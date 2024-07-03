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Трамп сподівається, що Байден не вийде з перегонів, бо вважає, що його буде легко перемогти, - WP

Трамп сподівається, що Байден не вийде з перегонів, бо вважає, що його буде легко перемогти, - WP

Ексочільник Білого дому Дональд Трамп та кандидат на майбутніх президентських виборах разом з представниками своєї кампанії сподіваються, що чинний президент Джо Байден не вийде з передвиборчих перегонів. Республіканці вважають, що Трампу буде легше перемогти Байдена, ніж когось іншого із демократів.

Про це пише Washington Post із посиланням на обізнані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Публічно Трамп та його союзники відкинули можливість того, що Байден вийде з перегонів, стверджуючи, що демократам пізно змінювати курс. Однак у приватному порядку команда експрезидента-републіканця почала готуватися до різних сценаріїв. Вони вважають, що перемогти іншого кандидата від демократів - не Байдена чи віцепрезидентку Камалу Гарріс, буде складніше.

Як зазначив Девід Аксельрод - колишній головний стратег передвиборного штабу Барака Обами, республіканці хочуть, щоб Байден залишився у передвиборчій гонці, оскільки вважають його "вразливим".

"Ви бачите, що вони зовсім не в захваті від перспективи його виходу з перегонів", - сказав він.

Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт заявила, що передвиборчий штаб Трампа очікує, що кандидатом від Демократичної партії буде Байден. Вона також додала, що впевнена у перемозі експрезидента-республіканця незалежно від обставин.

Джерела зазначають, що команда Трампа вважає, що його перемозі не завадить навіть його вирок і низка кримінальних обвинувачень.

"Я збираюся з’явитися й проводити кампанію, незалежно від того, чи це він (Байден, - ред.), чи хтось інший", - заявив Трамп у понеділок, 1 липня, в одній із програм.

Читайте також: Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider

Зазначимо, що 15-18 липня відбудеться Національний з’їзд Республіканської партії, під час якої делегати Республіканської партії оберуть кандидатів партії на посаду президента та віцепрезидента на виборах президента США 2024 року. Ймовірно, що кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії буде Дональд Трамп.

Національний з'їзд Демократичної партії відбудеться 19-22 серпня. Тоді демократи остаточно затвердять кандидатів партії на посаду президента та віцепрезидента на виборах президента США.

Читайте також: Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6720) США (23360) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+4
Ідеально було б, якщо б обидва померли від старості ще до виборів.
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03.07.2024 23:48 Відповісти
+3
"Зазначимо, що 15-18 липня відбудеться Національний з'їзд Республіканської партії, під час якої делегати Республіканської партії оберуть кандидатів партії на посаду президента та віцепрезидента на виборах президента США 2024 року"(с)

До речі: "Порошенко цього місяця повинен летіти у США на Конвент Республіканської партії, де пророблялась можливість його зустрічі з Трампом. Мета: спробувати змінити упереджене ставлення потенційного президента США до України. Але Стефанчук досі не підписав це відрядження. Орбан не дозволив? (сарказм)"
https://t.me/Ol_Sharp/19870 Олег Шарп
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04.07.2024 00:12 Відповісти
+3
якщо виставлять Камалу, то вона з тріском програє навіть Рудому. Це ж вже було. Набагато більш рейтингова Хілларі з тріском програла Рудому. що вже говорити про Камалу чи про Мішель. Потрібно когось з губернаторів виставити. Або взагалі Чака Шумера - дуже толковий сенатор. і не упоротий лівак. тобто багато нейтральних за нього проголосує.
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04.07.2024 04:05 Відповісти
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Ідеально було б, якщо б обидва померли від старості ще до виборів.
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03.07.2024 23:48 Відповісти
CNN

За кілька днів після невтішного виступу президента Джо Байдена на дебатах низка демократів, які балотуються в конкурентних округах, висловили свої побоювання кампанії Байдена та Білому дому, що те, що президент залишається на вершині списку, не тільки зашкодить шансам партії втриматися на президентському кріслі, але й бажаній меті відвоювати Палату представників з-під контролю Республіканської партії.
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03.07.2024 23:58 Відповісти
Цього тижня деякі відомі законодавці-демократи висловили своє занепокоєння з приводу все більш помітних вікових змін у когнітивних здібностях Байдена та його здатності продовжувати перегони, але ніхто з них не закликав його відкликати свою кандидатуру до сьогоднішнього дня.
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04.07.2024 00:05 Відповісти
The New York Times, газета, що симпатизує Демократичній партії, у великій статті про здоров'я президента зазначає, що помилки Байдена почастішали в останні тижні та місяці і викликають все більше занепокоєння, у тому числі у його власному оточенні.

Як і багато людей його віку, 81-річний Байден неодноразово опинявся в ситуаціях, коли говорив недоречно, забував імена або плутав факти, хоча "здебільшого" зберігає ясність мислення та залученість у процеси, пише видання.
Але останнім часом люди, які перебували з ним в одній кімнаті, відзначають, що ці ситуації, схоже, стають все частішими, більш вираженими і тривожними.
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04.07.2024 00:11 Відповісти
Занепокоєння електоральними перспективами Байдена в лавах Демократичної партії зросло настільки, що сама New York Times прямо закликала президента відмовитися від участі у виборчих перегонах у редакційній статті наступного дня після дебатів.
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04.07.2024 00:17 Відповісти
"Зазначимо, що 15-18 липня відбудеться Національний з'їзд Республіканської партії, під час якої делегати Республіканської партії оберуть кандидатів партії на посаду президента та віцепрезидента на виборах президента США 2024 року"(с)

До речі: "Порошенко цього місяця повинен летіти у США на Конвент Республіканської партії, де пророблялась можливість його зустрічі з Трампом. Мета: спробувати змінити упереджене ставлення потенційного президента США до України. Але Стефанчук досі не підписав це відрядження. Орбан не дозволив? (сарказм)"
https://t.me/Ol_Sharp/19870 Олег Шарп
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04.07.2024 00:12 Відповісти
78-річний Трамп також не молодшає, зазначає NYT. Він часто плутає імена та деталі, робить безладні заяви. У нього більш гнучкий графік, ніж у Байдена, він не займається спортом, а під час нещодавнього судового процесy неодноразово здавалося, що він засинає.
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04.07.2024 00:15 Відповісти
Пару тижнів тому було висвітлювання турне Трампа по штатам . Можливо це було у Флориді .. Що він там за манію боягузтва акул видавав ..? Це такий жарт від нього .. ?чи якийсь Зеленський в нього вселився ...
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04.07.2024 01:23 Відповісти
Діди не можуть керувати державами. Пора поставити крайню межу 55-60 років для лідера країни. І то це буде багато.
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04.07.2024 01:54 Відповісти
Возраст не определяет лидерство. Можно быть главой государства и в 90 лет. Хотя может это некрасиво смотрится по телевизору, но в плане управления это не помеха. Проблема в том что сейчас выбирают не политиков, а телезвезд.
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04.07.2024 02:17 Відповісти
Байден лучший президент США за последние полвека, а может даже больше. Что признают многие демократы. Но по телевизору он не умеет красиво говорить, так как возраст уже, то надо на покой. Идиотизм.
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04.07.2024 02:22 Відповісти
Я думал что демы его заменят по этой причине еще на праймериз, но вот все эти попытки нагадить на него, типа, он не сможет управлять из-за возраста это откровенное неуважение. Болтать по телевизору и быть руководителем это разные навыки.
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04.07.2024 02:23 Відповісти
якщо виставлять Камалу, то вона з тріском програє навіть Рудому. Це ж вже було. Набагато більш рейтингова Хілларі з тріском програла Рудому. що вже говорити про Камалу чи про Мішель. Потрібно когось з губернаторів виставити. Або взагалі Чака Шумера - дуже толковий сенатор. і не упоротий лівак. тобто багато нейтральних за нього проголосує.
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04.07.2024 04:05 Відповісти
Байден заявляв , що не буде милувати свого сина. Він вже
тоді знав , що не буде балотуватись.
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04.07.2024 05:15 Відповісти
Байден повинен перевірити найближче оточення, що відповідає за доступ до його води, їжі, ліків тощо. Перед дебатами його могли банально отруїти, це було видно неозброєним оком. А через кілька днів після дебатів Байдена бачили цілком енергійним і дотепним. Він не пройшов повний медогляд зразу після дебатів,і це було великою помилкою.
Згадаймо бій Володимира Кличка і Лаймона Брюстера (2004) - Володимир почав різко втрачати сили, а аналізи після бою показали, що він на межі цукрової коми. ФБР навіть розпочало слідство з приводу отруєння. Але Дон Кінг все зробив чисто - достатніх доказів не знайшли.
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04.07.2024 05:59 Відповісти
Цей висер трампа-гра на випередження.Коливання в дем.партіі на рахунок Байдена.Теж саме казали в кремлі що Байден їм вигідний презідент.Висновок-воно ссить що байден залишиться в гонці.
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04.07.2024 06:06 Відповісти
Коррумпированный Верховный Суд США открыл дорогу этому фрику.
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04.07.2024 09:13 Відповісти
Пожелаем судьям хорошенько раскинуть мозгами.
Как Джон Кеннеди.
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04.07.2024 10:48 Відповісти
 
 