Новим прем’єром Великої Британії став Кір Стармер

Новим прем'єр-міністром Великої Британії було призначено Кіра Стармера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Стармера була аудієнція з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.

Згодом Сунак повідомив, що йде у відставку.

Нагадаємо, Кір Стармер раніше заявляв, що Путін несе одноосібну відповідальність за російську агресію в Україні.

"Ми завжди підтримували Україну. ... І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії. Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", - сказав тоді Стармер.

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