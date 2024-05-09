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Новини
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"Газпром" почав розпродаж майна після рекордних збитків

газпром

Російський "Газпром" виставив на продаж низку об’єктів нерухомості у Москві.

У перелік активів на продаж увійшов перший офіс "Газпрому" на південному заході Москви, де раніше розташовувалося Міністерство газової промисловості СРСР, пише російський Інтерфакс.

Крім того, на продаж виставили офісну вежа на вулиці Новочерушкінській, яку в російській корпорації називали "малахітової скринькою".

Також планується продати:

  • офісні будинки на вул. Будівельників, буд. 8, к. 1 та на вул. Новочерушкінська, д. 65;
  • нежитлові приміщення першого поверху у житловому будинку на вул. Новочерушкінська, д. 71/32;
  • нежитлові приміщення офісного призначення на 1, 2, 4 поверхах у будівлі БЦ "Данілівський дім" на Новоданилівській наб., 4А;
  • виробничо-технічну базу на вул. Обручова, вл. 27, корп. 2-5;
  • майновий комплекс автостоянки на 96 машиномісць на вул. Каховська, буд. 30;
  • санаторно-курортний комплекс "Імперіал Парк готель & Спа" у селищі Первомайське, д. Рогозініне.

У самому "Газпромі" називають причиною розпродажу нерухомості у Москві "завершення переїзду компаній до Санкт-Петербурга", який розпочався понад 10 років тому.

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Як повідомлялося, минулого тижня російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше.

Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку. Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Автор: 

Газпром (2554) москва (78) збитки (1125)


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Топ коментарі
+2
Пиня - бальшой стратєг.
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09.05.2024 19:11
+2
Ой, а шо сі стало?
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09.05.2024 19:12
+1
Це частина плану?
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09.05.2024 19:05
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Це частина плану?
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09.05.2024 19:05 Відповісти
А коли ж "замарозим хохлов и Европу "?
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09.05.2024 19:07 Відповісти
Пиня - бальшой стратєг.
показати весь коментар
09.05.2024 19:11 Відповісти
Ой, а шо сі стало?
показати весь коментар
09.05.2024 19:12 Відповісти
Транзит російського газу через Україну до Європи припиниться після 2024 року, - голова "Нафтогазу" Чернишов Джерело:

Подивимося, що буде продавати Нафтогаз.
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09.05.2024 19:18 Відповісти
Ваші пропозиції, далі качати москальській газ
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09.05.2024 19:21 Відповісти
А где зрадоебы с их "санкции ниработают"?
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09.05.2024 20:15 Відповісти
Повільно,сильно повільно
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09.05.2024 21:05 Відповісти
господи та до чого тут санкції? Ну розпродують мацно ну переїжають чи що там у тих кацапів! Недавно укрпошта з гордістю звітувала, що старий мотлох розпродає потипу "авто" і що?
Чому ви як ті ж кацапи кидаєтесь з криками "УРА!" на кожну подібну діч?
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10.05.2024 05:45 Відповісти
Поки Україна качає російський газ і нафту- до тих пір ЦЕ не війна, а БІЗНЕС.
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10.05.2024 07:13 Відповісти

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