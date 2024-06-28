Умови Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними, - Трамп
Експрезидент США і нині знову кандидат на посаду голови Америки Дональд Трамп назвав неприйнятною для США "мирну" пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це ексочільник США заявив під час дебатів з президентом Джо Байденом.
"Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися", - сказав Трамп на запитання про те, чи прийнятні для нього висунуті Путіним умови після закінчення війни в Україні.
При цьому на питання, чи погодиться він, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні, Трамп не надав конкретної відповіді. Але вкотре запевнив, що зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.
"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп.
Нагадаємо, представники Трампа днями заявили, що якщо Трамп буде переобраний президентом США, пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, однак європейські країни повинні зробити більший внесок у підтримку безпеки.
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"Путін продовжуватиме війну в Україні - не тому, що це в інтересах Росії, а тому, що це в його особистих інтересах. Продовження війни має сенс для Путіна з однієї фундаментальної причини: автократи у воєнний час рідко втрачають владу. Перебування у стані війни перекриває громадянам країни, військовим і силам безпеки можливості кинути виклик їхньому керівництву. Цього не можна сказати про диктаторів, які програють війну; вони стають більш вразливими до усунення - долі, яка у випадку з Путіним може виявитися смертельною. Очільники персоналістських диктатур, в яких влада сконцентрована в руках однієї особи, мають найбільше шансів на насильницький кінець серед усіх лідерів."
Сорос дал неожиданный совет ЕС по игре против Росси
https://ccbs.news/ru/article/2434/
Автор: Станислав Блохин
https://politros.com/187825-vengerskii-ekspert-soros-dal-neozhidannyi-sovet-es-po-igre-protiv-rossii?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange Источник - politros.com
#POLITICS
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#SECURITY
23 Декабря 2020 / 13:34
Гейлі була б непоганою альтернативою, але вона, якщо не помиляюсь, зараз позапартійна.
А зараз, чому вони можуть навчити в політиці МАРОДЕРНЮ?
У цих місцях мені не дуже зрозуміло.
Що назріває, і чому зараз США не можуть повчити мародерню (яку демократії вчити - що радикальному мусліму толерантність до ЛГБТ насаджувати).
Ладно мародерня, з нею все зрозуміло.
В США щось позитивне назріває? Поки не бачу, але це ж ззовні погляд, не зсередини.
Але не буде.
Особливо сподобалось, як ці два діда почали звинувачувати один одного, коли ведуча спитала, що вони будуть робити з тим, що негри скоюють в п'ять разів більше злочинів ніж білі і відповідно частіше сидять у в'язниці.
Воюють касапи (хто би не був в них царем-самодержцем) і український народ; і ця війна -споконвічна.
Цього Трамп не доганяє. Та він взагалі мало що доганяє. Цього разу його радники надоумили щодо ультиматуму ***** та його неприйнятності для цивілізованого світу; але навіть його радники не знають, що постійною метою касапів є колонізація всіх навкруги них територій разом з проживаючим на них населенням.
Тобто він співучасник
Станом на 28.06.2024 - Конгрес вже виділив, виконавчій владі 61млрд
25.06.2024 - була новина, про виділення 150млн допомоги.
також в цей день була новина, про телефонну розмову між міністрами оборони США та росії.
Пройшло 3 дні, допомога на 150млн не підписана.
Хто "співучасник"?