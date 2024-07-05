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Новости
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Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах и скоординировал позиции перед саммитом НАТО

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством.

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Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - рассказал Зеленский.

Президент Володимир Зеленський про розмову з Кіром Стармером

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Стармер Кир (218)


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Топ комментарии
+6
ЗЄпідор: "єрмак прийшов зі мною і піде зі мною "
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05.07.2024 23:31 Ответить
+5
Квартира у Лондоні, вимагає, бути ввічливим Зеленському…
Бикувати, собі дорожче вийде…
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05.07.2024 23:22 Ответить
+5
Їбала з кожним роком все жирніше та ширше
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05.07.2024 23:32 Ответить
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Квартира у Лондоні, вимагає, бути ввічливим Зеленському…
Бикувати, собі дорожче вийде…
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05.07.2024 23:22 Ответить
Де Залужний ?
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05.07.2024 23:23 Ответить
3-го липня виїхав до Великобританії...
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05.07.2024 23:32 Ответить
Зе-гнида хоче виїхати в Англію щоб там вирішити питання з черговою квартиркою. А британці піднадавили й гниді прийшлось відпустити алужного. там десь ~30 секунд і більше якщо цікаво.

https://youtu.be/hwQ5_MNmY2o?t=33 Залужный в Лондоне! / Коррупция и НАТО
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05.07.2024 23:37 Ответить
Ну все. Тепер якась срака з чуваком станеться.
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05.07.2024 23:27 Ответить
Цікаво переживе цього премʼєра ? Це вже буде 4й
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05.07.2024 23:28 Ответить
ЗЄпідор: "єрмак прийшов зі мною і піде зі мною "
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05.07.2024 23:31 Ответить
Їбала з кожним роком все жирніше та ширше
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05.07.2024 23:32 Ответить
Ну що Трамп, коли ми будемо в НАТО?)
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05.07.2024 23:42 Ответить
😢
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05.07.2024 23:50 Ответить
І жодного слова про Селидове.
П'ятеро загиблих а йому пох, хто ми таки для нього, він лідор Всесвіту.
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05.07.2024 23:50 Ответить
Привітав Залужним. Хозяйська дитина. А міг би згодувати ДБР задля власного его, що не влазить ні в вікна ні в двері, як писав поет
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06.07.2024 02:49 Ответить
Патужный лидор.
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06.07.2024 11:53 Ответить
 
 