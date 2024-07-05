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Новини
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Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах і скоординував позиції перед самітом НАТО

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.

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Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - розповів Зеленський.

Президент Володимир Зеленський про розмову з Кіром Стармером

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Стармер Кір (221)


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Топ коментарі
+6
ЗЄпідор: "єрмак прийшов зі мною і піде зі мною "
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05.07.2024 23:31 Відповісти
+5
Квартира у Лондоні, вимагає, бути ввічливим Зеленському…
Бикувати, собі дорожче вийде…
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05.07.2024 23:22 Відповісти
+5
Їбала з кожним роком все жирніше та ширше
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05.07.2024 23:32 Відповісти
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Квартира у Лондоні, вимагає, бути ввічливим Зеленському…
Бикувати, собі дорожче вийде…
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05.07.2024 23:22 Відповісти
Де Залужний ?
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05.07.2024 23:23 Відповісти
3-го липня виїхав до Великобританії...
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05.07.2024 23:32 Відповісти
Зе-гнида хоче виїхати в Англію щоб там вирішити питання з черговою квартиркою. А британці піднадавили й гниді прийшлось відпустити алужного. там десь ~30 секунд і більше якщо цікаво.

https://youtu.be/hwQ5_MNmY2o?t=33 Залужный в Лондоне! / Коррупция и НАТО
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05.07.2024 23:37 Відповісти
Ну все. Тепер якась срака з чуваком станеться.
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05.07.2024 23:27 Відповісти
Цікаво переживе цього премʼєра ? Це вже буде 4й
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05.07.2024 23:28 Відповісти
ЗЄпідор: "єрмак прийшов зі мною і піде зі мною "
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05.07.2024 23:31 Відповісти
Їбала з кожним роком все жирніше та ширше
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05.07.2024 23:32 Відповісти
Ну що Трамп, коли ми будемо в НАТО?)
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05.07.2024 23:42 Відповісти
😢
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05.07.2024 23:50 Відповісти
І жодного слова про Селидове.
П'ятеро загиблих а йому пох, хто ми таки для нього, він лідор Всесвіту.
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05.07.2024 23:50 Відповісти
Привітав Залужним. Хозяйська дитина. А міг би згодувати ДБР задля власного его, що не влазить ні в вікна ні в двері, як писав поет
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06.07.2024 02:49 Відповісти
Патужный лидор.
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06.07.2024 11:53 Відповісти
 
 