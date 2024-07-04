Байден заявив, що не зніматиметься із виборів, - Reuters
Президент США Джо Байден запевнив, що не збирається відмовлятися від участі у виборах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у телефонних розмовах зі своєю командою, під час зустрічей із демократами у Конгресі та губернаторами американський лідер заявив, що не відмовляється від участі у президентських виборах.
У дзвінках команді його президентської кампанії Байден заявив, що "нікуди не йде".
"Ніхто мене не виштовхує. Я не вибуваю. Я залишуся у перегонах до кінця", - сказав він.
У середу Байден провів дистанційну зустріч із губернаторами штатів від Демократичної партії та запевнив їх, що балотуватиметься.
Дебати між Байденом і Трампом
Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.
Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.
За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.
Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.
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Мы мужчины, не потому ли
Так упорно идём к нашей цели
Правда, трое вчера утонули,
А четвёртого, жирного, съели.. (Гимн болотных геологов)
Израиль ликвидировал одного из верховных командиров «Хезболлы» ФОТО
Ое отвечал за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.
чи добре це чи погано не ясно.
І зафіксувати в цій позиції до кінця днів.
А Байден жуватиме шмарклі (соплі): "ну ни шмагла я !"
А Трамп ще налажає.
Просто нагадаю, що з промови Черчілля з американського міста Фултон в присутності Трумена на початку 19946 року розпочалась нова війна, вже між цивілізованим і диктаторськими світами, але вже холодна. Так, в наші дні з 2022-го (по іншим даних - з 2014-го) року вона переросла вже в гарячу фазу...
проте і ядерна бомба на москві в 45-му виглядала б дуже доречно.
І це далеко не єдина причина, чому потрібно було завершити гарячу фазу WW2 і розпочати нову, холодну
Рейтинг віцепрезидента Камали Харріс лише на 1% менший ві трампівського.
А Трамп ще точно наламає дров - тут на нього можна покластись.
Байден хороший менеджер, позволил начать горячую войну в центре Европы,
запрещает Украине стрелять и цедит оружие по капельке.
Может, хватит "хороших менеджеров" и пора ставить агрессора на место ?
ямы подключимся.