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Велика Британія не відправлятиме своїх військових в Україну, - Сунак

ріші,сунак

Велика Британія поки не відправлятиме своїх військових в Україну, заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Repubblica.

"Ні", – відповів він на запитання щодо відправлення військових.

Він вважає, що ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".

Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому, що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".

Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".

Як відомо, у травні Велика Британія надала найбільший пакет військової допомоги. До нього увійшли понад 4 мільйони патронів та понад 1600 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак на саміті G7 оголосить про виділення понад $300 млн допомоги Україні

Автор: 

Велика Британія (5609) Україна (5920) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+5
та ніхто не буде відправляти ! світ дивиться як знищують Україну , а потім скаже ми зробили все що могли . я не впевнений що захистять Литву .
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15.06.2024 08:24
+3
Впевнений ,що вояки НАТО приєднаються до ЗСУ десь на фінальній стадії....
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15.06.2024 08:57
+2
Ну - бригада бриттів в Украіні була б не заивою
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15.06.2024 08:52
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та ніхто не буде відправляти ! світ дивиться як знищують Україну , а потім скаже ми зробили все що могли . я не впевнений що захистять Литву .
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15.06.2024 08:24 Відповісти
Ти ще про Латвію та Естонію забув. Якщо ми впадемо, то там ще й Молдова з Польщею під великим питанням.
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15.06.2024 10:05 Відповісти
Ну - бригада бриттів в Украіні була б не заивою
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15.06.2024 08:52 Відповісти
британські офіцери вже давним-давно в Україні - контролюють програмування Тіней
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15.06.2024 10:15 Відповісти
Я не за сотні офіцерів - я за бригаду - з пушками
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15.06.2024 10:19 Відповісти
з такою кількістю ухилянтів чому британці мають гинути за чужу країну - хіба що по той бік Тиси їх поставити
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15.06.2024 11:08 Відповісти
Вони ж теж кажуть - шо путлєр Украіною не вдовольниться - ми б"ємося - хіба не зараз потрібно стати плече в плече з украінцями
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15.06.2024 11:12 Відповісти
це називається спеціалізація - ми даємо людей, а вони навчають і безплатно дають нам зброю
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15.06.2024 11:24 Відповісти
Ми в рази менші по людях і зброю нам дають дуже дозовано
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15.06.2024 11:34 Відповісти
Впевнений ,що вояки НАТО приєднаються до ЗСУ десь на фінальній стадії....
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15.06.2024 08:57 Відповісти
буде як при капітуляції німців в 45-му - генерал Йодль побачивши французьких офіцерів спитав - "А що ці також нас перемогли?"
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15.06.2024 11:29 Відповісти
Невже вони не бажають захищати Кончу-Заспу та маєтки українських олігархів. Там же Зеленський та Єрмак серед них !
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15.06.2024 09:16 Відповісти
Шаг вперьод і два назад... Ну, така стратегія
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15.06.2024 10:03 Відповісти
Да ми вже це чули десятки разів.
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15.06.2024 10:42 Відповісти
Та ми же чули це!
Мабуть, то відлуння таке - чи то у них, чи то у нас.
А може, Сунак "на біс" виконує.
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15.06.2024 11:11 Відповісти
Та не треба нам військових. Потрібні волонтери.
Щодобре навчені поводитись із волонтерським реманентом.
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15.06.2024 13:58 Відповісти
Н. Чемберлен, 27 сентября 1938 года:

"Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ещё более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны."
29 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение.
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15.06.2024 15:09 Відповісти
то може повернете нам нашу яз, ракети і літаки, що ви видурили?
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15.06.2024 16:13 Відповісти
Бритам спасибо! Боже, храни Короля!
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22.06.2024 22:38 Відповісти
 
 