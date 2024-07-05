Сунак визнав поразку консерваторів на виборах у Британії: "Є над чим поміркувати"

У Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Після оголошення результатів за своїм округом, де Сунак переміг, британський прем'єр мав короткий виступ, під час якого сказав, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".

Сунак розповів, що зателефонував Стармеру, щоб привітати його, і додав, що бере на себе особисту відповідальність за "нищівну поразку".

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"Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитися і над чим поміркувати, і я беру на себе відповідальність за поразку", - заявив Сунак.

Згідно з інформацією екзитполу, яку публікує BBC, лейбористи отримають 410 місць, тоді як консерватори лише 131, що означає відмову британських виборців від правлячої партії, яку очікували впродовж кількох місяців.

Раніше премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що багаторічна підтримка України Великою Британією опиниться під загрозою, якщо Лейбористська партія прийде до влади після виборів 4 липня.

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