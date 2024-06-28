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Новини
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Росія не зупиниться в Україні. Під загрозою також Білорусь і Польща, - Байден

Президент США Джо Байден про Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні. Наступними цілями в разі перемоги Росії стануть Польща та Білорусь.

Про це він сказав під час дебатів із Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа щодо війни РФ проти України, Байден сказав: "Я ніколи в житті не чув стільки дурниць".

Трамп, зокрема, сказав, що "якби в нас був справжній президент, якого поважає Путін, він би ніколи не вторгся в Україну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

Експрезидент США також вкотре повторив, що припинить війну в разі переобрання, але знову не надав конкретних деталей про свої плани.

Водночас Байден попередив, що якщо Путін здобуде перемогу у війні проти України, існує ризик, що наступними його цілями стануть інші країни, такі як Польща та Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про мир в Україні: Це не означає членство в НАТО 

Нагадаємо, під час дебатів з Байденом Трамп назвав неприйнятними умови припинення війни проти України, висунуті Путіним.

Автор: 

Байден Джо (2892) Білорусь (7959) Польща (8609) путін володимир (24060) росія (65829)


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Топ коментарі
+13
Білорусь вже 25 років як не існує як держава
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28.06.2024 08:12
+13
Мабуть замісь Білорусі - Балтія?
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28.06.2024 08:13
+9
Білорусь ? серьозно ?
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28.06.2024 08:12
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Білорусь ? серьозно ?
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28.06.2024 08:12 Відповісти
Йому краще мовчати
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28.06.2024 10:59 Відповісти
Білорусь вже 25 років як не існує як держава
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28.06.2024 08:12 Відповісти
Беларусь Ху#ло уже сожрало и даже не подавилось.
А "самые сознательные" их граждане могут только мусорам цветочки дарить.
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28.06.2024 08:13 Відповісти
Мабуть замісь Білорусі - Балтія?
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28.06.2024 08:13 Відповісти
3,14дерація не зупиниться і ми "великі 3,14здуни американські не допомагаємо Україні її зупинити, надавши їй все необхідне озброєння.
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28.06.2024 08:17 Відповісти
С таким підходом як би нас самих на ... не послали, буде краще, якщо будемо вдячні допомоги яку надають. Ми не в НАТО, що б щось витребувати. А НАТО за себе постояти зможе. Так що радіймо що хтось якась допомога є
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28.06.2024 09:25 Відповісти
Ми не в НАТО, що б щось витребувати.- саме цього найбільше потрібно рашистському вбивці куйлу,щоб Україна не була в НАТО,А БУЛА МІШЕННЮ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ НИМ .("нас самих " міжнародні аферисти ,посилають на протязі 30ти років,годуючи брехливими обіцянками
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28.06.2024 10:39 Відповісти
В президентів США із географією традиційно проблеми.
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28.06.2024 08:23 Відповісти
Білорусь вона давно окупована тут Байден переплутав з країнами Балтії.
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28.06.2024 08:24 Відповісти
Білорусь за власним бажанням під загрозою
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28.06.2024 08:29 Відповісти
Прокидайся Джо, бл..русь вже х..ла
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28.06.2024 08:30 Відповісти
джонни, где самолеты???
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28.06.2024 08:32 Відповісти
А ты уже деньги перевел за них. Требуешь как будто тебе должны, не бери пример с руководства, просто проси по человечески
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28.06.2024 09:27 Відповісти
Капитан Очевидность? - Та не, инвалид Очевидность.
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28.06.2024 08:39 Відповісти
Тому потрібно створювати коаліцію і починати 3 світову , адже поки ви тягнете гуму , автократіі посилюються
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28.06.2024 08:42 Відповісти
Раша остановится там, где её остановят. А лучше разобьют вдребезги. Но Украине это очень сложно делать в одиночку, без нормального участия развитых стран.
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28.06.2024 08:45 Відповісти
Согласен на 💯 %
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28.06.2024 09:29 Відповісти
Читаючи таке, не можу не цитувати найвЯлічнішого географа **********: "захопивши Україну та Європу, путін не зупиниться і нападе на Польщу та Балкани"
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28.06.2024 08:46 Відповісти
Тобто нападе на Польщу, країну НАТО, і НАТО це схаває? Щось з риториці не видно що альянс якось зреагує ...
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28.06.2024 09:01 Відповісти
Білорусь ?
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28.06.2024 09:11 Відповісти
Тобто, біларусь, що він верзе ,
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28.06.2024 09:21 Відповісти
Що тільки, не скажеш, щоб залишитися у Білому Домі , а як що програє ,то його чекає пансіон для літніх людей,
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28.06.2024 09:24 Відповісти
Ну с Беларусью он перегнул, это уже ху...лятник рашки, как говорят это наша корова и мы ее доим. Ракеты передали, в случае необходимости введут войска для их обороны, причем по просьба бульба фюрера. Ну, а Польша, если перевооружится окончательно, то и сама даст ответ ху...лостану
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28.06.2024 09:34 Відповісти
Да там и перегибать нечего..Объявят Беларусь территорией рф,прецедент с нашими областями уже есть,и делов -то...
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28.06.2024 10:39 Відповісти
 
 