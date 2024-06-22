Путін несе одноосібну відповідальність за російську агресію в Україні, і ми будемо стояти за Україну, - лідер британських лейбористів Стармер
Лідер британської євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну розширенням НАТО на схід. Кір Стармер, лідер британських лейбористів, які випереджають правлячих консерваторів перед виборами 4 липня, засудив коментарі Фараджа.
Фарадж піддав сумніву свої судження і минулі заяви, зокрема, коли він назвав господаря Кремля Владіміра Путіна світовим лідером, яким він найбільше захоплювався в 2014 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я сказав, що не люблю його як людину, але захоплююся ним як політичним діячем, тому що йому вдалося взяти під контроль управління Росією", – сказав Фарадж.
За його словами, він стверджував з 1990-х років, що "постійне розширення на схід" військового альянсу НАТО і ЄС дає Путіну "привід [дати] своєму російському народу сказати, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну".
"Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина [Путіна]", – додав політик.
Реагуючи на інтерв'ю, міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Фарадж "повторює мерзенне виправдання Путіна для жорстокого вторгнення в Україну".
Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон звинуватив Фараджа в тому, що він "повторює лінію Кремля" і "вигадує нові виправдання для жорстокого, неспровокованого нападу".
Лідер лейбористів Стармер заявив, що коментарі Фараджа були "ганебними".
"Я завжди чітко заявляв, що Путін несе відповідальність, одноосібну відповідальність, за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну", – наголосив Стармер.
Ця підтримка України, за його словами, була надана "об'єднаним парламентом".
"Я зробив своїм обов'язком забезпечити, щоб опозиція була разом з урядом у цьому питанні", – додав він.
"І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії.
Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", – підкреслив Стармер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відповідальність несе кожен росіянин.
Розширення НАТО у списку причин , через які ***** почало війну , стоїть мабуть на десятому місці .
Он Фінляндія і Швеція стали членами альянсу , кордон паРаші з блоком НАТО став вдвічі довшим , а Балтійське море для нього стало внутрішнім і що ?? ***** навіть оком не моргнув .
На розширення НАТО йому пох , це лише відмазка .
Ви що там на Заході , не бачите що ***** неадекватне ,, і що на грунті ненависті до України ( в першу чергу ) - у нього зірвало дах .. ??
Як ви , політолухи західні , вже дістали - пошуками виправдань для неспровокованої війни , яку здуру розв'язало ***** .
Він так йому і відповів:
- Огидний! Збоченцю брутальний!
Я не люблю тебе, пробач!
привід [дати] своєму російському народу сказати, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну
Хто вони, і хто знову прийде, і хто почне війну?
оце цікаво