Посол Великої Британії Гарріс про використання заморожених активів: Росія буде платити за оборону України

Нещодавно проведені Саміт Групи Семи, Саміт Миру та Конференція з відновлення України у Берліні продемонстрували, що міжнародні партнери залишаються разом з Україною і готові й надалі підтримувати її у боротьбі з РФ.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, російська війна в Україні, яка фактично розпочалася ще 10 років тому, може тривати ще досить довго.

"Але я думаю, що Путін має тільки один шанс – це втомленість партнерів України. І через ці три міжнародні події ми продемонстрували: ми не втомлені, ми разом з Україною. Зараз і назавжди", - підкреслив Гарріс.

Посол наголосив, що свідченням такої солідарності і партнерства є три ключові факти.

Перший з них – це укладання країнами-членами Групи Семи, а також низкою інших держав, безпекових угод з Україною, розрахованих на 10 років.

"Друге – це рішення щодо використання російських активів. Це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок є прагматичним і дуже корисним. Через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на 50 млрд доларів. Тобто зараз Росія платить за оборону України", - підкреслив дипломат.

Третім свідченням солідарності міжнародних партнерів з Україною посол Гарріс назвав нові санкції щодо російських компаній, зокрема бізнесу, який співпрацює з російським ВПК: "Це вже відчуває російська економіка, і "буде ще складніше".