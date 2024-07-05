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Новини
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Новий прем’єр Британії Стармер оголосив склад уряду. Глави МЗС і Міноборони Леммі та Гілі - мають проукраїнську позицію. ФОТО

Британія

Новопризначений прем'єр Великої Британії, лідер лейбористів Кір Стармер оголосив склад свого уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний акаунт британського прем’єр-міністра у соцмережі Х.

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона.

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Девід Леммі
Девід Леммі

Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі.

Джон Гілі
Джон Гілі

Варто зазначити, що Леммі та Гіллі приїздили до Києва у травні поточного року. Тоді обидва були ще тіньовими держсекретарями з питань оборони та закордонних справ. Леммі та Гілі мають проукраїнську позицію, яку висловлювали, зокрема, під час цього візиту.

Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер.

Іветт Купер
Іветт Купер

Серед інших призначень: Шабана Махмуд обійматиме посаду міністра юстиції, Бріджет Філліпсон стане міністром освіти, Вес Стрітінг - міністром охорони здоров'я.

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Шабана Махмуд
Шабана Махмуд
Бріджет Філліпсон
Бріджет Філліпсон
Вес Стрітінг
Вес Стрітінг

Автор: 

Велика Британія (5663) Стармер Кір (221) Леммі Девід (62) Гілі Джон (53)


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Обнадіиливо! - а то французи шось здулися
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05.07.2024 21:00 Відповісти
Британські спецслужби чи не найкращі в світі. Свинорилим *******@м в Британський парламент не так легко всунутися
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05.07.2024 21:09 Відповісти
Найкращі - британські вчені .
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06.07.2024 04:38 Відповісти
вава вже присягнув 10 годин тому, не знаючи хто переміг.... всеядне гімно
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05.07.2024 21:03 Відповісти
Кір Стармер ще минулого року обіцяв продовження підтримки України за його уряду.


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05.07.2024 21:35 Відповісти
Мда, у бритів вперта войовничисть світиться навіть через фактурні обличчя.

Красиво !
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06.07.2024 00:59 Відповісти
 
 