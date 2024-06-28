Україна не виграє війну проти Росії, - Трамп
Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час теледебатів з Джо Байденом заявив, що Україна не виграє війну проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", – заявив Трамп.
Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі.
"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", - сказав кандидат у президенти США.
Топ коментарі
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Хло не захватывает чужую землю, не оккупирует территорию, он собирает земли. Ну и про золотые купола вишенка на торте с дерьмом.
Кремлевская методичка один в один. Кстати, при трампоне московиты Сирию развалили и асада на трон усадили плотно. Что по этому поводу скажет трампон? Тоже Обама с Байденом виноваты?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82 Бомбардування бази ВПС Сирії Шайрат - військова операція Збройних сил США, виконана о 4:40 годині вранці за сирійським часом 7 квітня 2017 року в період громадянської війни в Сирії[2]. Удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійській авіаційній базі Шайрат поблизу міста Хомс[3] було здійснено за розпорядженням Президента Дональда Трампа. Він став реакцією[4] на хімічну атаку на підконтрольне повстанцям сирійське місто Хан-Шейкун урядових військ президента Асада[5], внаслідок якої загинули понад 100 осіб і більше як 400 отримали хімічні ураження[6]. Хімічна атака була здійснена літаками сирійських ВПС, що базуються на базі Шайрат.
Більше півтора року 0 теріторіальних змін, тупо м'ясорубка з невигідним розміном. До того часу хто перший закінчиться, зрозуміло хто.
Боже, спаси Америку!!!!
НИЧЕГО!
Спасибо дедушке Байдену!
Захистити під час воєнного стану законні права і життя людей з інвалідністю та тяжко хворих громадян, які потребують догляду (постійного догляду), шляхом приведення Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024р., у відповідність із чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
https://petition.president.gov.ua/petition/227652
так от, здається Трамп сказав в цьому місці "Ukraine is not winning this war" (******** час), а не "Ukraine will not win this war" (майбутній час) - це тонкощі англійської мови, які важко перекладати українською
ну і що неправильно ? на данний момент Україна не виграє а що буде далі (чи виграватиме) - поки рано обіцяти, спочатку треба виграти вибори
а про "золоті купола" - це метафора, стояли ж війська під Києвом, я просто дивуюся місцевим балаболкам які чіпляються до слів і не бачать "лінію дебатів в цілому", а вона досить красномовна
я думаю, що байдена поміняють на н'юсома, або дадуть йому н'юсома у віце-президенти, але для цього потрібно "зламати рішалку" обами
а те, що н'юсому начхати на Україну - 100%, хоч він буде казати на екран такі театральні стурбовання та слова підтримки . . . як юлька . . . або зєлєнскій . . .
"with Ukraine and Russia because Ukraine's not winning that war he said"
це про поточний стан чи про майбутній?
ChatGPT: Це твердження про поточний стан справ.
Байден.
Январь 2022го.
Практически развязал руки Куйлу.
і не вибирати цю потвору президентом 🤬
в оригіналі "with Ukraine and Russia because Ukraine's not winning that war he said"
Запит до ChatGPT
це про поточний стан чи про майбутній?
ChatGPT: Це твердження про поточний стан справ.
Тобто, з точки зору граматики, Трамп казав про поточний стан справ
Но других вариантов - пока нет
Пока можно отделить правду от вранья
Заголовок написан, как вообще "не выиграет" никогда, а по грамматкие языка получается "сейчас не выигрывает"
Про процветание - пока не все так просто...
Скорее это местная проблема - не желание бороться с коррупцией, и чтобы было верховенство закона.
Но например республиканская партия, внесла закон "Мир через силу в 21 веке".
Он уже действует с 26 апреля 2024
Имеет один из разделов "Процветание Украины" - цель конфискация российских активов в пользу Украины. Начались переговоры с ЕС и G7
Было ли обсуждение этого закона - в Украинских новостях?
На западе было - назвали закон про тик-ток, т.к. в текста закона один раз встречается слово тик-ток
Ukraine's not winning that war.
что переводится так: "Україна поки що не перемагає у тій війні."
А то мне знакомые с пеной у рта доказывают, что Трамп уверен, что Украина не выиграет войну.
Переклад з англійської-Група РБК, або РосБізнесКонсалтинг, - російська медіагрупа зі штаб-квартирою в Москві. Він був заснований в 1993 році. Компанії належить інформаційне агентство «РосБізнесКонсалтинг», що включає новинний веб-портал, ділову газету РБК Daily, щомісячний діловий журнал РБК і РБК ТВ. https://en.wikipedia.org/wiki/RBK_Group Вікіпедія (англійська мова)
Переглянути оригінальний опис
https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyic_J0NLKTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYZaQmphSWJhaVpBYVL2J1uNhwYd_FxgsbL067sP3C3gtbgexdF_Zd2AukN1zYfbHpwg6g6GaFC5uBgruBeBOQu-PCTgWgrpaL0y42AgBQPEW5fQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQ6BMoAHoECCEQAg Головний офіс : https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&si=************************************************************************************-D6FNfn8f4IJESu24Ddxjha8mzjP619QLiqku3TCudxxbnkz0y5RXoShMyqhRvxEaXL_Fd98g4mhEc16I21HXM7DmZJxdrFMlxZ-sVFDxDgCW6nem0TKaZET&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQmxMoAXoECCEQAw Москва, Росія
https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyic_J0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixitbzYcGHfxcYLGy9Ou7D9wt4LW4HsXRf2XdgLpDdc2H2x6cIOoOhmBaDkBqDQXqDUJqAEkAYA-W0-pnEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQ6BMoAHoECB4QAg Засновано : 1993, https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&si=************************************************************************************-D6FNfn8f4IJESu24Ddxjha8mzjP619QLiqku3TCudxxbnkz0y5RXoShMyqhRvxEaXL_Fd98g4mhEc16I21HXM7DmZJxdrFMlxZ-sVFDxDgCW6nem0TKaZET&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQmxMoAXoECB4QAw Москва, Росія
https://www.rbc.ua/rus/news/********-vigrae-tsieyi-viyni-tramp-debatah-1719543569.html
"Зрештою Трамп пообіцяв (не уточнивши, як), що "зможе домогтися завершення війни між Путіним і Зеленським як обраний президент до вступу на посаду 20 січня". Пізніше він скаже, що Україна зараз "програє" війну"
Ukraine's not winning that war Это сказано про текущее положение или про будущее? Поясни смысл
ChatGPT:
Фраза "Ukraine's not winning that war" означает "Украина не выигрывает ту войну." Это утверждение описывает текущее состояние дел. Говорящий утверждает, что на данный момент Украина не побеждает в войне.