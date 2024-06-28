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Байден не будет выходить из предвыборной гонки, - спикер кампании президента США

Байден не виходитиме з передвиборчої гонки, - речник кампанії президента США

Президент США Джо Байден не будет выбывать из предвыборной гонки после дебатов с его политическим оппонентом, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом заявил представитель предвыборной кампании Байдена Сет Шустер, пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, он не выбывает", - заявил представитель кампании действующего президента США.

В свою очередь президент-демократ не захотел отвечать, должен ли он отказаться от участия в выборах после дебатов с соперником-республиканцем.

"Нет. Трудно дебатировать с лжецом. New York Times отметила, что он (Дональд Трамп. - Ред.) солгал 26 раз", - сказал Байден.

Читайте также: Победа Трампа на выборах США приведет к началу Третьей мировой войны, - Байден

В то же время неназванный советник Байдена в комментарии CNN сказал, что действующий президент США планирует принять участие в следующих дебатах, которые запланированы на сентябрь.

Он добавил, что выступление главы Белого дома на дебатах было неубедительным. Однако отметил, что команда президента намерена выделить моменты, сыгравшие на руку Байдену, и двигаться дальше.

Советник Байдена также добавил, что в президентской кампании президента сейчас работают немало специалистов, которые в свое время помогали переизбираться Бараку Обаме. Он напомнил, что 44-й президент, несмотря на проигрыш в первых дебатах, все же выиграл президентские выборы в 2012 году.

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Как известно, 27 июня в США состоялись дебаты между Трампом и Байденом.

Читайте также: Дебаты для Байдена стали полной катастрофой даже на фоне лжи Трампа, - Business Insider

Автор: 

Байден Джо (2794) выборы (24756) дебаты (437) США (27055)


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Топ комментарии
+11
Дарма.
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28.06.2024 18:05
+4
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28.06.2024 18:11
+4
Оце й є результат славетної двопарітйної системи... коаліції виключені... діє упороте протистояння насмерть для США
В Англії те ж саме - але мабуть це ж не така країна мігрантів... Старі традиції не розколихуються так легко, як наприклад про випадок з Хамас та Ізраїлем... США стали заручниками свого двопарійного болота. Кажуть коли кандидати від партій йдуть ніздря в ніздрю все вирішують нейтральні ... А ТЕПЕР? Та нейтральні просто не підуть на вибори?
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28.06.2024 18:27
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Дарма.
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28.06.2024 18:05 Ответить
А деж Саліван???

Сховався у тінь? Бо це його поразка.

Таке враження, що треба демократам міняти Байдена. На кого?

Та хоть би на Антоні Блінкіна! ( обо іншего… но не на Мішель Обаму).
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28.06.2024 18:53 Ответить
Гейлі?
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28.06.2024 18:55 Ответить
Так, чула вночі у Рашкіна цю думку від Дмитра Абрамсона. Оце б була справжня коаліція політиків а не упортих партійців ... Але мабуть так не буває...
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28.06.2024 19:00 Ответить
Таке не може трапитись за логікою сьогоднішніх подій.
Демократії ще не нажерлись популістичного лайна аж до блювання.
Чи не отруяться на смерть - ось у чому питання.
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28.06.2024 19:02 Ответить
Переслухала нічний ефір у Рашкіна - не було такого припущення з Гейлі, то мабуть мені приснилося, як мрія про державних діячів а не політиків
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28.06.2024 19:29 Ответить
то на що тоді чекати від презика МАРОДЕРНІ?
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28.06.2024 19:32 Ответить
Виглядає,що так і буде..аж до смерті)
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28.06.2024 18:05 Ответить
Пізно вже виходити
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28.06.2024 18:07 Ответить
ПІЗНО КАЖЕТЕ? А раніше саме Байден повинен був вибивати голосування з грошима для України . Зустріч з G-7, рішення по активах рашки - як міг робити це президент без майбутніх планів на втілення - крива типу качка... Й як на це дивилася б партнери у Європі та тіжЯпоніяз Піденною Креєю?
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28.06.2024 18:17 Ответить
соціологія пере дебатами була лише 2 відсотки плюс вище у Трампа- на рівні похибки , а тепер як буде?
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28.06.2024 18:19 Ответить
Ріп.
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28.06.2024 18:07 Ответить
Харакірі Байдена ? Чи демократів ?
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28.06.2024 18:08 Ответить
https://www.politico.com/news/magazine/2024/06/28/biden-democrats-replacement-intervention-column-00165705 'The Movement to Convince Biden to Not Run Is Real'

Alarmed by Biden's debate showing, some senior Democrats look to Schumer, Jeffries and Jill Biden to urge the president to rethink his campaign.

«Рух, щоб переконати Байдена не балотуватися, реальний»
Стурбовані дебатами Байдена, деякі високопоставлені демократи сподіваються, що Шумер, Джеффріс і Джилл Байден закликають президента переглянути свою кампанію.

https://www.politico.com https://www.politico.com

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28.06.2024 18:09 Ответить
Поки республіканці не зроблять рудого кандидатом у липні - так й будуть говорити демократи -радники й сам Байден . А далі ...???
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28.06.2024 18:12 Ответить
Марія Стюарт королева Шотландії (яку стратили), князь Рюрік, Марк Твен, Джордж Бернард Шоу, Вінсент Ван Гог, Леонардо Да Вінчі, Антоніо Вівальді, Уїнстон Черчиль, Христофор Колумб, генерал Уїльям Текумзе Шерман, Президенти США Джордж Вашингтон, Мартін Ван Бюрен, Александер Гамільтон, Анді Джексон, Томас Джеферсон, Вільям Тафт були рудими - притримай свого язика, Natashia.
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28.06.2024 18:37 Ответить
вибачаюсь- ФАРБОВАНОГО
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28.06.2024 18:42 Ответить
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28.06.2024 18:11 Ответить
81 рік, очевидно втрачає фізичну орієнтацію в просторі і часі, наробив, наговорив багато непродуманих дурниць, при цьому його нестриманість тільки наростає... - американці будуть геть дурні, коли виберуть фізіологічного вже дурня на найвищу посаду - демократи також в трансі, можуть і придушити старого, якщо той добровільно не погодиться...
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28.06.2024 18:12 Ответить
Трамп на выборах его просто вынесет.
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28.06.2024 18:13 Ответить
Колективна деменція.
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28.06.2024 18:15 Ответить
деградація
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29.06.2024 15:58 Ответить
Це говорить про величезну кризу якщо такі олди ведуть передвиборчі перегони
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28.06.2024 18:16 Ответить
Оце й є результат славетної двопарітйної системи... коаліції виключені... діє упороте протистояння насмерть для США
В Англії те ж саме - але мабуть це ж не така країна мігрантів... Старі традиції не розколихуються так легко, як наприклад про випадок з Хамас та Ізраїлем... США стали заручниками свого двопарійного болота. Кажуть коли кандидати від партій йдуть ніздря в ніздрю все вирішують нейтральні ... А ТЕПЕР? Та нейтральні просто не підуть на вибори?
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28.06.2024 18:27 Ответить
Згадаймо дебати майже до звільнення другого вже підряд в історії спікера Конгресу на питанні допомоги Україні. ЗНАЄТО ЩО ВРАЗИЛО? теза- ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ПРОТИСТОЯНЬ ДВОХ ПАПРТІЙ , ДЕМОРАТИ ДАЛИ ГОЛОСИ ПІДТРИМКИ СПІКЕРУ НЕ СВОЄЇПАРТІЇ. Уявіть -Світ ГІТЛЕР -2 веде на світову , а вони вперше щось зробили заради СВОГО ІМІДЖУ ЛІДЕРА СВІТУ!!!

А візьмемо, наприклад емоційну Італію - перемогла права типу подруга угорського Орбана , а коаліцію створила на підтримку Україні ...
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28.06.2024 18:35 Ответить
так є "незалежний кандидат" Роберт Кеннеді Джуніор, йому правда важко зареєструватися у всіх штатах

але він Україну абсолютно не підтримує !
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28.06.2024 19:11 Ответить
Мдяяяя. Дедушка уже не понимает на каком он свете. Даже те кто хотел бы проголосовать за демократов офигевают.
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28.06.2024 18:21 Ответить
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28.06.2024 18:51 Ответить
на дебатах він обмовився що "підвищить податки для трильйонерів"

і я подумав : "інфляція піде ще дальше . . ."
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28.06.2024 19:06 Ответить
А что произошло?
Еще вчера - большинство здесь были за
А сегодня все "офигевают"?

Вот, 25.06.2024 журналисты написали про 150млн помощи
Прошло 3+ дня, помощь не подписана
В чем проблема?
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28.06.2024 20:34 Ответить
Просто все понимают что Байден проигрывает Трампу. И не по своим действиям, а из-за возраста. Демократам чтобы выиграть у Трампа нужно выдвинуть кандидатуру помоложе
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28.06.2024 21:05 Ответить
Какие действия по 150млн помощи?
Плана победы Украины, который обязаны были разработать тоже нету.
Как же можно сравнить план Трампа, если иных планов просто ни у кого нет.
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28.06.2024 21:19 Ответить
План Байдена медленно изнурять рашку пока она не сдохнет и не попросит милосердия и мороженных окорочков. Не может же Байден открыто сказать что его план ето растянуть войну на десятилетие. А вот план Трампа понятен. Трамп просто заставит Украину капитулировать и лечь под рашку. А там трава не расти. Он и южную Корею отдаст северной, и Тайвань Китаю. Трамп ето простой аферист который сейчас боится сесть в тюрьму до конца жизни если проиграет выборы. А у аферистов нету принципов и ценностей к материальному.
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28.06.2024 21:42 Ответить
Получается полгода было вранье, когда были деньги на помощь, но "было не комфортно"

Сейчас денег еще больше, "комфортно" и все равно ничего не выделяется
7июня дали 225млн. с понедельника уже новый месяц

"Не может же Байден открыто сказать что его план ето растянуть войну на десятилетие" - т.е. это его план, про который он не говорит.

Теперь мы можем сравнить два плана...

Бывшие советники Трампа, озвучили недавно план, который не утвержден и не отвергнут Трампом.
Ключевые моменты:
"заморозка",
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться

Второй план
"растянуть войну на десятилетие"
"медленно изнурять рашку пока она не сдохнет"

Разве не видно, что план изнурять 10 лет не жизнеспособен?
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28.06.2024 23:19 Ответить
"заморозка",
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться

Раша може і зупиниться в наступі. Але віддавати точно не буде нічого. Для нас це втрата назавжди.
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29.06.2024 16:01 Ответить
Трамп легко замінить.
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28.06.2024 18:31 Ответить
наступний до кого прийде деменція це Трамп , але інсульт може прийти раніше .
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28.06.2024 22:42 Ответить
Русня піджене "Димефосфон" та "Деринат" - і рудий дід буде як огірок.
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29.06.2024 09:09 Ответить
Бо заблудиться і не знайде вихід як на саміті Великої Сімки.
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28.06.2024 18:24 Ответить
Щось не бачу радості в очах за кандидатуру Байдена. Пам'ятається він тут на підтримку набирав понад 300 голосів. Невже це те, про що я думаю, знову вас на... ли).
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28.06.2024 18:26 Ответить
Типіли, мля!
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28.06.2024 18:31 Ответить
333 мільйона населення, а гарного кандидата у Президенти НЕМАЄ!
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28.06.2024 18:33 Ответить
молодець, успіху на перегонах!
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28.06.2024 18:33 Ответить
"Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп, - ред.) збрехав 26 разів", - сказав Байден. Джерело:
Цікаво, скільки разів збрехала New York Times, хтось підраховував?
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28.06.2024 18:44 Ответить
NYT завжди бреше в дробних числах разів 0.5, 1.5, 2.5
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28.06.2024 19:08 Ответить
А реально хтось знає, що саме збрехав Трамп під час дебатів?
Тому що всі блогери, про це пишуть, без посилання що саме було брехнею

Таке враження, що всім спустили методичку, що казати по результатам цих дебатів
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28.06.2024 20:31 Ответить
Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів

Старі люди завше кажуть, що "тутки я вже і помру!"
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28.06.2024 18:45 Ответить
Розберуться якось. Шкода, що Nikki Haley не балатується. У неї був би неабиякий шанс
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28.06.2024 18:56 Ответить
Ну, тепер Тайваньнаш не за горами. Авторитет США нижче плінтуса.
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28.06.2024 19:47 Ответить
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28.06.2024 19:54 Ответить
участь Байдена у виборах - автоматична перемога в них трампа.
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28.06.2024 19:55 Ответить
Блинкен, одевай кроссовки.
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28.06.2024 20:25 Ответить
Як же він служив у Очистці?
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28.06.2024 20:39 Ответить
Згадалось, як Обама, перебуваючи на похоронах Нельсона Мандели щипнув міністерку з Голандії і реготав, відос облетів весь світ, цей танцор і не подумав вибачатись. А тепер пропопихають кандидатом його Мішель -вона справиться не гірше свого танцора.
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28.06.2024 20:55 Ответить
Політіко писало, що Байдена можуть замінити на когось із двох губернаторів. Можна навіть на Чака Шумера пробувати замінити. Чи на Блінкена.
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28.06.2024 20:57 Ответить
CNN заявила: це крах дем партій.
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28.06.2024 21:57 Ответить
а висувати злочинця кандидатом це успіх республіканців !
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28.06.2024 22:47 Ответить
Ти ще міцний старік, Розенбом 👍
😁
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01.07.2024 12:13 Ответить
 
 