Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах і скоординував позиції перед самітом НАТО

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий прем’єр Британії Стармер оголосив склад уряду. Глави МЗС і Міноборони Леммі та Гілі - мають проукраїнську позицію. ФОТО

Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - розповів Зеленський.