Прибутки обмежуватимуться до 2030 року: Британські розвідники проаналізували рекордні збитки "Газпрому"

Аналітики розвідки Великої Британії проаналізували дані про рекордні за останні 25 років збитки російського "Газпрому". Раніше роскомпанія відзвітувала про збитки у $6,9 млрд.

Як зазначили у відомстві, повномасштабна війна в Україні та подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому", передає Європейська правда.

Зокрема, у 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до рекордних збитків.

Повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків, ймовірно, обмежуватиме його прибутки щонайменше до 2030 року, додають британські аналітики.

Зазначається, що попри те, що "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

До того ж у розвідці припускають, що збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".

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Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.

У 2023 році "Газпром" сплатив до російського бюджету приблизно $28 млрд, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету РФ, зазначає британська розвідка.

Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, додали у відомстві.

Рекордні збитки "Газпрому"

Російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше.

Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку. Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.