Сунак: Позиция Лондона не изменилась - Путин должен потерпеть поражение

Правительство Великобритании настояло, что его позиция относительно поддержки Украины в полномасштабной войне против России не претерпела изменений после публикации СМИ о диалоге главы британского МИД Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом.

Комментарии британских чиновников вызвал опубликованный накануне материал газеты The Times, который пересказывал неизвестные до тех пор подробности встречи Трампа и Кэмерона в имении экс-президента США Мар-а-Лаго в апреле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как утверждает The Times со ссылкой на "высокопоставленный источник", глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.

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"Каковы наилучшие условия, при которых вы, как президент (США. - Ред.), сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. - Ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", - цитирует Кэмерона The Times.

Эти слова существенно расходятся с официальной позицией Британии, которая публично декларирует поддержку Украины до ее победы над Россией.

Британский премьер Риши Сунак на просьбу прокомментировать материал The Times заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась и что "Путин должен потерпеть поражение".

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"Инвестиции в безопасность Украины - это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими - со всеми последствиями, которые это принесет", - добавил Сунак.