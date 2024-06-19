Посол Великої Британії Гарріс про використання заморожених активів: Росія буде платити за оборону України
Нещодавно проведені Саміт Групи Семи, Саміт Миру та Конференція з відновлення України у Берліні продемонстрували, що міжнародні партнери залишаються разом з Україною і готові й надалі підтримувати її у боротьбі з РФ.
Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами дипломата, російська війна в Україні, яка фактично розпочалася ще 10 років тому, може тривати ще досить довго.
"Але я думаю, що Путін має тільки один шанс – це втомленість партнерів України. І через ці три міжнародні події ми продемонстрували: ми не втомлені, ми разом з Україною. Зараз і назавжди", - підкреслив Гарріс.
Посол наголосив, що свідченням такої солідарності і партнерства є три ключові факти.
Перший з них – це укладання країнами-членами Групи Семи, а також низкою інших держав, безпекових угод з Україною, розрахованих на 10 років.
"Друге – це рішення щодо використання російських активів. Це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок є прагматичним і дуже корисним. Через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на 50 млрд доларів. Тобто зараз Росія платить за оборону України", - підкреслив дипломат.
Третім свідченням солідарності міжнародних партнерів з Україною посол Гарріс назвав нові санкції щодо російських компаній, зокрема бізнесу, який співпрацює з російським ВПК: "Це вже відчуває російська економіка, і "буде ще складніше".
И в дальнейшем, уверен, историки признают начало гибридной войны против Украины даже с 1990 года.
В 2014м гибридная война перешла в гарячую фазу
Вже зараз Україна потрібна усе скальколювати в трилионах $, та кожен день добавляти збитки України. И не тільки прямі збитки але вторинні. На жаль Шмигаль не дуже у темі, та не знае що таке- "damage control".
Україна голосно про ці цифри потрібна заявляти на усіх майданчиках у світі.
І коли у черговий раз Саліван та Шольц будуть розказувати про гроші, Україна потрібна навести суму своїх збитків.
А для цього нафтові родовища повиннібути зруйновані.
Росія ЗРУЙНУВАЛА, а призупинила роботу Каховської дамби.
Росія не реагує на заборони і просьби, тому Уренгой має бути переораний вщент.
Оце росія зрозуміє і її попустить.