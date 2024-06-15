Велика Британія не відправлятиме своїх військових в Україну, - Сунак
Велика Британія поки не відправлятиме своїх військових в Україну, заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Repubblica.
"Ні", – відповів він на запитання щодо відправлення військових.
Він вважає, що ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".
Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому, що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".
Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".
Як відомо, у травні Велика Британія надала найбільший пакет військової допомоги. До нього увійшли понад 4 мільйони патронів та понад 1600 ракет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть, то відлуння таке - чи то у них, чи то у нас.
А може, Сунак "на біс" виконує.
Щодобре навчені поводитись із волонтерським реманентом.
"Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ещё более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны."
29 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение.