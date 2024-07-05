Новий прем’єр Британії Стармер оголосив склад уряду. Глави МЗС і Міноборони Леммі та Гілі - мають проукраїнську позицію. ФОТО

Новопризначений прем'єр Великої Британії, лідер лейбористів Кір Стармер оголосив склад свого уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний акаунт британського прем’єр-міністра у соцмережі Х.

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона.

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Девід Леммі

Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі.

Джон Гілі

Варто зазначити, що Леммі та Гіллі приїздили до Києва у травні поточного року. Тоді обидва були ще тіньовими держсекретарями з питань оборони та закордонних справ. Леммі та Гілі мають проукраїнську позицію, яку висловлювали, зокрема, під час цього візиту.

Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер.

Іветт Купер

Серед інших призначень: Шабана Махмуд обійматиме посаду міністра юстиції, Бріджет Філліпсон стане міністром освіти, Вес Стрітінг - міністром охорони здоров'я.

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Шабана Махмуд

Бріджет Філліпсон