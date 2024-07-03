Трамп сподівається, що Байден не вийде з перегонів, бо вважає, що його буде легко перемогти, - WP
Ексочільник Білого дому Дональд Трамп та кандидат на майбутніх президентських виборах разом з представниками своєї кампанії сподіваються, що чинний президент Джо Байден не вийде з передвиборчих перегонів. Республіканці вважають, що Трампу буде легше перемогти Байдена, ніж когось іншого із демократів.
Про це пише Washington Post із посиланням на обізнані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Публічно Трамп та його союзники відкинули можливість того, що Байден вийде з перегонів, стверджуючи, що демократам пізно змінювати курс. Однак у приватному порядку команда експрезидента-републіканця почала готуватися до різних сценаріїв. Вони вважають, що перемогти іншого кандидата від демократів - не Байдена чи віцепрезидентку Камалу Гарріс, буде складніше.
Як зазначив Девід Аксельрод - колишній головний стратег передвиборного штабу Барака Обами, республіканці хочуть, щоб Байден залишився у передвиборчій гонці, оскільки вважають його "вразливим".
"Ви бачите, що вони зовсім не в захваті від перспективи його виходу з перегонів", - сказав він.
Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт заявила, що передвиборчий штаб Трампа очікує, що кандидатом від Демократичної партії буде Байден. Вона також додала, що впевнена у перемозі експрезидента-республіканця незалежно від обставин.
Джерела зазначають, що команда Трампа вважає, що його перемозі не завадить навіть його вирок і низка кримінальних обвинувачень.
"Я збираюся з’явитися й проводити кампанію, незалежно від того, чи це він (Байден, - ред.), чи хтось інший", - заявив Трамп у понеділок, 1 липня, в одній із програм.
Зазначимо, що 15-18 липня відбудеться Національний з’їзд Республіканської партії, під час якої делегати Республіканської партії оберуть кандидатів партії на посаду президента та віцепрезидента на виборах президента США 2024 року. Ймовірно, що кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії буде Дональд Трамп.
Національний з'їзд Демократичної партії відбудеться 19-22 серпня. Тоді демократи остаточно затвердять кандидатів партії на посаду президента та віцепрезидента на виборах президента США.
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За кілька днів після невтішного виступу президента Джо Байдена на дебатах низка демократів, які балотуються в конкурентних округах, висловили свої побоювання кампанії Байдена та Білому дому, що те, що президент залишається на вершині списку, не тільки зашкодить шансам партії втриматися на президентському кріслі, але й бажаній меті відвоювати Палату представників з-під контролю Республіканської партії.
Як і багато людей його віку, 81-річний Байден неодноразово опинявся в ситуаціях, коли говорив недоречно, забував імена або плутав факти, хоча "здебільшого" зберігає ясність мислення та залученість у процеси, пише видання.
Але останнім часом люди, які перебували з ним в одній кімнаті, відзначають, що ці ситуації, схоже, стають все частішими, більш вираженими і тривожними.
До речі: "Порошенко цього місяця повинен летіти у США на Конвент Республіканської партії, де пророблялась можливість його зустрічі з Трампом. Мета: спробувати змінити упереджене ставлення потенційного президента США до України. Але Стефанчук досі не підписав це відрядження. Орбан не дозволив? (сарказм)"
https://t.me/Ol_Sharp/19870 Олег Шарп
тоді знав , що не буде балотуватись.
Згадаймо бій Володимира Кличка і Лаймона Брюстера (2004) - Володимир почав різко втрачати сили, а аналізи після бою показали, що він на межі цукрової коми. ФБР навіть розпочало слідство з приводу отруєння. Але Дон Кінг все зробив чисто - достатніх доказів не знайшли.
Как Джон Кеннеди.