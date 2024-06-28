Демократи США можуть замінити Байдена іншим кандидатом, - New York Times
Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.
Журналісти видання висувають припущення, що головною проблемою був "непереконливий виступ Байдена".
Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.
"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом. Під час яких ексочільник США заявив, що Україна не виграє війну проти Росії.
На думку колишньої директорки з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд виступ чинного президента був не вдалим. Вона вважає, що Байден не зміг довести, що в нього достатньо енергії та витривалості для ще одного президентського терміну.
Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх етерах провідних американських телеканалів.
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Він половину дебатів іди спав, а потім як видав УСЕ, що загрожує світу з Трампом , назвав його злочинцем ... То може він, як мудрий політик пішов на все це сам?
а називати це жалюгідне белькотіння Байдена невдалим виступом - все одно, що назвати падіння з літака без парашута легкою травмою.
Судья отвергает заявления Трампа о том, что ФБР ввело в заблуждение суд в ордере на обыск в Мар-а-Лаго
Но судья Эйлин Кэннон также добавила еще одно осложнение в сроки судебного разбирательства по секретным документам Трампа.
Все вирішить американський виборець ,
дай Бог йому розуму .
Чого ж тільки вартувала нам його політика не ескалації, тільки вибори примусили його дати трохи зброї та дозвіл бити хоча на ті 80 км біля кордону, і що х...ло щось зробив за це рішення ніх...
а чому тому що орки повністю залежні від купівлі американськими компаніями ресурсів раші та поставкою туди чіпів...
літах . Бажаю обом партіям висунути кандидатів сильних духом ,
професійних ,які гідно зможуть протистояти росії путіна та
доведуть ,що зможуть забезпечити на високому рівні
світову безпеку .
Слабкі люди породжують важкі часи.
čem oni (D) ta (R) vobše dumaļi koli vidvinuli etih dvuh - ja nerozumiju
Саме так. Не в політиці навіть справа. Справа у системі цінностей, яку несе з собою Трамп.
Наш президент засуджений за розтрату бюджетних коштів на власних хвойд? Та норм!
І це реальна біда. А не його відношення до України чи там Палестини. Бо ці відношення якраз і походять з його обліко моралє.
Ладно, Трамп - артистичний, харизматичний, плєбс хаває.
Але Байден...
Це дійсно загадка.
яку Трамп пропонує ?
Як Вам його ядерна програма ?
Харизма ? Ну ,це як на кого ,я ,наприклад ,
її не бачу .
Натовпу таке подобається. Популіст, що й казати.
Але чому ,не розуміють своєї відповідальності
республіканці ?
Вони ж висовують Трампа не тільки в президенти
США ,але і як лідера -гаранта світової безпеки .
Що і республіканці ,і демократи ,обидві партії ,
підійшли до висунення кандидатур безповідально
не тільки перед своїми виборцями а й перед усім
світом ?
цих політичних сил .
лапша - локшина
Байден защищал свои дебаты, говоря журналистам, что он "хорошо справился".
28.06.2024, 12:38 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ
Ночь для Джо Байдена еще не закончилась.
Остановившись на вечеринке для наблюдения за дебатами, Байден заглянул в ресторан в Атланте: Waffle House.
Президент защитил свои дебаты, сказав журналистам, что он "хорошо" справился. Он сказал, что не беспокоится о звонках некоторых демократов, чтобы он уволился.
"Трудно спорить с лжецом", - сказал он.
Байден также сказал журналистам, что страдает от боли в горле.
Взял чемоданчик, на что-то нажал,
Жахнуло вскорости так, что земля
Долго дымилась на месте Кремля.
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Видатна діячка Республіканської партії Нікії Хейлі прокоментувала дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом.
Хейлі пише: "Запам'ятайте мої слова: Байден не стане кандидатом від демократів. Республіканці, будьте напоготові!"
заїкається, бідолаха
А дед байда, как и здешние д*бы, в это время похерил ленд-лиз, и уничтожил миллион касетных боеприпасов, вместо того что бы передать Украине. Такого еще не было, что дед байда выделяет помощи в 2 раза меньше чем позволяет ему синат и конгресс.
Короче байда шалава путинская. Не удивлюсь если он с х*лом созванивается. Так же не удивлюсь если не только байда а и Дерьмак с ним созванивается. Кругом одни предатели или д*билы.
Одна надежда на ТРАМПА.