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Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів, - речник кампанії президента США

Байден не виходитиме з передвиборчої гонки, - речник кампанії президента США

Президент США Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів після дебатів із його політичним опонентом, ексочільником Білого дому Дональдом Трампом.

Про це заявив речник передвиборчої кампанії Байдена Сет Шустер, пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, він не вибуває", - заявив речник кампанії чинного президента США.

Своєю чергою президент-демократ не захотів відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах після дебатів із суперником-республіканцем.

"Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп, - ред.) збрехав 26 разів", - сказав Байден.

Читайте також: Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден

Водночас неназваний радник Байдена у коментарі CNN сказав, що чинний президент США планує взяти участь у наступних дебатах, які заплановані на вересень.

Він додав, що виступ очільника Білого дому на дебатах був непереконливим. Проте зазначив, що команда президента має намір виділити моменти, що зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.

Радник Байдена також додав, що у президентській кампанії президента наразі працюють чимало фахівців, які свого часу допомагали переобиратися Бараку Обамі. Він нагадав, що 44-й президент, попри програш у перших дебатах, все ж виграв президентські вибори у 2012 році.

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.

Читайте також: Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider

Автор: 

Байден Джо (2892) вибори (6717) дебати (351) США (23290)


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Топ коментарі
+11
Дарма.
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28.06.2024 18:05
+4
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28.06.2024 18:11
+4
Оце й є результат славетної двопарітйної системи... коаліції виключені... діє упороте протистояння насмерть для США
В Англії те ж саме - але мабуть це ж не така країна мігрантів... Старі традиції не розколихуються так легко, як наприклад про випадок з Хамас та Ізраїлем... США стали заручниками свого двопарійного болота. Кажуть коли кандидати від партій йдуть ніздря в ніздрю все вирішують нейтральні ... А ТЕПЕР? Та нейтральні просто не підуть на вибори?
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28.06.2024 18:27
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28.06.2024 18:05 Відповісти
А деж Саліван???

Сховався у тінь? Бо це його поразка.

Таке враження, що треба демократам міняти Байдена. На кого?

Та хоть би на Антоні Блінкіна! ( обо іншего… но не на Мішель Обаму).
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28.06.2024 18:53 Відповісти
Гейлі?
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28.06.2024 18:55 Відповісти
Так, чула вночі у Рашкіна цю думку від Дмитра Абрамсона. Оце б була справжня коаліція політиків а не упортих партійців ... Але мабуть так не буває...
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28.06.2024 19:00 Відповісти
Таке не може трапитись за логікою сьогоднішніх подій.
Демократії ще не нажерлись популістичного лайна аж до блювання.
Чи не отруяться на смерть - ось у чому питання.
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28.06.2024 19:02 Відповісти
Переслухала нічний ефір у Рашкіна - не було такого припущення з Гейлі, то мабуть мені приснилося, як мрія про державних діячів а не політиків
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28.06.2024 19:29 Відповісти
то на що тоді чекати від презика МАРОДЕРНІ?
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28.06.2024 19:32 Відповісти
Виглядає,що так і буде..аж до смерті)
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28.06.2024 18:05 Відповісти
Пізно вже виходити
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28.06.2024 18:07 Відповісти
ПІЗНО КАЖЕТЕ? А раніше саме Байден повинен був вибивати голосування з грошима для України . Зустріч з G-7, рішення по активах рашки - як міг робити це президент без майбутніх планів на втілення - крива типу качка... Й як на це дивилася б партнери у Європі та тіжЯпоніяз Піденною Креєю?
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28.06.2024 18:17 Відповісти
соціологія пере дебатами була лише 2 відсотки плюс вище у Трампа- на рівні похибки , а тепер як буде?
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28.06.2024 18:19 Відповісти
Ріп.
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28.06.2024 18:07 Відповісти
Харакірі Байдена ? Чи демократів ?
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28.06.2024 18:08 Відповісти
https://www.politico.com/news/magazine/2024/06/28/biden-democrats-replacement-intervention-column-00165705 'The Movement to Convince Biden to Not Run Is Real'

Alarmed by Biden's debate showing, some senior Democrats look to Schumer, Jeffries and Jill Biden to urge the president to rethink his campaign.

«Рух, щоб переконати Байдена не балотуватися, реальний»
Стурбовані дебатами Байдена, деякі високопоставлені демократи сподіваються, що Шумер, Джеффріс і Джилл Байден закликають президента переглянути свою кампанію.

https://www.politico.com https://www.politico.com

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28.06.2024 18:09 Відповісти
Поки республіканці не зроблять рудого кандидатом у липні - так й будуть говорити демократи -радники й сам Байден . А далі ...???
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28.06.2024 18:12 Відповісти
Марія Стюарт королева Шотландії (яку стратили), князь Рюрік, Марк Твен, Джордж Бернард Шоу, Вінсент Ван Гог, Леонардо Да Вінчі, Антоніо Вівальді, Уїнстон Черчиль, Христофор Колумб, генерал Уїльям Текумзе Шерман, Президенти США Джордж Вашингтон, Мартін Ван Бюрен, Александер Гамільтон, Анді Джексон, Томас Джеферсон, Вільям Тафт були рудими - притримай свого язика, Natashia.
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28.06.2024 18:37 Відповісти
вибачаюсь- ФАРБОВАНОГО
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28.06.2024 18:42 Відповісти
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28.06.2024 18:11 Відповісти
81 рік, очевидно втрачає фізичну орієнтацію в просторі і часі, наробив, наговорив багато непродуманих дурниць, при цьому його нестриманість тільки наростає... - американці будуть геть дурні, коли виберуть фізіологічного вже дурня на найвищу посаду - демократи також в трансі, можуть і придушити старого, якщо той добровільно не погодиться...
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28.06.2024 18:12 Відповісти
Трамп на выборах его просто вынесет.
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28.06.2024 18:13 Відповісти
Колективна деменція.
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28.06.2024 18:15 Відповісти
деградація
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29.06.2024 15:58 Відповісти
Це говорить про величезну кризу якщо такі олди ведуть передвиборчі перегони
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28.06.2024 18:16 Відповісти
Оце й є результат славетної двопарітйної системи... коаліції виключені... діє упороте протистояння насмерть для США
В Англії те ж саме - але мабуть це ж не така країна мігрантів... Старі традиції не розколихуються так легко, як наприклад про випадок з Хамас та Ізраїлем... США стали заручниками свого двопарійного болота. Кажуть коли кандидати від партій йдуть ніздря в ніздрю все вирішують нейтральні ... А ТЕПЕР? Та нейтральні просто не підуть на вибори?
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28.06.2024 18:27 Відповісти
Згадаймо дебати майже до звільнення другого вже підряд в історії спікера Конгресу на питанні допомоги Україні. ЗНАЄТО ЩО ВРАЗИЛО? теза- ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ПРОТИСТОЯНЬ ДВОХ ПАПРТІЙ , ДЕМОРАТИ ДАЛИ ГОЛОСИ ПІДТРИМКИ СПІКЕРУ НЕ СВОЄЇПАРТІЇ. Уявіть -Світ ГІТЛЕР -2 веде на світову , а вони вперше щось зробили заради СВОГО ІМІДЖУ ЛІДЕРА СВІТУ!!!

А візьмемо, наприклад емоційну Італію - перемогла права типу подруга угорського Орбана , а коаліцію створила на підтримку Україні ...
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28.06.2024 18:35 Відповісти
так є "незалежний кандидат" Роберт Кеннеді Джуніор, йому правда важко зареєструватися у всіх штатах

але він Україну абсолютно не підтримує !
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28.06.2024 19:11 Відповісти
Мдяяяя. Дедушка уже не понимает на каком он свете. Даже те кто хотел бы проголосовать за демократов офигевают.
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28.06.2024 18:21 Відповісти
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28.06.2024 18:51 Відповісти
на дебатах він обмовився що "підвищить податки для трильйонерів"

і я подумав : "інфляція піде ще дальше . . ."
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28.06.2024 19:06 Відповісти
А что произошло?
Еще вчера - большинство здесь были за
А сегодня все "офигевают"?

Вот, 25.06.2024 журналисты написали про 150млн помощи
Прошло 3+ дня, помощь не подписана
В чем проблема?
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28.06.2024 20:34 Відповісти
Просто все понимают что Байден проигрывает Трампу. И не по своим действиям, а из-за возраста. Демократам чтобы выиграть у Трампа нужно выдвинуть кандидатуру помоложе
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28.06.2024 21:05 Відповісти
Какие действия по 150млн помощи?
Плана победы Украины, который обязаны были разработать тоже нету.
Как же можно сравнить план Трампа, если иных планов просто ни у кого нет.
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28.06.2024 21:19 Відповісти
План Байдена медленно изнурять рашку пока она не сдохнет и не попросит милосердия и мороженных окорочков. Не может же Байден открыто сказать что его план ето растянуть войну на десятилетие. А вот план Трампа понятен. Трамп просто заставит Украину капитулировать и лечь под рашку. А там трава не расти. Он и южную Корею отдаст северной, и Тайвань Китаю. Трамп ето простой аферист который сейчас боится сесть в тюрьму до конца жизни если проиграет выборы. А у аферистов нету принципов и ценностей к материальному.
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28.06.2024 21:42 Відповісти
Получается полгода было вранье, когда были деньги на помощь, но "было не комфортно"

Сейчас денег еще больше, "комфортно" и все равно ничего не выделяется
7июня дали 225млн. с понедельника уже новый месяц

"Не может же Байден открыто сказать что его план ето растянуть войну на десятилетие" - т.е. это его план, про который он не говорит.

Теперь мы можем сравнить два плана...

Бывшие советники Трампа, озвучили недавно план, который не утвержден и не отвергнут Трампом.
Ключевые моменты:
"заморозка",
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться

Второй план
"растянуть войну на десятилетие"
"медленно изнурять рашку пока она не сдохнет"

Разве не видно, что план изнурять 10 лет не жизнеспособен?
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28.06.2024 23:19 Відповісти
"заморозка",
возврат територий только через переговоры, никто не требует отдавать територии
санкции снимаются только чуть-чуть чтобы начать переговоры,
вооружение Украины до зубов, чтобы гарантировать что договор будет соблюдаться

Раша може і зупиниться в наступі. Але віддавати точно не буде нічого. Для нас це втрата назавжди.
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29.06.2024 16:01 Відповісти
Трамп легко замінить.
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28.06.2024 18:31 Відповісти
наступний до кого прийде деменція це Трамп , але інсульт може прийти раніше .
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28.06.2024 22:42 Відповісти
Русня піджене "Димефосфон" та "Деринат" - і рудий дід буде як огірок.
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29.06.2024 09:09 Відповісти
Бо заблудиться і не знайде вихід як на саміті Великої Сімки.
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28.06.2024 18:24 Відповісти
Щось не бачу радості в очах за кандидатуру Байдена. Пам'ятається він тут на підтримку набирав понад 300 голосів. Невже це те, про що я думаю, знову вас на... ли).
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28.06.2024 18:26 Відповісти
Типіли, мля!
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28.06.2024 18:31 Відповісти
333 мільйона населення, а гарного кандидата у Президенти НЕМАЄ!
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28.06.2024 18:33 Відповісти
молодець, успіху на перегонах!
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28.06.2024 18:33 Відповісти
"Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп, - ред.) збрехав 26 разів", - сказав Байден. Джерело:
Цікаво, скільки разів збрехала New York Times, хтось підраховував?
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28.06.2024 18:44 Відповісти
NYT завжди бреше в дробних числах разів 0.5, 1.5, 2.5
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28.06.2024 19:08 Відповісти
А реально хтось знає, що саме збрехав Трамп під час дебатів?
Тому що всі блогери, про це пишуть, без посилання що саме було брехнею

Таке враження, що всім спустили методичку, що казати по результатам цих дебатів
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28.06.2024 20:31 Відповісти
Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів

Старі люди завше кажуть, що "тутки я вже і помру!"
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28.06.2024 18:45 Відповісти
Розберуться якось. Шкода, що Nikki Haley не балатується. У неї був би неабиякий шанс
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28.06.2024 18:56 Відповісти
Ну, тепер Тайваньнаш не за горами. Авторитет США нижче плінтуса.
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28.06.2024 19:47 Відповісти
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28.06.2024 19:54 Відповісти
участь Байдена у виборах - автоматична перемога в них трампа.
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28.06.2024 19:55 Відповісти
Блинкен, одевай кроссовки.
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28.06.2024 20:25 Відповісти
Як же він служив у Очистці?
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28.06.2024 20:39 Відповісти
Згадалось, як Обама, перебуваючи на похоронах Нельсона Мандели щипнув міністерку з Голандії і реготав, відос облетів весь світ, цей танцор і не подумав вибачатись. А тепер пропопихають кандидатом його Мішель -вона справиться не гірше свого танцора.
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28.06.2024 20:55 Відповісти
Політіко писало, що Байдена можуть замінити на когось із двох губернаторів. Можна навіть на Чака Шумера пробувати замінити. Чи на Блінкена.
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28.06.2024 20:57 Відповісти
CNN заявила: це крах дем партій.
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28.06.2024 21:57 Відповісти
а висувати злочинця кандидатом це успіх республіканців !
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28.06.2024 22:47 Відповісти
Ти ще міцний старік, Розенбом 👍
😁
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01.07.2024 12:13 Відповісти
 
 