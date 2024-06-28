Умови Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними, - Трамп

Експрезидент США і нині знову кандидат на посаду голови Америки Дональд Трамп назвав неприйнятною для США "мирну" пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це ексочільник США заявив під час дебатів з президентом Джо Байденом.

"Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися", - сказав Трамп на запитання про те, чи прийнятні для нього висунуті Путіним умови після закінчення війни в Україні.

При цьому на питання, чи погодиться він, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні, Трамп не надав конкретної відповіді. Але вкотре запевнив, що зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.

"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп.

Нагадаємо, представники Трампа днями заявили, що якщо Трамп буде переобраний президентом США, пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, однак європейські країни повинні зробити більший внесок у підтримку безпеки.

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