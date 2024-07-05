Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах и скоординировал позиции перед саммитом НАТО

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством.

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Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - рассказал Зеленский.