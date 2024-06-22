УКР
Путін несе одноосібну відповідальність за російську агресію в Україні, і ми будемо стояти за Україну, - лідер британських лейбористів Стармер

Лідер британських лейбористів Кір Стармер

Лідер британської євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну розширенням НАТО на схід. Кір Стармер, лідер британських лейбористів, які випереджають правлячих консерваторів перед виборами 4 липня, засудив коментарі Фараджа.

Фарадж піддав сумніву свої судження і минулі заяви, зокрема, коли він назвав господаря Кремля Владіміра Путіна світовим лідером, яким він найбільше захоплювався в 2014 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я сказав, що не люблю його як людину, але захоплююся ним як політичним діячем, тому що йому вдалося взяти під контроль управління Росією", – сказав Фарадж.

За його словами, він стверджував з 1990-х років, що "постійне розширення на схід" військового альянсу НАТО і ЄС дає Путіну "привід [дати] своєму російському народу сказати, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну".

"Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина [Путіна]", – додав політик.

Реагуючи на інтерв'ю, міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Фарадж "повторює мерзенне виправдання Путіна для жорстокого вторгнення в Україну".

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон звинуватив Фараджа в тому, що він "повторює лінію Кремля" і "вигадує нові виправдання для жорстокого, неспровокованого нападу".

Лідер лейбористів Стармер заявив, що коментарі Фараджа були "ганебними".

"Я завжди чітко заявляв, що Путін несе відповідальність, одноосібну відповідальність, за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну", – наголосив Стармер.

Ця підтримка України, за його словами, була надана "об'єднаним парламентом".

"Я зробив своїм обов'язком забезпечити, щоб опозиція була разом з урядом у цьому питанні", – додав він.

"І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії.

Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", – підкреслив Стармер.

Велика Британія (5742) путін володимир (24633) Стармер Кір (257)
+14
Та ні.
Відповідальність несе кожен росіянин.
показати весь коментар
22.06.2024 22:33 Відповісти
+12
Ніт! Не одноосібну! Там 100 мільйонів таких пуциних, готових змінити головного. А інші - просто болото. Тому відповідальність лежить на всіх, хто голосував за того упиря і за тих, які хоч і не голосували, але й не протестували проти війни.
показати весь коментар
22.06.2024 22:33 Відповісти
+6
До чого тут НАТО ?
Розширення НАТО у списку причин , через які ***** почало війну , стоїть мабуть на десятому місці .
Он Фінляндія і Швеція стали членами альянсу , кордон паРаші з блоком НАТО став вдвічі довшим , а Балтійське море для нього стало внутрішнім і що ?? ***** навіть оком не моргнув .
На розширення НАТО йому пох , це лише відмазка .
Ви що там на Заході , не бачите що ***** неадекватне ,, і що на грунті ненависті до України ( в першу чергу ) - у нього зірвало дах .. ??
Як ви , політолухи західні , вже дістали - пошуками виправдань для неспровокованої війни , яку здуру розв'язало ***** .
показати весь коментар
22.06.2024 22:54 Відповісти
God Save the King
показати весь коментар
22.06.2024 22:30 Відповісти
We fight for your and over freedom
показати весь коментар
22.06.2024 22:37 Відповісти
Ніт! Не одноосібну! Там 100 мільйонів таких пуциних, готових змінити головного. А інші - просто болото. Тому відповідальність лежить на всіх, хто голосував за того упиря і за тих, які хоч і не голосували, але й не протестували проти війни.
показати весь коментар
22.06.2024 22:33 Відповісти
Та ні.
Відповідальність несе кожен росіянин.
показати весь коментар
22.06.2024 22:33 Відповісти
"кожен росіянин" - "Москаль не дихне, як не збрехне" (мудрість українського народу)
показати весь коментар
24.06.2024 00:52 Відповісти
До чого тут НАТО ?
Розширення НАТО у списку причин , через які ***** почало війну , стоїть мабуть на десятому місці .
Он Фінляндія і Швеція стали членами альянсу , кордон паРаші з блоком НАТО став вдвічі довшим , а Балтійське море для нього стало внутрішнім і що ?? ***** навіть оком не моргнув .
На розширення НАТО йому пох , це лише відмазка .
Ви що там на Заході , не бачите що ***** неадекватне ,, і що на грунті ненависті до України ( в першу чергу ) - у нього зірвало дах .. ??
Як ви , політолухи західні , вже дістали - пошуками виправдань для неспровокованої війни , яку здуру розв'язало ***** .
показати весь коментар
22.06.2024 22:54 Відповісти
Єдиним джерелом влади у будь-якій країні є народ. Якщо населення Запоребрику терпить ***** і навіть радіє тому що "мочат хахлов", винні всі, а не один *****.
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
Типа ***** плохой а кацапы тут ни при чём.
показати весь коментар
22.06.2024 23:12 Відповісти
Smatriu etava pridurka "haroshie "ruskie pokusali .....😂
показати весь коментар
22.06.2024 23:13 Відповісти
Яку одноосібну!? Що за маячня!
показати весь коментар
22.06.2024 23:27 Відповісти
Фарадж ×уйльониша не любить,
Він так йому і відповів:
- Огидний! Збоченцю брутальний!
Я не люблю тебе, пробач!
показати весь коментар
22.06.2024 23:51 Відповісти
про одноосібність навіть коментувати не хочеться, а що значить це:
привід [дати] своєму російському народу сказати, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну

Хто вони, і хто знову прийде, і хто почне війну?
оце цікаво
показати весь коментар
23.06.2024 00:14 Відповісти
лидер британских лейбористов Стармер- вот ********** ! А как же 85 % росиянцев которые в марте проголосовали за ***** ? И это после 2 лет войны. Так что там замазаны практически ВСЕ..
показати весь коментар
23.06.2024 01:12 Відповісти
Еще чего?! В 72 году Канцлер Германии Вилли Брандт, антифашист, стоял на коленях в Варшаве и каялся за преступления немецкого народа. Московиты враги Украины, имперцы, они есть коллективное ***** и понесут коллективную вину.
показати весь коментар
23.06.2024 07:38 Відповісти
 
 