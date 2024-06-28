Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата на посаду голови Америки Дональда Трампа може спричинити Третю світову війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час дебатів з Трампом.
Байден зазначив, що Третя світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти.
"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - наголосив він.
Ексочільник США відповів, що саме Байден приведе до Третьої світової війни, а "ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити".
Байден також назвав ще одну причину, яка може призвести до широкомасштабної війни.
"Просто дозвольте Путіну взяти Київ", - додав чинний президент США, посилаючись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.
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Ни Байден ни Трамп не подходят.
з іншого боку, в нас війна вже 10 років йде