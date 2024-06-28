Росія не зупиниться в Україні. Під загрозою також Білорусь і Польща, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні. Наступними цілями в разі перемоги Росії стануть Польща та Білорусь.

Про це він сказав під час дебатів із Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа щодо війни РФ проти України, Байден сказав: "Я ніколи в житті не чув стільки дурниць".

Трамп, зокрема, сказав, що "якби в нас був справжній президент, якого поважає Путін, він би ніколи не вторгся в Україну".

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Експрезидент США також вкотре повторив, що припинить війну в разі переобрання, але знову не надав конкретних деталей про свої плани.

Водночас Байден попередив, що якщо Путін здобуде перемогу у війні проти України, існує ризик, що наступними його цілями стануть інші країни, такі як Польща та Білорусь.

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Нагадаємо, під час дебатів з Байденом Трамп назвав неприйнятними умови припинення війни проти України, висунуті Путіним.