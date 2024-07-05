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Новини
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Сунак визнав поразку консерваторів на виборах у Британії: "Є над чим поміркувати"

Ріші Сунак визнав поразку на виборах у Великій Британії

У Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Після оголошення результатів за своїм округом, де Сунак переміг, британський прем'єр мав короткий виступ, під час якого сказав, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".

Сунак розповів, що зателефонував Стармеру, щоб привітати його, і додав, що бере на себе особисту відповідальність за "нищівну поразку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія прем’єра Сунака програла парламентські вибори у Великій Британії, - екзитпол

"Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитися і над чим поміркувати, і я беру на себе відповідальність за поразку", - заявив Сунак.

Згідно з інформацією екзитполу, яку публікує BBC, лейбористи отримають 410 місць, тоді як консерватори лише 131, що означає відмову британських виборців від правлячої партії, яку очікували впродовж кількох місяців.

Раніше премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що багаторічна підтримка України Великою Британією опиниться під загрозою, якщо Лейбористська партія прийде до влади після виборів 4 липня.

Також читайте: Сунак: Позиція Лондона не змінилася - Путін повинен зазнати поразки

Автор: 

Велика Британія (5663) вибори (6721) Сунак Ріші (183) Стармер Кір (221)


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Топ коментарі
+11
Сунак - нормальный политик и сторонник Украины. А подобные, примитивные шутки только смотрителям квартала заходят.
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05.07.2024 09:48 Відповісти
+7
+💯! Довбані ЗЄльоні кретини!

Дякуємо Джонсону і Сунаку за підтримку України!

Дякуємо, Британії!
Війна ще не скінчилась.
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05.07.2024 10:18 Відповісти
+5
Демократія!

Вже 33 роки мрія для українців
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05.07.2024 09:54 Відповісти
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Ріші Сунак повертається прати білизну в річці Ганг
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05.07.2024 09:21 Відповісти
Нікуди він не поїде, він мільярдер та громадянин Британії
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05.07.2024 09:38 Відповісти
Сунак - нормальный политик и сторонник Украины. А подобные, примитивные шутки только смотрителям квартала заходят.
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05.07.2024 09:48 Відповісти
+💯! Довбані ЗЄльоні кретини!

Дякуємо Джонсону і Сунаку за підтримку України!

Дякуємо, Британії!
Війна ще не скінчилась.
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05.07.2024 10:18 Відповісти
Так! Але в поразці винен саме Сунак! Спочатку "підставив" Бориса а потім...дуже прикро,..
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05.07.2024 12:36 Відповісти
Розбили в пух і прах - чим це так консерватори не догодили англіицям?
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05.07.2024 09:23 Відповісти
Байден вообще на дебатах облажался. НУ хоть признал это. Респект деду
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05.07.2024 09:33 Відповісти
Він ще на другі дебати піде.
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05.07.2024 09:40 Відповісти
Так сказать закрепить результат?
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05.07.2024 09:44 Відповісти
Так.
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05.07.2024 10:21 Відповісти
Саме консерваторам англійці завдячують виходом з єс, яке зраз підтримують 25%
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05.07.2024 09:36 Відповісти
410 - 131. Це не поразка, це якась ганьба.
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05.07.2024 09:28 Відповісти
Корчив себе святішого за Махатму Ганді. Брити не повірили, їм потрібний енергійний лідер а не сірий.
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05.07.2024 09:28 Відповісти
Консерватори отримали тотальний розгром
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05.07.2024 09:36 Відповісти
Демократія!

Вже 33 роки мрія для українців
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05.07.2024 09:54 Відповісти
"мы их сделали вместе !"

ЗЄлєкратія
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05.07.2024 10:21 Відповісти
Мабуть, загалом Англія перед цими виборами подумала, що все-таки не зовсім добре, що на фоні тієї кількості індійців,що тепер є в Англії, мати індійця Сунака ще й прем"єром далі, - то вже трохи занадто. Вирішили мати все-таки англійця.
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05.07.2024 12:18 Відповісти
вибори в Британії це про Британію, а не про Україну. Консервативна партія, банкрот, повністю втратила зв'язок зі своїм електоратом та з самим консерватизмом, нездатна втілювати бажання більшості британського електорату з очікуваним результатом. призначений Ріші Сунак, з повністю відсутніми якостями лідера, нульовою харизмою, відсутністю бачення отримав те на що він заслуговує. Дуже прикро що до влади прийшли Лейбористи, є надія на партію РеформЮК, які дуже добре стартанули, та реально пропагують консервативні ідеї на відміну консерваторів.
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05.07.2024 12:52 Відповісти
 
 