УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9257 відвідувачів онлайн
Новини
1 022 9

Посол Великої Британії Гарріс про використання заморожених активів: Росія буде платити за оборону України

гарріс,мартін

Нещодавно проведені Саміт Групи Семи, Саміт Миру та Конференція з відновлення України у Берліні продемонстрували, що міжнародні партнери залишаються разом з Україною і готові й надалі підтримувати її у боротьбі з РФ.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, російська війна в Україні, яка фактично розпочалася ще 10 років тому, може тривати ще досить довго.

"Але я думаю, що Путін має тільки один шанс – це втомленість партнерів України. І через ці три міжнародні події ми продемонстрували: ми не втомлені, ми разом з Україною. Зараз і назавжди", - підкреслив Гарріс.

Посол наголосив, що свідченням такої солідарності і партнерства є три ключові факти.

Перший з них – це укладання країнами-членами Групи Семи, а також низкою інших держав, безпекових угод з Україною, розрахованих на 10 років.

Також дивіться: Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проводить спеціальну подію за участю послів G7. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Друге – це рішення щодо використання російських активів. Це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок є прагматичним і дуже корисним. Через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на 50 млрд доларів. Тобто зараз Росія платить за оборону України", - підкреслив дипломат.

Третім свідченням солідарності міжнародних партнерів з Україною посол Гарріс назвав нові санкції щодо російських компаній, зокрема бізнесу, який співпрацює з російським ВПК: "Це вже відчуває російська економіка, і "буде ще складніше".

Автор: 

Велика Британія (5740) Київський безпековий форум (170) заморожені активи (603) Гарріс Мартін (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10.5 лет тому

И в дальнейшем, уверен, историки признают начало гибридной войны против Украины даже с 1990 года.
В 2014м гибридная война перешла в гарячую фазу
показати весь коментар
19.06.2024 21:23 Відповісти
В 1992 ше навіть не дума а верховний совет на кацапстані шось приймав про "незаконне передавання" Криму - і цю дату напевно визнають.
показати весь коментар
19.06.2024 22:33 Відповісти
Хай платять та готують нащадків років на 100 до цего. А то зараз вони в куражі… пабедители, блд!

Вже зараз Україна потрібна усе скальколювати в трилионах $, та кожен день добавляти збитки України. И не тільки прямі збитки але вторинні. На жаль Шмигаль не дуже у темі, та не знае що таке- "damage control".

Україна голосно про ці цифри потрібна заявляти на усіх майданчиках у світі.

І коли у черговий раз Саліван та Шольц будуть розказувати про гроші, Україна потрібна навести суму своїх збитків.
показати весь коментар
19.06.2024 23:20 Відповісти
Втомитись повинна росія.
А для цього нафтові родовища повиннібути зруйновані.
показати весь коментар
20.06.2024 00:07 Відповісти
вартість бареля рашистської нафти- один бакс дуже швидко втомить3,14дерацію
показати весь коментар
20.06.2024 00:26 Відповісти
Вам напевно кожен день тре нові лямпочки до помешкання купляти - бо судячи з вашого коменту ви шоб припинити їх роботу їх розбиваєте , а не використовуєте вимикач .
показати весь коментар
20.06.2024 06:21 Відповісти
РосІя НИЩИТЬ, а не виводить з ладу наші електростанції.
Росія ЗРУЙНУВАЛА, а призупинила роботу Каховської дамби.
Росія не реагує на заборони і просьби, тому Уренгой має бути переораний вщент.
Оце росія зрозуміє і її попустить.
показати весь коментар
20.06.2024 07:51 Відповісти
Родовища нафти то є природні обєкти обємом десятки сотні і тисячі кубічних кілометрів - як ви збираєтесь їх руйнувати ?
показати весь коментар
20.06.2024 08:08 Відповісти
Ти дурник, чи прикидаєшся ? Руйнуються свердловини, вишки та інфраструктура.
показати весь коментар
20.06.2024 09:02 Відповісти
 
 