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Україна не виграє війну проти Росії, - Трамп

Трамп під час дебатів з Байденом

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час теледебатів з Джо Байденом заявив, що Україна не виграє війну проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", – заявив Трамп.

Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", - сказав кандидат у президенти США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім про мирний план радників Трампа: нічого про Україну без України

Автор: 

Байден Джо (2892) дебати (351) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+42
Може пуйло ще й Крим тоді повернуло? Чи Донецьк? Пи₴діти-не мішки тягати.
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28.06.2024 06:50
+29
Не напало лише тому, що ще не було знищене майже все надбання Порошенка в обороноздатності країни.
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28.06.2024 06:54
+25
Треба все по черзі робити. Спочатку нормальна влада, яка не зраджує і не краде, як ця. А потім вже думати - що ми можемо, а що ні. З цією владою тільки поразка у всьому.
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28.06.2024 06:51
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Ну так, з такою мізерною допомогою - звісно, не виграє. Ви ж так добивалися "ні виграшу, ні програшу", що й добилися. За два роки ми могли б виперти паРашу на кордони хоча б 22 року, і вже закінчити війну, але ж США це було не потрібно. От і все.
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28.06.2024 10:19 Відповісти
Наступление и оборона это две разные войны.
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28.06.2024 10:24 Відповісти
"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати"
///////
Хло не захватывает чужую землю, не оккупирует территорию, он собирает земли. Ну и про золотые купола вишенка на торте с дерьмом.
Кремлевская методичка один в один. Кстати, при трампоне московиты Сирию развалили и асада на трон усадили плотно. Что по этому поводу скажет трампон? Тоже Обама с Байденом виноваты?
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28.06.2024 10:27 Відповісти
При Трампі на асадистів летіли Томогавки та знищили колону кацапів-вагнерів. Може годі брехати?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82 Бомбардування бази ВПС Сирії Шайрат - військова операція Збройних сил США, виконана о 4:40 годині вранці за сирійським часом 7 квітня 2017 року в період громадянської війни в Сирії[2]. Удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійській авіаційній базі Шайрат поблизу міста Хомс[3] було здійснено за розпорядженням Президента Дональда Трампа. Він став реакцією[4] на хімічну атаку на підконтрольне повстанцям сирійське місто Хан-Шейкун урядових військ президента Асада[5], внаслідок якої загинули понад 100 осіб і більше як 400 отримали хімічні ураження[6]. Хімічна атака була здійснена літаками сирійських ВПС, що базуються на базі Шайрат.
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28.06.2024 16:11 Відповісти
При трампоне в Сирии совершались массовые убийства детей с применением хим оружия. Единичный удар томагавками был вялым ответом на эти военные преступления. Об этом ударе кстати, трампонисты заранее предупредили московитов.
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29.06.2024 11:56 Відповісти
А що, хтось вважає інакше? Є якісь аргументи проти цього?
Більше півтора року 0 теріторіальних змін, тупо м'ясорубка з невигідним розміном. До того часу хто перший закінчиться, зрозуміло хто.
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28.06.2024 11:57 Відповісти
В многомилилнных Штатах соревнуются на выборах скудоумный Байден и мафиозный Трамп.
Боже, спаси Америку!!!!
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28.06.2024 12:17 Відповісти
По разрекламированному Ленд Лизу за 2 года Украина получила....
НИЧЕГО!
Спасибо дедушке Байдену!
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28.06.2024 12:19 Відповісти
Это за судебные иски против сыночка Хантера - ничего личного.
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28.06.2024 12:39 Відповісти
№22/227652-еп
Захистити під час воєнного стану законні права і життя людей з інвалідністю та тяжко хворих громадян, які потребують догляду (постійного догляду), шляхом приведення Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024р., у відповідність із чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
https://petition.president.gov.ua/petition/227652
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28.06.2024 12:23 Відповісти
що Байдену що Трампу начхати на Україну. Головне заробити та свою демократію просунути. Вибори в 100 разів важливіші за якусь війну в Європі.
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28.06.2024 12:27 Відповісти
"Куполаз енд балалайказ" - отак неук Трамп уявляє собі Україну.
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28.06.2024 12:37 Відповісти
я дивився дебати, але не так щоб дослівно, робив інші справи

так от, здається Трамп сказав в цьому місці "Ukraine is not winning this war" (******** час), а не "Ukraine will not win this war" (майбутній час) - це тонкощі англійської мови, які важко перекладати українською

ну і що неправильно ? на данний момент Україна не виграє а що буде далі (чи виграватиме) - поки рано обіцяти, спочатку треба виграти вибори

а про "золоті купола" - це метафора, стояли ж війська під Києвом, я просто дивуюся місцевим балаболкам які чіпляються до слів і не бачать "лінію дебатів в цілому", а вона досить красномовна

я думаю, що байдена поміняють на н'юсома, або дадуть йому н'юсома у віце-президенти, але для цього потрібно "зламати рішалку" обами

а те, що н'юсому начхати на Україну - 100%, хоч він буде казати на екран такі театральні стурбовання та слова підтримки . . . як юлька . . . або зєлєнскій . . .
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28.06.2024 12:51 Відповісти
chatgpt підтверджує

"with Ukraine and Russia because Ukraine's not winning that war he said"

це про поточний стан чи про майбутній?

ChatGPT: Це твердження про поточний стан справ.
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28.06.2024 15:03 Відповісти
В общем то правильно сказал. При Трампе раша вела себя в Украине и Сирии тихо и Украина не потеряла ни метра своей земли. А в Сирии вообще раша при Трампе два раза получала по зубам когда пыталась рыпнутся
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28.06.2024 13:10 Відповісти
"Соединённые Штаты ни при каких обстоятельствах не вступят в войну против России."
Байден.
Январь 2022го.
Практически развязал руки Куйлу.
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28.06.2024 13:26 Відповісти
Даже удивительно какие вы легковерные, стоит одному из этих стариканов что-то брякнуть, как вы поднимаете вой в зависимости от содержания фразы, ура или зрада, но забываете что эти старые пердуны думают исключительно о деньгах и самое главное чтобы денежки текли в США, поэтому они и не замечают украинских коррупционеров что покупают виллы на побережье Флориды и Калифорнии, я бы посмотрел на власти США если украинское ворьё тратило миллиарды в Иране или Китае, там ведь тоже есть элитное жильё, через несколько часов в СМИ была бы вся инфа, где украл, сколько и какие банки помогли вывести деньги из страны.
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28.06.2024 13:27 Відповісти
Все ж хотелось бы, что б вы назвали кого-нибудь из ворья купившего вилу во Флориде или калифорнии в последние три года..
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28.06.2024 15:20 Відповісти
Трамп , хворий покидьок - це все про що повинні знати американці
і не вибирати цю потвору президентом 🤬
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28.06.2024 14:34 Відповісти
Ага, якраз таки в України багатомільйонні втрати, всі давно закінчилися, пора сдаватса кацапам
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28.06.2024 14:37 Відповісти
поки китай домінує росію не здолати, за Трампа хоча б буде шанс укласти перемир'я, та відмовитися від захоплених росією територій в обмін на вступ до НАТО, якщо цей трюк не пройде, то Україні як державі - кінець.
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28.06.2024 14:46 Відповісти
Сумно це все - дуже сумно і безнадійно на жаль!
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28.06.2024 14:54 Відповісти
Нужно только понять, что он имел ввиду под словом 'выиграет '. Танки ВСУ в маскве, кацап тикающий за Урал? Нет конечно, такого никогда не будет, он прав.
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28.06.2024 15:17 Відповісти
Для начала нужно понять, США интересуют только свои геополитические интересы и по возможности при этом хорошо заработать денег, если интересы США и Украины совпадают, ну значит фортануло, ну а когда не совпадают, то это проблемы Украины, приспосабливайтесь.
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28.06.2024 15:53 Відповісти
Хорошо заработать, это как, отправить в Украину очередные 60 миллиардов?? Вы б пробовали мозгами работать, хоть иногда. Военные заказы, которые федеральные органы размещают на частных заводах вообще-то оплачиваются деньгами Американских налогоплательщиков.
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28.06.2024 18:08 Відповісти
як вже раніше підмітили, це сказано про поточний стан справ

в оригіналі "with Ukraine and Russia because Ukraine's not winning that war he said"

Запит до ChatGPT
це про поточний стан чи про майбутній?
ChatGPT: Це твердження про поточний стан справ.

Тобто, з точки зору граматики, Трамп казав про поточний стан справ
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28.06.2024 16:11 Відповісти
Какая разница что они говорят, более десяти лет крепкой дружбы США и Украины, ну что на выходе, где процветание? Конечно можно сказать что США хорошие а украинские чинуши всё разворовали, ну тогда возникает логический вопрос, почему всё ворьё с миллиардами спокойно балдеет на западе.
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28.06.2024 16:19 Відповісти
Пока не известно, кто лучше Трамп или Байден

Но других вариантов - пока нет
Пока можно отделить правду от вранья

Заголовок написан, как вообще "не выиграет" никогда, а по грамматкие языка получается "сейчас не выигрывает"

Про процветание - пока не все так просто...
Скорее это местная проблема - не желание бороться с коррупцией, и чтобы было верховенство закона.

Но например республиканская партия, внесла закон "Мир через силу в 21 веке".
Он уже действует с 26 апреля 2024
Имеет один из разделов "Процветание Украины" - цель конфискация российских активов в пользу Украины. Начались переговоры с ЕС и G7

Было ли обсуждение этого закона - в Украинских новостях?
На западе было - назвали закон про тик-ток, т.к. в текста закона один раз встречается слово тик-ток
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28.06.2024 16:31 Відповісти
Кто обещал процветание, кацапе? С раисей Украина уже дружила, до сих пор кровью смывает остатки той дрючьбы. ***** идите, твари казламорды.
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28.06.2024 18:13 Відповісти
В истории достаточно примеров когда США кричат о верной дружбе, подписывают документы закрепляющие союз и принимают в Белом доме, затем концепция меняется и в связи с политической целесообразностью союзник превращается в врага и ему на башку сыпят бомбы, США живут по принципу "Всё для меня, ничего от меня", дадут доллар прокричат на весь мир об этом, ну а за спиной по-тихому перепишут на себя всё твоё имущество.
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28.06.2024 16:00 Відповісти
В Южной и Центральной Америке латиносы говорят так, если гринго улыбается, значит хочет обмануть, ну а если с сердитым лицом, жди грабежа.
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28.06.2024 16:04 Відповісти
Тебя очень много здесь, свинопес. Вас там в Ольгино заставили по две смены пахать??
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28.06.2024 18:14 Відповісти
Так говорят не про туристов в панамках с фотоаппаратами, а про владельцев компаний всех мастей что приезжают для ведения бизнеса.
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28.06.2024 16:06 Відповісти
Манипулятивный заголовок, непрофессионализм от редакции. Вот прямая его цитата:

Ukraine's not winning that war.

что переводится так: "Україна поки що не перемагає у тій війні."

А то мне знакомые с пеной у рта доказывают, что Трамп уверен, что Украина не выиграет войну.
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28.06.2024 16:14 Відповісти
Посилання не на оригинал, а на https://www.rbc.ua/rus/news/********-vigrae-tsieyi-viyni-tramp-debatah-1719543569.html РБК-Україна.



Переклад з англійської-Група РБК, або РосБізнесКонсалтинг, - російська медіагрупа зі штаб-квартирою в Москві. Він був заснований в 1993 році. Компанії належить інформаційне агентство «РосБізнесКонсалтинг», що включає новинний веб-портал, ділову газету РБК Daily, щомісячний діловий журнал РБК і РБК ТВ. https://en.wikipedia.org/wiki/RBK_Group Вікіпедія (англійська мова)

Переглянути оригінальний опис

https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyic_J0NLKTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYZaQmphSWJhaVpBYVL2J1uNhwYd_FxgsbL067sP3C3gtbgexdF_Zd2AukN1zYfbHpwg6g6GaFC5uBgruBeBOQu-PCTgWgrpaL0y42AgBQPEW5fQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQ6BMoAHoECCEQAg Головний офіс : https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&si=************************************************************************************-D6FNfn8f4IJESu24Ddxjha8mzjP619QLiqku3TCudxxbnkz0y5RXoShMyqhRvxEaXL_Fd98g4mhEc16I21HXM7DmZJxdrFMlxZ-sVFDxDgCW6nem0TKaZET&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQmxMoAXoECCEQAw Москва, Росія

https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyic_J0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixitbzYcGHfxcYLGy9Ou7D9wt4LW4HsXRf2XdgLpDdc2H2x6cIOoOhmBaDkBqDQXqDUJqAEkAYA-W0-pnEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQ6BMoAHoECB4QAg Засновано : 1993, https://www.google.com/search?sca_esv=fb64c27acdf6db0d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIpLBPwW85Z2O37hro7MlEuJlyfwQ:1719580707713&q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&si=************************************************************************************-D6FNfn8f4IJESu24Ddxjha8mzjP619QLiqku3TCudxxbnkz0y5RXoShMyqhRvxEaXL_Fd98g4mhEc16I21HXM7DmZJxdrFMlxZ-sVFDxDgCW6nem0TKaZET&sa=X&ved=2ahUKEwj9tPupsf6GAxXgJhAIHZpCCiQQmxMoAXoECB4QAw Москва, Росія

https://www.rbc.ua/rus/news/********-vigrae-tsieyi-viyni-tramp-debatah-1719543569.html
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28.06.2024 16:19 Відповісти
Одна і таж новина, інще https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/28/7189105/ медіа, та інший сенс

"Зрештою Трамп пообіцяв (не уточнивши, як), що "зможе домогтися завершення війни між Путіним і Зеленським як обраний президент до вступу на посаду 20 січня". Пізніше він скаже, що Україна зараз "програє" війну"
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28.06.2024 17:07 Відповісти
Смысл проверяется, легко через chatGpt

Ukraine's not winning that war Это сказано про текущее положение или про будущее? Поясни смысл

ChatGPT:

Фраза "Ukraine's not winning that war" означает "Украина не выигрывает ту войну." Это утверждение описывает текущее состояние дел. Говорящий утверждает, что на данный момент Украина не побеждает в войне.
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28.06.2024 16:35 Відповісти
В деменції Байдена можна знайти й позитив : він може прийняти любе підсунуте йому рішення)))
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28.06.2024 19:32 Відповісти
Якщо ви, ***** вашингтонські, підписанти будапештського меморандуму, і далі допомагатимете так, як зараз, піпеточно-крапельним способом, то так, не виграємо віцну з ресурсно і кількісно сильнішим ворогом, з внутрішніми ворогами. Із зовнішніми ворогами (а окрім кацапіа, це ще й транснаціональні корпорації)
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29.06.2024 00:20 Відповісти
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