Дебаты между Байденом и Трампом

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

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