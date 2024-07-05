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Новым премьером Великобритании стал Кир Стармер

Кір Стармер - новий прем'єр Великої Британії

Новым премьер-министром Великобритании был назначен Кир Стармер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У Стармера была аудиенция с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.

Впоследствии Сунак сообщил, что уходит в отставку.

Автор: 

Великобритания (5026) Стармер Кир (218)


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Топ комментарии
+28
І правильно у них там, переміг - зразу і зайняв посаду, і всі знають, хто яким міністром буде. Не те що у нас "яка у мене команда побачите після виборів". Побачили вже.
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05.07.2024 14:38 Ответить
+14
Ермак - регент
regere «управлять, царствовать» - правитель, кто правит страной, в виде опекуна, при малолетнем государе.
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05.07.2024 14:47 Ответить
+13
Просто у нас шахрайське законодавство, яке дозволяє дурити виборців тим, що до списків включають осіб, які потім з парламенту переходять до уряду, а на їх місце заходять повні ноунейми!
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05.07.2024 14:44 Ответить
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І правильно у них там, переміг - зразу і зайняв посаду, і всі знають, хто яким міністром буде. Не те що у нас "яка у мене команда побачите після виборів". Побачили вже.
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05.07.2024 14:38 Ответить
Просто у нас шахрайське законодавство, яке дозволяє дурити виборців тим, що до списків включають осіб, які потім з парламенту переходять до уряду, а на їх місце заходять повні ноунейми!
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05.07.2024 14:44 Ответить
Ну може конкретних імен ми й не знали, але очевидно було, що з балагана-95 в усі ґілки влади потягнуться або ********, що розважають блазнів, або блазні на підтанцовці у *********.
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05.07.2024 14:45 Ответить
Я вже не пам'ятаю, хто з опонентів шапітолію говорив, намагаючись попередити "ви чекаєте нових облич? А до влади прийдуть старі репані риги!" Так і вийшло. Спочатку "уряд технократів", потім "казнокрадів", а тепер 5 міністерських посад вакантні. Докерувались
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05.07.2024 14:52 Ответить
У них король - у нас Єрмак
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05.07.2024 14:42 Ответить
А десь там ніжками дригає вовчик Оманський і верещить: "Ні, ні, король це я, я король. І єрмак мене слухається!"
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05.07.2024 14:47 Ответить
Ермак - регент
regere «управлять, царствовать» - правитель, кто правит страной, в виде опекуна, при малолетнем государе.
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05.07.2024 14:47 Ответить
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05.07.2024 15:21 Ответить
недовго музика грала, не довго фраєр танцював.
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05.07.2024 14:45 Ответить
Як там новий поем'єр - "путінферштейнер", як і всі "ліваки"?
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05.07.2024 14:47 Ответить
" Британія буде далі допомагати Україні оборонятися і говорив про потребу притягнути росію до міжнародної судової відповідальності за руйнування і звірства скоєні російськими військовими на українській території ",,,, Кір Стармер ще в лютому 2023 року як лідер парламентської опозиції був у Києві і зокрема відвідав звільнені від російських загарбників місця на Київщині та на власні очі бачив руйнування та інші наслідки російського вторгнення. В травні 2024 року лейбористські тіньові міністри закордонних справ і оборони були у Києві, де запевняли українських урядовців у підтримці.
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05.07.2024 15:01 Ответить
Брити з Україною до кінця - факт.
Незалежно від партійної спрямованості чи політичних вподобань
GOD Save the KING
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05.07.2024 15:08 Ответить
Rule Britannia! - Руль Британьи!
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05.07.2024 16:02 Ответить
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05.07.2024 16:22 Ответить
ППКС
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05.07.2024 15:44 Ответить
У Франції *********, у Британії лейборасти, в США трампасти, а у нас зеленасти, мля...
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05.07.2024 16:20 Ответить
Добре, чекаемо в Київі.
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05.07.2024 17:22 Ответить
 
 