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Посол Великобритании Гаррис об использовании замороженных активов: Россия будет платить за оборону Украины

гарріс,мартін

Недавно проведенные Саммит "Группы семи", Саммит мира и Конференция по восстановлению Украины в Берлине продемонстрировали, что международные партнеры остаются вместе с Украиной и готовы и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с РФ.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис во время специального события Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, российская война в Украине, которая фактически началась еще 10 лет назад, может продолжаться еще достаточно долго.

"Но я думаю, что Путин имеет только один шанс - это усталость партнеров Украины. И через эти три международных события мы продемонстрировали: мы не уставшие, мы вместе с Украиной. Сейчас и навсегда", - подчеркнул Гаррис.

Посол подчеркнул, что свидетельством такой солидарности и партнерства являются три ключевых факта.

Первый из них - это заключение странами-членами "Группы семи", а также рядом других государств, соглашений о безопасности с Украиной, рассчитанных на 10 лет.

Смотрите также: Саммит Группы Семи и Саммит мира: КФБ проводит специальное событие с участием послов G7. ВИДЕО

"Второе - это решение по использованию российских активов. Это только первый шаг, за которым еще должна быть конфискация всех активов. Но этот первый шаг является прагматичным и очень полезным. Через использование доходов на такие активы мы можем иметь займы для Украины на 50 млрд долларов. То есть сейчас Россия платит за оборону Украины", - подчеркнул дипломат.

Третьим свидетельством солидарности международных партнеров с Украиной посол Гаррис назвал новые санкции в отношении российских компаний, в частности бизнеса, который сотрудничает с российским ВПК: "Это уже чувствует российская экономика и "будет еще сложнее".

Автор: 

Великобритания (4992) Киевский форум по безопасности (144) замороженные активы (287) Гаррис Мартин (13)


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10.5 лет тому

И в дальнейшем, уверен, историки признают начало гибридной войны против Украины даже с 1990 года.
В 2014м гибридная война перешла в гарячую фазу
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19.06.2024 21:23 Ответить
В 1992 ше навіть не дума а верховний совет на кацапстані шось приймав про "незаконне передавання" Криму - і цю дату напевно визнають.
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19.06.2024 22:33 Ответить
Хай платять та готують нащадків років на 100 до цего. А то зараз вони в куражі… пабедители, блд!

Вже зараз Україна потрібна усе скальколювати в трилионах $, та кожен день добавляти збитки України. И не тільки прямі збитки але вторинні. На жаль Шмигаль не дуже у темі, та не знае що таке- "damage control".

Україна голосно про ці цифри потрібна заявляти на усіх майданчиках у світі.

І коли у черговий раз Саліван та Шольц будуть розказувати про гроші, Україна потрібна навести суму своїх збитків.
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19.06.2024 23:20 Ответить
Втомитись повинна росія.
А для цього нафтові родовища повиннібути зруйновані.
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20.06.2024 00:07 Ответить
вартість бареля рашистської нафти- один бакс дуже швидко втомить3,14дерацію
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20.06.2024 00:26 Ответить
Вам напевно кожен день тре нові лямпочки до помешкання купляти - бо судячи з вашого коменту ви шоб припинити їх роботу їх розбиваєте , а не використовуєте вимикач .
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20.06.2024 06:21 Ответить
РосІя НИЩИТЬ, а не виводить з ладу наші електростанції.
Росія ЗРУЙНУВАЛА, а призупинила роботу Каховської дамби.
Росія не реагує на заборони і просьби, тому Уренгой має бути переораний вщент.
Оце росія зрозуміє і її попустить.
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20.06.2024 07:51 Ответить
Родовища нафти то є природні обєкти обємом десятки сотні і тисячі кубічних кілометрів - як ви збираєтесь їх руйнувати ?
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20.06.2024 08:08 Ответить
Ти дурник, чи прикидаєшся ? Руйнуються свердловини, вишки та інфраструктура.
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20.06.2024 09:02 Ответить
 
 