Новий прем’єр Британії Стармер оголосив склад уряду. Глави МЗС і Міноборони Леммі та Гілі - мають проукраїнську позицію. ФОТО
Новопризначений прем'єр Великої Британії, лідер лейбористів Кір Стармер оголосив склад свого уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний акаунт британського прем’єр-міністра у соцмережі Х.
Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона.
Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі.
Варто зазначити, що Леммі та Гіллі приїздили до Києва у травні поточного року. Тоді обидва були ще тіньовими держсекретарями з питань оборони та закордонних справ. Леммі та Гілі мають проукраїнську позицію, яку висловлювали, зокрема, під час цього візиту.
Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер.
Серед інших призначень: Шабана Махмуд обійматиме посаду міністра юстиції, Бріджет Філліпсон стане міністром освіти, Вес Стрітінг - міністром охорони здоров'я.
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