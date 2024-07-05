Новим прем’єром Великої Британії став Кір Стармер
Новим прем'єр-міністром Великої Британії було призначено Кіра Стармера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Стармера була аудієнція з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.
Згодом Сунак повідомив, що йде у відставку.
Нагадаємо, Кір Стармер раніше заявляв, що Путін несе одноосібну відповідальність за російську агресію в Україні.
"Ми завжди підтримували Україну. ... І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії. Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", - сказав тоді Стармер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
regere «управлять, царствовать» - правитель, кто правит страной, в виде опекуна, при малолетнем государе.
Незалежно від партійної спрямованості чи політичних вподобань
GOD Save the KING