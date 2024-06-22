Лідер британської євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну розширенням НАТО на схід. Кір Стармер, лідер британських лейбористів, які випереджають правлячих консерваторів перед виборами 4 липня, засудив коментарі Фараджа.

Фарадж піддав сумніву свої судження і минулі заяви, зокрема, коли він назвав господаря Кремля Владіміра Путіна світовим лідером, яким він найбільше захоплювався в 2014 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я сказав, що не люблю його як людину, але захоплююся ним як політичним діячем, тому що йому вдалося взяти під контроль управління Росією", – сказав Фарадж.

За його словами, він стверджував з 1990-х років, що "постійне розширення на схід" військового альянсу НАТО і ЄС дає Путіну "привід [дати] своєму російському народу сказати, що вони знову прийдуть за нами і почнуть війну".

"Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина [Путіна]", – додав політик.

Реагуючи на інтерв'ю, міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Фарадж "повторює мерзенне виправдання Путіна для жорстокого вторгнення в Україну".

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон звинуватив Фараджа в тому, що він "повторює лінію Кремля" і "вигадує нові виправдання для жорстокого, неспровокованого нападу".

Лідер лейбористів Стармер заявив, що коментарі Фараджа були "ганебними".

"Я завжди чітко заявляв, що Путін несе відповідальність, одноосібну відповідальність, за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну", – наголосив Стармер.

Ця підтримка України, за його словами, була надана "об'єднаним парламентом".

"Я зробив своїм обов'язком забезпечити, щоб опозиція була разом з урядом у цьому питанні", – додав він.

"І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії.

Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу", – підкреслив Стармер.