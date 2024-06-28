Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів, - речник кампанії президента США

Президент США Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів після дебатів із його політичним опонентом, ексочільником Білого дому Дональдом Трампом.

Про це заявив речник передвиборчої кампанії Байдена Сет Шустер, пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, він не вибуває", - заявив речник кампанії чинного президента США.

Своєю чергою президент-демократ не захотів відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах після дебатів із суперником-республіканцем.

"Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп, - ред.) збрехав 26 разів", - сказав Байден.

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Водночас неназваний радник Байдена у коментарі CNN сказав, що чинний президент США планує взяти участь у наступних дебатах, які заплановані на вересень.

Він додав, що виступ очільника Білого дому на дебатах був непереконливим. Проте зазначив, що команда президента має намір виділити моменти, що зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.

Радник Байдена також додав, що у президентській кампанії президента наразі працюють чимало фахівців, які свого часу допомагали переобиратися Бараку Обамі. Він нагадав, що 44-й президент, попри програш у перших дебатах, все ж виграв президентські вибори у 2012 році.

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.

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