Байден заявив, що не зніматиметься із виборів, - Reuters

Президент США Джо Байден запевнив, що не збирається відмовлятися від участі у виборах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у телефонних розмовах зі своєю командою, під час зустрічей із демократами у Конгресі та губернаторами американський лідер заявив, що не відмовляється від участі у президентських виборах.

У дзвінках команді його президентської кампанії Байден заявив, що "нікуди не йде".

"Ніхто мене не виштовхує. Я не вибуваю. Я залишуся у перегонах до кінця", - сказав він.

У середу Байден провів дистанційну зустріч із губернаторами штатів від Демократичної партії та запевнив їх, що балотуватиметься.

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Дебати між Байденом і Трампом

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.

Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.

За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.

Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

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