Байден не будет выходить из предвыборной гонки, - спикер кампании президента США

Президент США Джо Байден не будет выбывать из предвыборной гонки после дебатов с его политическим оппонентом, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом заявил представитель предвыборной кампании Байдена Сет Шустер, пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, он не выбывает", - заявил представитель кампании действующего президента США.

В свою очередь президент-демократ не захотел отвечать, должен ли он отказаться от участия в выборах после дебатов с соперником-республиканцем.

"Нет. Трудно дебатировать с лжецом. New York Times отметила, что он (Дональд Трамп. - Ред.) солгал 26 раз", - сказал Байден.

Читайте также: Победа Трампа на выборах США приведет к началу Третьей мировой войны, - Байден

В то же время неназванный советник Байдена в комментарии CNN сказал, что действующий президент США планирует принять участие в следующих дебатах, которые запланированы на сентябрь.

Он добавил, что выступление главы Белого дома на дебатах было неубедительным. Однако отметил, что команда президента намерена выделить моменты, сыгравшие на руку Байдену, и двигаться дальше.

Советник Байдена также добавил, что в президентской кампании президента сейчас работают немало специалистов, которые в свое время помогали переизбираться Бараку Обаме. Он напомнил, что 44-й президент, несмотря на проигрыш в первых дебатах, все же выиграл президентские выборы в 2012 году.

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Как известно, 27 июня в США состоялись дебаты между Трампом и Байденом.

Читайте также: Дебаты для Байдена стали полной катастрофой даже на фоне лжи Трампа, - Business Insider