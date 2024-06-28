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Новини Війна
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Умови Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними, - Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США і нині знову кандидат на посаду голови Америки Дональд Трамп назвав неприйнятною для США "мирну" пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це ексочільник США заявив під час дебатів з президентом Джо Байденом.

"Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися", - сказав Трамп на запитання про те, чи прийнятні для нього висунуті Путіним умови після закінчення війни в Україні.

При цьому на питання, чи погодиться він, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні, Трамп не надав конкретної відповіді. Але вкотре запевнив, що зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.

"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп.

Нагадаємо, представники Трампа днями заявили, що якщо Трамп буде переобраний президентом США, пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, однак європейські країни повинні зробити більший внесок у підтримку безпеки.

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Автор: 

путін володимир (24060) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+19
Це популіст. Він буде розказувати будь-що що подобається публіці, а по факту йому чхати на всю планету крім себе улюбленого. Ми вибрали свого українського Трампа в 2009
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28.06.2024 07:13
+11
війна йде не між ****** і ЄрЗе.
Воюють касапи (хто би не був в них царем-самодержцем) і український народ; і ця війна -споконвічна.
Цього Трамп не доганяє. Та він взагалі мало що доганяє. Цього разу його радники надоумили щодо ультиматуму ***** та його неприйнятності для цивілізованого світу; але навіть його радники не знають, що постійною метою касапів є колонізація всіх навкруги них територій разом з проживаючим на них населенням.
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28.06.2024 07:56
+7
В 2019
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28.06.2024 07:18
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28.06.2024 07:11 Відповісти
Це популіст. Він буде розказувати будь-що що подобається публіці, а по факту йому чхати на всю планету крім себе улюбленого. Ми вибрали свого українського Трампа в 2009
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28.06.2024 07:13 Відповісти
В 2019
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28.06.2024 07:18 Відповісти
2010 мабуть проффесора
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28.06.2024 07:51 Відповісти
Провірена многоходовочка міх х*йлом і рижим чмом. Той робе запрос про всі території на яких його навіть немає зараз а цей каже ну хоча би залишить йому те що захопив п*здец як хитро. Тому який би той байден не був старий і хворуватий він ліпше в 100 разів ніш ця руда прокремлівська хвойда
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28.06.2024 07:15 Відповісти
"Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна".

"Путін продовжуватиме війну в Україні - не тому, що це в інтересах Росії, а тому, що це в його особистих інтересах. Продовження війни має сенс для Путіна з однієї фундаментальної причини: автократи у воєнний час рідко втрачають владу. Перебування у стані війни перекриває громадянам країни, військовим і силам безпеки можливості кинути виклик їхньому керівництву. Цього не можна сказати про диктаторів, які програють війну; вони стають більш вразливими до усунення - долі, яка у випадку з Путіним може виявитися смертельною. Очільники персоналістських диктатур, в яких влада сконцентрована в руках однієї особи, мають найбільше шансів на насильницький кінець серед усіх лідерів."
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28.06.2024 07:19 Відповісти
Дивилася трохи після дебатів дискусію на Трампістькому російськомовному блогерському каналі . Вони навіть не знищували Байдена після дебатів , їм вигідно щоб він залишився після' рішення на Конвенції демократів в серпні . Зате розгром Байдена політиками демократами на CNN після дебатів , видавалося, що це теж був задум , що вони готові замінити Байдена на другого кандидата аби залишит республіканців в дурнях з рижим придурком.
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28.06.2024 07:20 Відповісти
Тим більше, що конвенція республіканців на місяць раніше, а Трамп на 4 роки молодше й зі своїми тупими висерами сонному ДЖО виглядав не краще ...
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28.06.2024 07:22 Відповісти
Впевнена, після того вибуху емоцій зневаги від деіокератів на свого Президента на CNN, демократи висуватимуть другого, й добре б було щоб Байден це сам оголосив( як колись Єльцин )
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28.06.2024 07:25 Відповісти
Перша кандиатура від демів-Сорос молодший.Вже все вірішено,а так це шоу аналог "стаддіон так стадвон".Амеріканцям набридли старі презіденти-це вже було в Україні.Требо "нові ліца".
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28.06.2024 07:33 Відповісти
За Вшою звісткою зовсім швидко знайшла оцей свеженькой сьогоднишний пырижок

Сорос дал неожиданный совет ЕС по игре против Росси
https://ccbs.news/ru/article/2434/
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28.06.2024 07:53 Відповісти
СИН СОРОС
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28.06.2024 07:56 Відповісти
дамочко, ваш "пиріжок" від 20-го року, тобто вже давно з цвіллю. читайте уважно, що пише на упаковці вашого пиріжка. і не тягніть сюди ті кацапські сайти..

Автор: Станислав Блохин

https://politros.com/187825-vengerskii-ekspert-soros-dal-neozhidannyi-sovet-es-po-igre-protiv-rossii?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange Источник - politros.com

#POLITICS

#DIPLOMACY

#SECURITY

23 Декабря 2020 / 13:34
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28.06.2024 11:35 Відповісти
І як загальні враження від дебатів?
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28.06.2024 07:33 Відповісти
Крутіші враження після них, як демократи на своєму CNN знищували свого президента й єхидно запитували Харіс- й ти з ним отаким кожного дня працюєш??? В історії CNN такого ще не було, тому я думають був хитрий хід демократів . вони ж самі в оці Байдена організували це, а він першу повну проспав біла свого мікрофону з відвислою щелепою або з завченими цифрам своїм здобутків сплячи... Потім так нічого- ожив й добряче відповів Трампу, але... уже фсьо попало ...
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28.06.2024 07:41 Відповісти
Тобто Трамп на його фоні тепер інтелігент-мачо?
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28.06.2024 07:42 Відповісти
Ні , тупий знищувач США й миру у світі - й добре виважено з цим справився , на диво, показавши себе саме таким.
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28.06.2024 07:54 Відповісти
Це з нашої точки зору. З точки зору пересічних американців, певно, гідна заміна старому маразматичному дідугану.
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28.06.2024 07:56 Відповісти
Ні , деми будуть щось з цим робити - інакше б так не кричали на СNN після дебатів "УСЬО ПРОПАЛО"
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28.06.2024 07:58 Відповісти
Було б дійсно непогано замінити його на когось більш молодшого та адекватного.
Гейлі була б непоганою альтернативою, але вона, якщо не помиляюсь, зараз позапартійна.
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28.06.2024 08:04 Відповісти
щось назріває дуже цікаве на збереження США . Я впененна - нашим утиркам мародерним добрячий урок буде. А зараз, чому вони можуть навчити в політиці МАРОДЕРНЮ? Яка повага у світі до них самих через Трампа, й як поганому кіно,Т рамп й кричав на дебатах про Америка вже пропадає ...
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28.06.2024 08:13 Відповісти
назріває дуже цікаве на збереження США
А зараз, чому вони можуть навчити в політиці МАРОДЕРНЮ?
У цих місцях мені не дуже зрозуміло.
Що назріває, і чому зараз США не можуть повчити мародерню (яку демократії вчити - що радикальному мусліму толерантність до ЛГБТ насаджувати).
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28.06.2024 08:16 Відповісти
Як свої страх й амбіції у петушину сраку одін одному засунути й тікати з України (якщо лише з політики, як можливо зробить Байден, це їх не врятує)
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28.06.2024 08:35 Відповісти
так ! Я мрійниця...
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28.06.2024 08:36 Відповісти
І справді.
Ладно мародерня, з нею все зрозуміло.
В США щось позитивне назріває? Поки не бачу, але це ж ззовні погляд, не зсередини.
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28.06.2024 08:39 Відповісти
чіво? ) Гейлі республіканка.
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28.06.2024 11:38 Відповісти
Якщо так, була б непоганою альтернативою рудому.
Але не буде.
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28.06.2024 16:05 Відповісти
та точно так. вона ж була у кандидатах в президенти від партії разом з Де Сантісом, Равасвамі, Пенсом та іншими.
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28.06.2024 16:26 Відповісти
От якби її замість рудого. Мрії, мрії...
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28.06.2024 16:45 Відповісти
не дивіться ті кацапські помийки. бо подібні їхні маніпуляції з "многоходовочками", конспірологіями, теоріями змов сильно отрують мозок. особливо у тих, в кого він слабкий.. і не варто сюди нести ту срань з тих помийок... ще скажіть, що ви вірите тим помийкам? )
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28.06.2024 11:25 Відповісти
Блин, да устам пи.дабола мед-пиво тока пить... Скромно замалчивает во влажных своих изрыганиях, шо война бы должна была давно закончиться.
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28.06.2024 07:22 Відповісти
Якщо Сполучені Штати та Європа хочуть уникнути ризиків затяжної війни, вони мають надати Україні більше підтримки.
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28.06.2024 07:25 Відповісти
Ой млять, рыжему не уточнили шо ***** с НАТО воюет и требования он будет выдвигать как при начале, а может еще и добавит от своего алкаша димона, бабло все вернуть, санкции снять, компенсацию оплатить, а и приказать всем странам ЕС покупать исключительно его газ и нефть!
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28.06.2024 07:26 Відповісти
Це було б навіть краще. Тоді Доня разом висипав би нам зброї, щоб пуйлу губу закатати і по всьому
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28.06.2024 07:48 Відповісти
Ондого, пили и курили - вот поговорили... Але ж бо...
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28.06.2024 08:37 Відповісти
Слухав більшу половину цих "дебатів", це мабуть найгірші кандидати на пост президента США за всю історію, лише Обама був ще більшим нікчемою.
Особливо сподобалось, як ці два діда почали звинувачувати один одного, коли ведуча спитала, що вони будуть робити з тим, що негри скоюють в п'ять разів більше злочинів ніж білі і відповідно частіше сидять у в'язниці.
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28.06.2024 07:27 Відповісти
Негри вже поколіннями не працюють - сидять на велфорі - штатовськии винахід
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28.06.2024 07:40 Відповісти
Вони просто менш цивілізовані і набагато тупіші.
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28.06.2024 07:57 Відповісти
Самии перед - вони ліниві - працювати не хочуть - от і банди
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28.06.2024 08:04 Відповісти
только идиоты могут всерьез обсуждать высер кацапского вождя.
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28.06.2024 07:53 Відповісти
війна йде не між ****** і ЄрЗе.
Воюють касапи (хто би не був в них царем-самодержцем) і український народ; і ця війна -споконвічна.
Цього Трамп не доганяє. Та він взагалі мало що доганяє. Цього разу його радники надоумили щодо ультиматуму ***** та його неприйнятності для цивілізованого світу; але навіть його радники не знають, що постійною метою касапів є колонізація всіх навкруги них територій разом з проживаючим на них населенням.
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28.06.2024 07:56 Відповісти
"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп. (с)....Зеленськiй-це не вся Україна..
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28.06.2024 08:00 Відповісти
є такий вислів - все що перед "але" не має значення
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28.06.2024 08:09 Відповісти
При Порошенко такого б не сталося б. Може при трампі також....
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28.06.2024 08:20 Відповісти
"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп. ДОПОМОЖЕ ДВОМ ВОРОГАМ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ,ЗРЕАЛІЗУВАТИ "ОМАНСЬКИЙ ДОГОВОРНЯК"
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28.06.2024 08:23 Відповісти
67 процентов считают что Трамп выйграл дебаты. Сам Байден не собирается покидать президентскую гонку, а снять его кандидатуру против его воли Демпартия не может - подобным правом не обладает даже национальная конвенция (съезд) партии, которая пройдет 18-22 августа в Чикаго. Единственное исключение - смерть и болезнь, недееспособность
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28.06.2024 08:39 Відповісти
І згадайте що саме Трамп не давав зброю з грудня 2023 , що призвело до втрати нових територій.
Тобто він співучасник
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28.06.2024 09:07 Відповісти
Не зрозуміло, як це можна зробити не перебуваючі у владі.

Станом на 28.06.2024 - Конгрес вже виділив, виконавчій владі 61млрд
25.06.2024 - була новина, про виділення 150млн допомоги.
також в цей день була новина, про телефонну розмову між міністрами оборони США та росії.

Пройшло 3 дні, допомога на 150млн не підписана.

Хто "співучасник"?
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28.06.2024 16:17 Відповісти
Етот долб*** уже с Ыном надоговаривался. Да оно уже с головой не дружит и все что угодно скажет так как его единственный шанс не сесть в тюрьму до конца жизни ето пролезть в президенты
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28.06.2024 09:11 Відповісти
 
 