Велика Британія не відправлятиме своїх військових в Україну, - Сунак

Велика Британія поки не відправлятиме своїх військових в Україну, заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Repubblica.

"Ні", – відповів він на запитання щодо відправлення військових.

Він вважає, що ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".

Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому, що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".

Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".

Як відомо, у травні Велика Британія надала найбільший пакет військової допомоги. До нього увійшли понад 4 мільйони патронів та понад 1600 ракет.

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