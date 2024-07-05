Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах и скоординировал позиции перед саммитом НАТО
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством.
Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бикувати, собі дорожче вийде…
https://youtu.be/hwQ5_MNmY2o?t=33 Залужный в Лондоне! / Коррупция и НАТО
П'ятеро загиблих а йому пох, хто ми таки для нього, він лідор Всесвіту.