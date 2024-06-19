Посол Великобритании Гаррис об использовании замороженных активов: Россия будет платить за оборону Украины

Недавно проведенные Саммит "Группы семи", Саммит мира и Конференция по восстановлению Украины в Берлине продемонстрировали, что международные партнеры остаются вместе с Украиной и готовы и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с РФ.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис во время специального события Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, российская война в Украине, которая фактически началась еще 10 лет назад, может продолжаться еще достаточно долго.

"Но я думаю, что Путин имеет только один шанс - это усталость партнеров Украины. И через эти три международных события мы продемонстрировали: мы не уставшие, мы вместе с Украиной. Сейчас и навсегда", - подчеркнул Гаррис.

Посол подчеркнул, что свидетельством такой солидарности и партнерства являются три ключевых факта.

Первый из них - это заключение странами-членами "Группы семи", а также рядом других государств, соглашений о безопасности с Украиной, рассчитанных на 10 лет.

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"Второе - это решение по использованию российских активов. Это только первый шаг, за которым еще должна быть конфискация всех активов. Но этот первый шаг является прагматичным и очень полезным. Через использование доходов на такие активы мы можем иметь займы для Украины на 50 млрд долларов. То есть сейчас Россия платит за оборону Украины", - подчеркнул дипломат.

Третьим свидетельством солидарности международных партнеров с Украиной посол Гаррис назвал новые санкции в отношении российских компаний, в частности бизнеса, который сотрудничает с российским ВПК: "Это уже чувствует российская экономика и "будет еще сложнее".