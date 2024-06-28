Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів, - речник кампанії президента США
Президент США Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів після дебатів із його політичним опонентом, ексочільником Білого дому Дональдом Трампом.
Про це заявив речник передвиборчої кампанії Байдена Сет Шустер, пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, він не вибуває", - заявив речник кампанії чинного президента США.
Своєю чергою президент-демократ не захотів відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах після дебатів із суперником-республіканцем.
"Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп, - ред.) збрехав 26 разів", - сказав Байден.
Водночас неназваний радник Байдена у коментарі CNN сказав, що чинний президент США планує взяти участь у наступних дебатах, які заплановані на вересень.
Він додав, що виступ очільника Білого дому на дебатах був непереконливим. Проте зазначив, що команда президента має намір виділити моменти, що зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.
Радник Байдена також додав, що у президентській кампанії президента наразі працюють чимало фахівців, які свого часу допомагали переобиратися Бараку Обамі. Він нагадав, що 44-й президент, попри програш у перших дебатах, все ж виграв президентські вибори у 2012 році.
Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.
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Сховався у тінь? Бо це його поразка.
Таке враження, що треба демократам міняти Байдена. На кого?
Та хоть би на Антоні Блінкіна! ( обо іншего… но не на Мішель Обаму).
Демократії ще не нажерлись популістичного лайна аж до блювання.
Чи не отруяться на смерть - ось у чому питання.
Alarmed by Biden's debate showing, some senior Democrats look to Schumer, Jeffries and Jill Biden to urge the president to rethink his campaign.
«Рух, щоб переконати Байдена не балотуватися, реальний»
Стурбовані дебатами Байдена, деякі високопоставлені демократи сподіваються, що Шумер, Джеффріс і Джилл Байден закликають президента переглянути свою кампанію.
https://www.politico.com https://www.politico.com
В Англії те ж саме - але мабуть це ж не така країна мігрантів... Старі традиції не розколихуються так легко, як наприклад про випадок з Хамас та Ізраїлем... США стали заручниками свого двопарійного болота. Кажуть коли кандидати від партій йдуть ніздря в ніздрю все вирішують нейтральні ... А ТЕПЕР? Та нейтральні просто не підуть на вибори?
А візьмемо, наприклад емоційну Італію - перемогла права типу подруга угорського Орбана , а коаліцію створила на підтримку Україні ...
але він Україну абсолютно не підтримує !
і я подумав : "інфляція піде ще дальше . . ."
Еще вчера - большинство здесь были за
А сегодня все "офигевают"?
Вот, 25.06.2024 журналисты написали про 150млн помощи
Прошло 3+ дня, помощь не подписана
В чем проблема?
Плана победы Украины, который обязаны были разработать тоже нету.
Как же можно сравнить план Трампа, если иных планов просто ни у кого нет.
Сейчас денег еще больше, "комфортно" и все равно ничего не выделяется
7июня дали 225млн. с понедельника уже новый месяц
"Не может же Байден открыто сказать что его план ето растянуть войну на десятилетие" - т.е. это его план, про который он не говорит.
Теперь мы можем сравнить два плана...
Бывшие советники Трампа, озвучили недавно план, который не утвержден и не отвергнут Трампом.
Ключевые моменты:
"заморозка",
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться
Второй план
"растянуть войну на десятилетие"
"медленно изнурять рашку пока она не сдохнет"
Разве не видно, что план изнурять 10 лет не жизнеспособен?
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться
Раша може і зупиниться в наступі. Але віддавати точно не буде нічого. Для нас це втрата назавжди.
Цікаво, скільки разів збрехала New York Times, хтось підраховував?
Тому що всі блогери, про це пишуть, без посилання що саме було брехнею
Таке враження, що всім спустили методичку, що казати по результатам цих дебатів
Старі люди завше кажуть, що "тутки я вже і помру!"
😁