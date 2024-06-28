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Демократи США можуть замінити Байдена іншим кандидатом, - New York Times

Джо Байден на дебатах

Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США  заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

Журналісти видання висувають припущення, що головною проблемою був "непереконливий виступ Байдена".

Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом. Під час яких ексочільник США заявив,  що Україна не виграє війну проти Росії.

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На думку колишньої директорки з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд виступ чинного президента був не вдалим. Вона вважає, що Байден не зміг довести, що в нього достатньо енергії та витривалості для ще одного президентського терміну.

Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх етерах провідних американських телеканалів.

Автор: 

Байден Джо (2892) вибори (6717) дебати (351) США (23290)


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Топ коментарі
+9
Згадую дебати Порошенко і коміка? Хтось слухав правду і чи обіцянки від зе не були простою брехнею для вуш вивиборцівХоча лапша до цих днів там же.
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28.06.2024 08:30
+5
Пізно ви всрались...нажаль
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28.06.2024 08:16
+5
вже жодних сумнівів немає в тому, що трамп переможе.
а називати це жалюгідне белькотіння Байдена невдалим виступом - все одно, що назвати падіння з літака без парашута легкою травмою.
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28.06.2024 08:18
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Пізно ви всрались...нажаль
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28.06.2024 08:16 Відповісти
Хіба на переправі такого коня міняють - це -5% - рік назад - да
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28.06.2024 08:17 Відповісти
так інтрига ж була ця раніше -от нехай тепер республіканці Дона на конвенції своїй затверджують
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28.06.2024 08:20 Відповісти
Це так жорстко було розіграно політиками демократами на CNN одразу після дебатів... Адже Байден ініціював ці дебати й саме на чужій території для Трампа .Якщо він сам на це пішов - то це просто чудова гра! на "пріємніка " ... Ще на початку року було опитування - як усім американцям набридли дідугани президенти...
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28.06.2024 08:29 Відповісти
От скажіть - традиційно у США перзидент два терміни! Війна, боротьба в політикумі США за допомогу Україні - й боровся б за це крива качка Байден , котрий не йде навіть вже на другий термін? (типу нашого нетряпки?) .

Він половину дебатів іди спав, а потім як видав УСЕ, що загрожує світу з Трампом , назвав його злочинцем ... То може він, як мудрий політик пішов на все це сам?
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28.06.2024 08:53 Відповісти
вже жодних сумнівів немає в тому, що трамп переможе.
а називати це жалюгідне белькотіння Байдена невдалим виступом - все одно, що назвати падіння з літака без парашута легкою травмою.
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28.06.2024 08:18 Відповісти
І буде мір с россієй за рахунок України.
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28.06.2024 08:23 Відповісти
POLITICO -учора . перед дебатами

Судья отвергает заявления Трампа о том, что ФБР ввело в заблуждение суд в ордере на обыск в Мар-а-Лаго

Но судья Эйлин Кэннон также добавила еще одно осложнение в сроки судебного разбирательства по секретным документам Трампа.
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28.06.2024 09:07 Відповісти
Сумніви таки є .
Все вирішить американський виборець ,
дай Бог йому розуму .
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28.06.2024 09:34 Відповісти
агента "козирного" ,здати американським демократам в аренду разом з ОП
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28.06.2024 08:25 Відповісти
Байдену 82 роки ,Трампу 78 і суддові справи ,все вирішится на зїздах партій який відбудется наприкінці липня ,думаю правельним було рішення і одного і другого замінити більш молодими .
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28.06.2024 08:29 Відповісти
Це реально нонсенс допускати до управління такої держави як штати дідів за 70 років.... в таких людей уже стільки маразмів, в цей вік вже треба на риболовлю ходити а не займатись політикою в складний для світу час...

Чого ж тільки вартувала нам його політика не ескалації, тільки вибори примусили його дати трохи зброї та дозвіл бити хоча на ті 80 км біля кордону, і що х...ло щось зробив за це рішення ніх...
а чому тому що орки повністю залежні від купівлі американськими компаніями ресурсів раші та поставкою туди чіпів...
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28.06.2024 08:47 Відповісти
Особливо, якщо врахувати, що Штати славилися "молодими" (як для політиків) президентами - Кеннеді, Картер, Клінтон, Обама...
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28.06.2024 08:50 Відповісти
Замінити обох-це дійсно вірне рішення ,але ж справа не в
літах . Бажаю обом партіям висунути кандидатів сильних духом ,
професійних ,які гідно зможуть протистояти росії путіна та
доведуть ,що зможуть забезпечити на високому рівні
світову безпеку .
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28.06.2024 08:50 Відповісти
Ну була Нікі Хейлі, але респи ж самі захотіли діда на праймеріз... З Байденом складніше, бо в США традиція - чинний президент виграє праймеріз.
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28.06.2024 08:55 Відповісти
eto prosto pozoriše.... eti dvoe vse što našļi na posadu prezidenta ?
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28.06.2024 08:30 Відповісти
Легкі часи породжують слабких людей.
Слабкі люди породжують важкі часи.
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28.06.2024 08:44 Відповісти
Baidenu pora na pokoi...a trampu davno pora za grati.

čem oni (D) ta (R) vobše dumaļi koli vidvinuli etih dvuh - ja nerozumiju
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28.06.2024 08:50 Відповісти
Байден остаточно здряхлішав за чотири роки каденції, а Трамп - це відповідь маргінеса ліволіберальним тютям-матютям.
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28.06.2024 08:51 Відповісти
s Baidenom vse poņatno.......sam fakt što takoi urod kak tramp , posļe vsevo šo vin zrobiv , može vybiratis - ce degradacija strani novova urovņa - daže ņerozumiju jak ce nazvati ....sabotaž ?
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28.06.2024 09:03 Відповісти
ce degradacija strani novova urovņa
Саме так. Не в політиці навіть справа. Справа у системі цінностей, яку несе з собою Трамп.
Наш президент засуджений за розтрату бюджетних коштів на власних хвойд? Та норм!
І це реальна біда. А не його відношення до України чи там Палестини. Бо ці відношення якраз і походять з його обліко моралє.
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28.06.2024 09:06 Відповісти
Але чим думали самі партійці, це теж питання.
Ладно, Трамп - артистичний, харизматичний, плєбс хаває.
Але Байден...
Це дійсно загадка.
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28.06.2024 08:56 Відповісти
А як Вам гонка озброєнь ,в тому числі ядерних ,
яку Трамп пропонує ?
Як Вам його ядерна програма ?
Харизма ? Ну ,це як на кого ,я ,наприклад ,
її не бачу .
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28.06.2024 09:15 Відповісти
Він самозакоханий, артистичний, робить різкі заяви з претензією на позицію сили.
Натовпу таке подобається. Популіст, що й казати.
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28.06.2024 09:17 Відповісти
Що натовпу ,то зрозуміло .
Але чому ,не розуміють своєї відповідальності
республіканці ?
Вони ж висовують Трампа не тільки в президенти
США ,але і як лідера -гаранта світової безпеки .
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28.06.2024 09:26 Відповісти
Це ви спитайте того, хто більше в темі. Я - ні.
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28.06.2024 09:27 Відповісти
Висувають Трампона не республіканці, а Хабад. Трампон та уся його рідня - хабадники. Донька очолює жіночу секту Хабаду.
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28.06.2024 09:46 Відповісти
А головне, що за усім цим стоїть кремль, який і зробив можливе президентство трампа через зв'язки його зятя хабадника тісно пов'язаного та вигодованого кремлем.
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28.06.2024 09:59 Відповісти
То який висновок ?
Що і республіканці ,і демократи ,обидві партії ,
підійшли до висунення кандидатур безповідально
не тільки перед своїми виборцями а й перед усім
світом ?
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28.06.2024 09:06 Відповісти
tak - a jaki esho e versiji ?
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28.06.2024 09:10 Відповісти
Обох кандидатів слід замінити ,але це справа
цих політичних сил .
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28.06.2024 09:19 Відповісти
Згадую дебати Порошенко і коміка? Хтось слухав правду і чи обіцянки від зе не були простою брехнею для вуш вивиборцівХоча лапша до цих днів там же.
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28.06.2024 08:30 Відповісти
вуш - вух
лапша - локшина
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28.06.2024 08:46 Відповісти
А кацап
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28.06.2024 08:49 Відповісти
О! Вже прогрес! А раніше кацапів ти називала дуже мило та ніжно «москалі». Нарешті мої виправлення подіяли.
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28.06.2024 08:59 Відповісти
Не підказуйте, вони ці всі правки потім у автоматичний перекладач вводять, роблячи його ще більш довершеним. Воно нам треба? Нехай паляться таваріщі майори на незнанні мови.
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28.06.2024 08:53 Відповісти
Невже, лапша на вушах була в 2019. Які фільми ви дивилися? 95 проданого. Так що з логікою у вас крах, Це граматика тих днів,а мене залиште в спокої. Кацап недобитий і,як говорив Сашко Хрещатик,-горіть в пеклі москалі
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28.06.2024 10:12 Відповісти
Товарищ майор, вам это не поможет.
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28.06.2024 10:13 Відповісти
Поздно пить боржоми. Типа вы раньше не видели и не понимали, что бидон проржавел и течет.
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28.06.2024 08:31 Відповісти
Що з цими американцями не так? Невже вони не могли зробити це раніше?
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28.06.2024 08:44 Відповісти
Для того, щоб відповідати ******** "трендам", які активно просуваються самими прихильниками демократів, від їхньої партії має балотуватись якась небінарна, кольорова, трансгендерна істота з фіолетовим волоссям.
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28.06.2024 08:45 Відповісти
Замість діда буде Мішель Обама. Єдиний плюс це напевно то що особо її політика щодо України змінюватись напевно не буде так як і зараз Байденом керують люди Обами. В любому випадку це ліпше для України ніж рижий п**********
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28.06.2024 08:51 Відповісти
Байден делает остановку после дебатов в Waffle House POLITICO
Байден защищал свои дебаты, говоря журналистам, что он "хорошо справился".

28.06.2024, 12:38 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ

Ночь для Джо Байдена еще не закончилась.
Остановившись на вечеринке для наблюдения за дебатами, Байден заглянул в ресторан в Атланте: Waffle House.

Президент защитил свои дебаты, сказав журналистам, что он "хорошо" справился. Он сказал, что не беспокоится о звонках некоторых демократов, чтобы он уволился.
"Трудно спорить с лжецом", - сказал он.

Байден также сказал журналистам, что страдает от боли в горле.

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28.06.2024 09:01 Відповісти
У демократов никого нет. Проще чучело Байдена выставить. Свои 45% точно наберет. Даже его неживое чучело.
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28.06.2024 09:17 Відповісти
Байден таблетку не ту вдруг приня́л,
Взял чемоданчик, на что-то нажал,
Жахнуло вскорости так, что земля
Долго дымилась на месте Кремля.

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28.06.2024 09:53 Відповісти
Під час виборів в США кім нападе на південну Корею, пукін почне лізти в страни балтії, а сі почне блокувати або й нападе на Тайвань, Іран з Лівією і Сирією нападуть на Ізраїль.Захід не розуміє що його вже поставили раком і вже приміряють як краще вдути.
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28.06.2024 09:34 Відповісти
Оракул Богдан! А з Україною, з нами, що буде?
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28.06.2024 09:43 Відповісти
Та нашо шось шукати,є Ентоні Блінкен як на мене супер кандидат!
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28.06.2024 10:04 Відповісти
Так виступ Байдена це навіть близко не виступ 4 року тому. Роки беруть своє. Не уявляю як він зміг би керувати країною протягом ще 4 років
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28.06.2024 10:24 Відповісти
В комментах столько ненависти и насмешек в сторону Байдена. Иногда я вас украинцы просто не понимаю.
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28.06.2024 11:49 Відповісти
Нормальные украинцы против демократов в любом случае.
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28.06.2024 15:15 Відповісти
По правде говоря, на порядок меньше, чем на другого кандидата: там оскорбления, карикатуры и прочее.

Можете пожаловаться на нарушение правил форума, за нарушения наказывают: банят, коменты удаляют.

Или оставить оскорбления и нарушения правил для истории.
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28.06.2024 15:50 Відповісти
старый маразматик,ему уже в дом престарелых пора,а он всё лезет во власть!
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28.06.2024 12:27 Відповісти
Ніккі Хейлі: Байден не буде кандидатом від демократів, будьте напоготові
Видатна діячка Республіканської партії Нікії Хейлі прокоментувала дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Хейлі пише: "Запам'ятайте мої слова: Байден не стане кандидатом від демократів. Республіканці, будьте напоготові!"
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28.06.2024 12:52 Відповісти
байден починав кожну свою відповідь словами ". . . the idea of . . ."

заїкається, бідолаха
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28.06.2024 12:58 Відповісти
Трамп прийдет порядок наведет! Ему надо просто встретиться с х*йлом, что бы понять что он е*нулся, и потом вооружить Украину до зубов.

А дед байда, как и здешние д*бы, в это время похерил ленд-лиз, и уничтожил миллион касетных боеприпасов, вместо того что бы передать Украине. Такого еще не было, что дед байда выделяет помощи в 2 раза меньше чем позволяет ему синат и конгресс.

Короче байда шалава путинская. Не удивлюсь если он с х*лом созванивается. Так же не удивлюсь если не только байда а и Дерьмак с ним созванивается. Кругом одни предатели или д*билы.

Одна надежда на ТРАМПА.
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28.06.2024 15:14 Відповісти
 
 