Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах і скоординував позиції перед самітом НАТО
Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
"Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.
Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - розповів Зеленський.
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П'ятеро загиблих а йому пох, хто ми таки для нього, він лідор Всесвіту.