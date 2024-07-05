Новым премьером Великобритании стал Кир Стармер
Новым премьер-министром Великобритании был назначен Кир Стармер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У Стармера была аудиенция с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.
Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.
Впоследствии Сунак сообщил, что уходит в отставку.
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+28 Bobcat #501910
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+14 Підлога Маккартні
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+13 Погрібний Олександр
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