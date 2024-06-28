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Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден

Байден заявив, що обрання Трампа призведе до Третьої світової війни

Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата на посаду голови Америки Дональда Трампа може спричинити Третю світову війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час дебатів з Трампом.

Байден зазначив, що Третя світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти.

"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - наголосив він.

Ексочільник США відповів, що саме Байден приведе до Третьої світової війни, а "ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити".

Байден також назвав ще одну причину, яка може призвести до широкомасштабної війни.

"Просто дозвольте Путіну взяти Київ", - додав чинний президент США, посилаючись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.

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Автор: 

Байден Джо (2892) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+21
Зате ти своєю підтримкою Китаю, політикою не ескалації, та дирявими санкціями ніби не почнеш третю світову, просто відтянеш час за рахунок України
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28.06.2024 08:38
+19
Помню, помню, как в новогоднюю ночь вместо Порошенко на канале Г+Г из-за шторки вылезло хрипатое гнусавое *******. Спасибо 73% зибилов, что принесли войну в наш дом. Дякую, дуже дякую
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28.06.2024 08:56
+16
Байдан,где ленд-лиз?
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28.06.2024 08:33
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гуляй лєсом, боббі -->
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28.06.2024 22:12 Відповісти
ти такий багатослівний у своїх коментарях, а тут так лаконічно...
щось ти здувся...
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28.06.2024 22:25 Відповісти
США нужен президент который, на следующий день каденции ведет войска в Украину, начнет строить военные базы и аэродромы для сотен самолетов, дав понять путину, что за Украину будут воевать в полную силу и руским войскам не место на этой земле. Вот тогда война закончиться.
Ни Байден ни Трамп не подходят.
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28.06.2024 14:04 Відповісти
навіть в Другу Світову війну американські військові зявилися в союзній Британії аж на початку 1942 року, через 3 роки після початку війни

з іншого боку, в нас війна вже 10 років йде
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28.06.2024 16:44 Відповісти
А 3 світова навіть необхідна, я більше скажу я її дуже бажаю, бо саме після 3 світової війни можна буде облаштувати після воєнний світ. ******* система договорів не працює потрібна 3 світова щоб побудувати нову
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28.06.2024 17:42 Відповісти
Проблема что нас не будет уже. Некому строить будет.
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29.06.2024 12:42 Відповісти
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