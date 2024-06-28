Байден не будет выходить из предвыборной гонки, - спикер кампании президента США
Президент США Джо Байден не будет выбывать из предвыборной гонки после дебатов с его политическим оппонентом, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом заявил представитель предвыборной кампании Байдена Сет Шустер, пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, он не выбывает", - заявил представитель кампании действующего президента США.
В свою очередь президент-демократ не захотел отвечать, должен ли он отказаться от участия в выборах после дебатов с соперником-республиканцем.
"Нет. Трудно дебатировать с лжецом. New York Times отметила, что он (Дональд Трамп. - Ред.) солгал 26 раз", - сказал Байден.
В то же время неназванный советник Байдена в комментарии CNN сказал, что действующий президент США планирует принять участие в следующих дебатах, которые запланированы на сентябрь.
Он добавил, что выступление главы Белого дома на дебатах было неубедительным. Однако отметил, что команда президента намерена выделить моменты, сыгравшие на руку Байдену, и двигаться дальше.
Советник Байдена также добавил, что в президентской кампании президента сейчас работают немало специалистов, которые в свое время помогали переизбираться Бараку Обаме. Он напомнил, что 44-й президент, несмотря на проигрыш в первых дебатах, все же выиграл президентские выборы в 2012 году.
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Как известно, 27 июня в США состоялись дебаты между Трампом и Байденом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сховався у тінь? Бо це його поразка.
Таке враження, що треба демократам міняти Байдена. На кого?
Та хоть би на Антоні Блінкіна! ( обо іншего… но не на Мішель Обаму).
Демократії ще не нажерлись популістичного лайна аж до блювання.
Чи не отруяться на смерть - ось у чому питання.
Alarmed by Biden's debate showing, some senior Democrats look to Schumer, Jeffries and Jill Biden to urge the president to rethink his campaign.
«Рух, щоб переконати Байдена не балотуватися, реальний»
Стурбовані дебатами Байдена, деякі високопоставлені демократи сподіваються, що Шумер, Джеффріс і Джилл Байден закликають президента переглянути свою кампанію.
https://www.politico.com https://www.politico.com
В Англії те ж саме - але мабуть це ж не така країна мігрантів... Старі традиції не розколихуються так легко, як наприклад про випадок з Хамас та Ізраїлем... США стали заручниками свого двопарійного болота. Кажуть коли кандидати від партій йдуть ніздря в ніздрю все вирішують нейтральні ... А ТЕПЕР? Та нейтральні просто не підуть на вибори?
А візьмемо, наприклад емоційну Італію - перемогла права типу подруга угорського Орбана , а коаліцію створила на підтримку Україні ...
але він Україну абсолютно не підтримує !
і я подумав : "інфляція піде ще дальше . . ."
Еще вчера - большинство здесь были за
А сегодня все "офигевают"?
Вот, 25.06.2024 журналисты написали про 150млн помощи
Прошло 3+ дня, помощь не подписана
В чем проблема?
Плана победы Украины, который обязаны были разработать тоже нету.
Как же можно сравнить план Трампа, если иных планов просто ни у кого нет.
Сейчас денег еще больше, "комфортно" и все равно ничего не выделяется
7июня дали 225млн. с понедельника уже новый месяц
"Не может же Байден открыто сказать что его план ето растянуть войну на десятилетие" - т.е. это его план, про который он не говорит.
Теперь мы можем сравнить два плана...
Бывшие советники Трампа, озвучили недавно план, который не утвержден и не отвергнут Трампом.
Ключевые моменты:
"заморозка",
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться
Второй план
"растянуть войну на десятилетие"
"медленно изнурять рашку пока она не сдохнет"
Разве не видно, что план изнурять 10 лет не жизнеспособен?
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться
Раша може і зупиниться в наступі. Але віддавати точно не буде нічого. Для нас це втрата назавжди.
Цікаво, скільки разів збрехала New York Times, хтось підраховував?
Тому що всі блогери, про це пишуть, без посилання що саме було брехнею
Таке враження, що всім спустили методичку, що казати по результатам цих дебатів
Старі люди завше кажуть, що "тутки я вже і помру!"
😁