УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8347 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 277 45

Сунак: Позиція Лондона не змінилася - Путін повинен зазнати поразки

Ріші Сунак

Уряд Великої Британії наполіг, що його позиція стосовно підтримки України у повномасштабній війні проти Росії не зазнала змін після публікації ЗМІ про діалог голови британського МЗС Девіда Кемерона з Дональдом Трампом.

Коментарі британських урядовців викликав опублікований напередодні матеріал газети The Times, який переповідав невідомі доти подробиці зустрічі Трампа й Кемерона в маєтку експрезидента США Мар-а-Лаго у квітні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як стверджує The Times із посиланням на "високопоставлене джерело", голова МЗС Британії розповів Трампу, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть тому "найкращі можливі умови" для укладання угоди між сторонами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через Путіна світ ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, - Сунак

"Які найкращі умови, за яких ви, як президент (США. – Ред.), зможете укласти угоду в січні (2025 року, тобто після ймовірної перемоги на виборах. – Ред.)? Це коли обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну", – цитує Кемерона The Times.

Ці слова суттєво розходяться з офіційною позицією Британії, яка публічно декларує підтримку України до її перемоги над Росією.

Британський прем'єр Ріші Сунак на прохання прокоментувати матеріал The Times заявив, що не бачив статті, про яку йдеться, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася і що "Путін повинен зазнати поразки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прибутки обмежуватимуться до 2030 року: Британські розвідники проаналізували рекордні збитки "Газпрому"

"Інвестиції в безпеку України – це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними – з усіма наслідками, які це принесе", – додав Сунак.

Автор: 

Велика Британія (5563) Сунак Ріші (183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
в Британії Сунак - в нас єрмо приймак, так і живимо...
показати весь коментар
13.05.2024 22:41
+4
Та ні. Про західних балаболів які кажуть що Росія їм загрожує, але при цьому хочуть і далі за спинами українських волів ...ні не те за спинами українських рабів будувати своє щасливе сите життя.
показати весь коментар
13.05.2024 23:03
+4
Брись нечисть кацапська туди
показати весь коментар
13.05.2024 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Британії Сунак - в нас єрмо приймак, так і живимо...
показати весь коментар
13.05.2024 22:41 Відповісти
У вас-джонсон с трампом.
показати весь коментар
13.05.2024 22:50 Відповісти
у вас клован і забронений бродячий цирк!
тількі вимагати, а не нададуть? - буде кого звинувачувати...
показати весь коментар
13.05.2024 22:52 Відповісти
Так допоможіть хоча б атаками з повітря на наступаючих росіян. Хоча б поки дійде допомога зброєю. Говорити може будь хто, а ви сильні і з можливостями. Допоможіть.
показати весь коментар
13.05.2024 22:42 Відповісти
*** ви нас до станка дотягнете - це наша принципіальна зелена позиція!
показати весь коментар
13.05.2024 22:45 Відповісти
Отож тому так все погано через любителів гарно говорити і при цьому робити мінімум від заявленого на словах.
показати весь коментар
13.05.2024 22:47 Відповісти
це ви зараз про себе? - де згоден там да.
показати весь коментар
13.05.2024 22:55 Відповісти
Та ні. Про західних балаболів які кажуть що Росія їм загрожує, але при цьому хочуть і далі за спинами українських волів ...ні не те за спинами українських рабів будувати своє щасливе сите життя.
показати весь коментар
13.05.2024 23:03 Відповісти
ви зараз відробили пунк 2 - де доро..****** партнери?
а давайте обхаємо їх - але самі нічого робити не будемо!
і перестаньте вже порехреслювання - садок дитячий і ґорщіки...
показати весь коментар
13.05.2024 23:11 Відповісти
Мені на..сцяти на Бубочку. Мене вкурвлює,

звичайно після Бубочки тут йому немає рівних,

лицемірство ЄС і трохи США.
показати весь коментар
13.05.2024 23:16 Відповісти
дуже радий шо вам ***** - тобто я б видалив комент як мінінімум...
показати весь коментар
13.05.2024 23:20 Відповісти
Це діло модераторів. Не наше з вами.
показати весь коментар
13.05.2024 23:23 Відповісти
ви мені страшенну тайну зараз відкрили - то це модератори ту ***** наляпали - не ви?
показати весь коментар
13.05.2024 23:25 Відповісти
Не ви?
показати весь коментар
13.05.2024 23:31 Відповісти
так і думав - ******* нескінченний....
показати весь коментар
13.05.2024 23:33 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 23:37 Відповісти
та лано ... 😂
показати весь коментар
13.05.2024 23:41 Відповісти
тут зрозуміло - ми ляпаємо все шо завгодно, а винні будуть модератори і американці...
показати весь коментар
13.05.2024 23:28 Відповісти
Велика Британія щорічно виділятиме на військову підтримку України 3 млрд фунтів стерлінгів.
показати весь коментар
14.05.2024 00:37 Відповісти
І чого він на Трампа поставив той Кемерон? Не факт, що той стане президентом. А вони вже шкуру невбитого ведмедя ділять.
показати весь коментар
13.05.2024 22:45 Відповісти
Стане, це доволі очевидно, і це є хорошою новиною - заморозка буде його пріоритетом, хоча й важкодосяжним, але якщо ми втримаємо фронт, то можливим варіантом
показати весь коментар
13.05.2024 22:59 Відповісти
Та його там притисли добряче. І податки з нього хочуть зібрати які він не платив. А на податках навіть всесильного Аль Капоне в тюрмі згноїли.
показати весь коментар
13.05.2024 23:05 Відповісти
Це не буде мати значення, коли його оберуть президентом. А на даний момент він впевнено перемагає Байдена
показати весь коментар
13.05.2024 23:09 Відповісти
Вже 8 країн готові відправити війська в Україну. То що нам робити, українці ? Просити, цілувати рученьки дЄрмаку, щоб він наказав зеленСКОМУ звернутись у Раду про дозвіл ? Бо з усього наші не зацікавлені приймати допомогу від партнерів, крім підписів зеленСКИХ папірців про гарантії !
показати весь коментар
13.05.2024 22:49 Відповісти
Дермака потрібно гнати на передову , або на розмінування
наших територій🙁
показати весь коментар
13.05.2024 22:50 Відповісти
Хто за це візьметься ? Я підтримаю, хоч і далеко від Києва. Прибіжу, прийду. Дайте тільки знак ! Дармоїдів у смітні ящики з кришками на замок - це праведне діло. Церква ... наполягає.
показати весь коментар
14.05.2024 12:28 Відповісти
Прокапайся, поїхавше
показати весь коментар
13.05.2024 23:00 Відповісти
Гори гори ясно, щоби ... здурів, зеленскоє чмо - гальмо.
показати весь коментар
14.05.2024 12:30 Відповісти
Кровожадний путлєр і Пітєрський люмпен ,
повинен здохнути в тяжких муках , за свої злодіяння
проти людяності 👹
показати весь коментар
13.05.2024 22:49 Відповісти
Втримати фронт, і за допомогою Трампа заморозити - доволі робочий варіант
показати весь коментар
13.05.2024 23:01 Відповісти
І не мрійте , кацапи , про заморожений конфлікт 🙁
показати весь коментар
13.05.2024 23:06 Відповісти
Карту бойових дій відкрий, дурачок. В наступному році будеш "не мріяти" під Харковом і Слов"янськом в кращому разі
показати весь коментар
13.05.2024 23:08 Відповісти
Не лякайте наляканих , а готуйтесь до швидкої поразки ,
так як Украіна вам не по зубах ,- обламаєте 🤬
показати весь коментар
13.05.2024 23:13 Відповісти
Ще одне душевнохворе..
показати весь коментар
13.05.2024 23:15 Відповісти
Брись нечисть кацапська туди
показати весь коментар
13.05.2024 23:22 Відповісти
Наступного року ***** здохне, та ніхто тобі грошей не платитиме. Будеш за миску баланди коментарі писати...
показати весь коментар
14.05.2024 01:55 Відповісти
Опять сдохнет? В 5ый раз?
показати весь коментар
14.05.2024 12:55 Відповісти
Это всё слова. Покажи дело.
показати весь коментар
13.05.2024 23:10 Відповісти
Якось цинічно воно виглядає...
показати весь коментар
13.05.2024 23:11 Відповісти
Стандартний реальний світ зі своїми інтерасами в кожного, просто наше туповате суспільство разом з політичною елітою чомусь вважало, що парою сотень старих леопардів можна завдати стратегічної поразки росії..а терео стикається з очевидною реальністю
показати весь коментар
13.05.2024 23:18 Відповісти
Сидиш на пляшці та зраду розганяєш. Пішов нах...й кацапська мерзото. Щойно зареєструвалася, щоб кацапську пропаганду поширювати? Тоді тобі курсом руского воєнного корабля - нах...й.
показати весь коментар
14.05.2024 00:07 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
14.05.2024 00:13 Відповісти
Повертайся з Німеччини, нікчема диванна) спробуй на ділі протистояти "пропаганді") чи з німецької психлікарні не випустять?
показати весь коментар
14.05.2024 08:57 Відповісти
Людина, яка замість класти людей за шмат землі, вибери технологічний розвиток - мерзотник?
показати весь коментар
14.05.2024 09:02 Відповісти
 
 