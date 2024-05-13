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Новости Война
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Сунак: Позиция Лондона не изменилась - Путин должен потерпеть поражение

Ріші Сунак

Правительство Великобритании настояло, что его позиция относительно поддержки Украины в полномасштабной войне против России не претерпела изменений после публикации СМИ о диалоге главы британского МИД Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом.

Комментарии британских чиновников вызвал опубликованный накануне материал газеты The Times, который пересказывал неизвестные до тех пор подробности встречи Трампа и Кэмерона в имении экс-президента США Мар-а-Лаго в апреле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как утверждает The Times со ссылкой на "высокопоставленный источник", глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.

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"Каковы наилучшие условия, при которых вы, как президент (США. - Ред.), сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. - Ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", - цитирует Кэмерона The Times.

Эти слова существенно расходятся с официальной позицией Британии, которая публично декларирует поддержку Украины до ее победы над Россией.

Британский премьер Риши Сунак на просьбу прокомментировать материал The Times заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась и что "Путин должен потерпеть поражение".

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"Инвестиции в безопасность Украины - это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими - со всеми последствиями, которые это принесет", - добавил Сунак.

Автор: 

Великобритания (4941) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+5
в Британії Сунак - в нас єрмо приймак, так і живимо...
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13.05.2024 22:41
+4
Та ні. Про західних балаболів які кажуть що Росія їм загрожує, але при цьому хочуть і далі за спинами українських волів ...ні не те за спинами українських рабів будувати своє щасливе сите життя.
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13.05.2024 23:03
+4
Брись нечисть кацапська туди
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13.05.2024 23:22
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в Британії Сунак - в нас єрмо приймак, так і живимо...
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13.05.2024 22:41 Ответить
У вас-джонсон с трампом.
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13.05.2024 22:50 Ответить
у вас клован і забронений бродячий цирк!
тількі вимагати, а не нададуть? - буде кого звинувачувати...
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13.05.2024 22:52 Ответить
Так допоможіть хоча б атаками з повітря на наступаючих росіян. Хоча б поки дійде допомога зброєю. Говорити може будь хто, а ви сильні і з можливостями. Допоможіть.
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13.05.2024 22:42 Ответить
*** ви нас до станка дотягнете - це наша принципіальна зелена позиція!
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13.05.2024 22:45 Ответить
Отож тому так все погано через любителів гарно говорити і при цьому робити мінімум від заявленого на словах.
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13.05.2024 22:47 Ответить
це ви зараз про себе? - де згоден там да.
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13.05.2024 22:55 Ответить
Та ні. Про західних балаболів які кажуть що Росія їм загрожує, але при цьому хочуть і далі за спинами українських волів ...ні не те за спинами українських рабів будувати своє щасливе сите життя.
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13.05.2024 23:03 Ответить
ви зараз відробили пунк 2 - де доро..****** партнери?
а давайте обхаємо їх - але самі нічого робити не будемо!
і перестаньте вже порехреслювання - садок дитячий і ґорщіки...
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13.05.2024 23:11 Ответить
Мені на..сцяти на Бубочку. Мене вкурвлює,

звичайно після Бубочки тут йому немає рівних,

лицемірство ЄС і трохи США.
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13.05.2024 23:16 Ответить
дуже радий шо вам ***** - тобто я б видалив комент як мінінімум...
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13.05.2024 23:20 Ответить
Це діло модераторів. Не наше з вами.
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13.05.2024 23:23 Ответить
ви мені страшенну тайну зараз відкрили - то це модератори ту ***** наляпали - не ви?
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13.05.2024 23:25 Ответить
Не ви?
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13.05.2024 23:31 Ответить
так і думав - ******* нескінченний....
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13.05.2024 23:33 Ответить
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13.05.2024 23:37 Ответить
та лано ... 😂
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13.05.2024 23:41 Ответить
тут зрозуміло - ми ляпаємо все шо завгодно, а винні будуть модератори і американці...
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13.05.2024 23:28 Ответить
Велика Британія щорічно виділятиме на військову підтримку України 3 млрд фунтів стерлінгів.
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14.05.2024 00:37 Ответить
І чого він на Трампа поставив той Кемерон? Не факт, що той стане президентом. А вони вже шкуру невбитого ведмедя ділять.
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13.05.2024 22:45 Ответить
Стане, це доволі очевидно, і це є хорошою новиною - заморозка буде його пріоритетом, хоча й важкодосяжним, але якщо ми втримаємо фронт, то можливим варіантом
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13.05.2024 22:59 Ответить
Та його там притисли добряче. І податки з нього хочуть зібрати які він не платив. А на податках навіть всесильного Аль Капоне в тюрмі згноїли.
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13.05.2024 23:05 Ответить
Це не буде мати значення, коли його оберуть президентом. А на даний момент він впевнено перемагає Байдена
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13.05.2024 23:09 Ответить
Вже 8 країн готові відправити війська в Україну. То що нам робити, українці ? Просити, цілувати рученьки дЄрмаку, щоб він наказав зеленСКОМУ звернутись у Раду про дозвіл ? Бо з усього наші не зацікавлені приймати допомогу від партнерів, крім підписів зеленСКИХ папірців про гарантії !
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13.05.2024 22:49 Ответить
Дермака потрібно гнати на передову , або на розмінування
наших територій🙁
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13.05.2024 22:50 Ответить
Хто за це візьметься ? Я підтримаю, хоч і далеко від Києва. Прибіжу, прийду. Дайте тільки знак ! Дармоїдів у смітні ящики з кришками на замок - це праведне діло. Церква ... наполягає.
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14.05.2024 12:28 Ответить
Прокапайся, поїхавше
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13.05.2024 23:00 Ответить
Гори гори ясно, щоби ... здурів, зеленскоє чмо - гальмо.
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14.05.2024 12:30 Ответить
Кровожадний путлєр і Пітєрський люмпен ,
повинен здохнути в тяжких муках , за свої злодіяння
проти людяності 👹
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13.05.2024 22:49 Ответить
Втримати фронт, і за допомогою Трампа заморозити - доволі робочий варіант
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13.05.2024 23:01 Ответить
І не мрійте , кацапи , про заморожений конфлікт 🙁
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13.05.2024 23:06 Ответить
Карту бойових дій відкрий, дурачок. В наступному році будеш "не мріяти" під Харковом і Слов"янськом в кращому разі
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13.05.2024 23:08 Ответить
Не лякайте наляканих , а готуйтесь до швидкої поразки ,
так як Украіна вам не по зубах ,- обламаєте 🤬
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13.05.2024 23:13 Ответить
Ще одне душевнохворе..
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13.05.2024 23:15 Ответить
Брись нечисть кацапська туди
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13.05.2024 23:22 Ответить
Наступного року ***** здохне, та ніхто тобі грошей не платитиме. Будеш за миску баланди коментарі писати...
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14.05.2024 01:55 Ответить
Опять сдохнет? В 5ый раз?
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14.05.2024 12:55 Ответить
Это всё слова. Покажи дело.
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13.05.2024 23:10 Ответить
Якось цинічно воно виглядає...
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13.05.2024 23:11 Ответить
Стандартний реальний світ зі своїми інтерасами в кожного, просто наше туповате суспільство разом з політичною елітою чомусь вважало, що парою сотень старих леопардів можна завдати стратегічної поразки росії..а терео стикається з очевидною реальністю
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13.05.2024 23:18 Ответить
Сидиш на пляшці та зраду розганяєш. Пішов нах...й кацапська мерзото. Щойно зареєструвалася, щоб кацапську пропаганду поширювати? Тоді тобі курсом руского воєнного корабля - нах...й.
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14.05.2024 00:07 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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14.05.2024 00:13 Ответить
Повертайся з Німеччини, нікчема диванна) спробуй на ділі протистояти "пропаганді") чи з німецької психлікарні не випустять?
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14.05.2024 08:57 Ответить
Людина, яка замість класти людей за шмат землі, вибери технологічний розвиток - мерзотник?
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14.05.2024 09:02 Ответить
 
 