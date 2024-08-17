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Новости Война
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Операция Украины в Курской области сорвала тайные переговоры с Россией о частичном прекращении огня, - WP

Наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією

По информации журналистов The Washington Post, в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщает The Washington Post.

В статье отмечается, что непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.

Заметим, что о таком возможном соглашении и запланированном саммите ранее нигде не сообщалось.

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Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося значительный ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на бензин во всем мире.

"Готовность присоединиться к переговорам свидетельствует об определенных сдвигах для обеих стран, по крайней мере относительно ограниченного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска с украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году.

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Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина сначала отдала ему четыре украинские области - включая территории, которые российские войска не оккупировали, - которые Кремль объявил частью России", - говорится в материале.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.

Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".

Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", - заверил дипломат.

По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.

Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали.

"После Курска русские отступили", - сказал другой собеседник, знакомый с переговорами.

Российский собеседник, имеющий тесные связи с дипломатическим кругом, дал понять, что "Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции".

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"Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", - якобы сказал собеседник.

В ответ на запрос The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесли "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проконсультируется со своими партнерами по имплементации оговоренного.

В Кремле не ответили на запросы.

Белый дом отказался от комментариев для этой истории. Администрация Байдена уже давно заявляла, что время и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией должна определять только Украина.

Дипломат, который брифинговал о переговорах, сказал, что и Киев, и Москва продемонстрировали свою готовность принять договоренности накануне саммита. Но чиновники в Киеве имели смешанные ожидания относительно того, могут ли переговоры быть успешными: некоторые оценивали шансы на успех в 20 процентов, а другие предсказывали еще худшие перспективы, по словам двух лиц, знакомых с ходом переговоров, даже если бы штурма Курска не произошло.

"У нас есть только один шанс пережить эту зиму, и то, если россияне не начнут новых атак на энергосистему", - цитирует издание украинского чиновника, который был проинформирован о переговорах.

По словам украинских и западных чиновников, шаг Киева навстречу России, которая оккупировала около 20 процентов территории Украины, был частично направлен на то, чтобы предоставить Украине больше рычагов влияния на будущие переговоры.

"Военные аналитики выражают скептицизм относительно того, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией. Москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области на востоке Украины и не отводит оттуда войска для защиты от нового украинского наступления.

Но хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность быстрых мирных переговоров, кажется, уменьшилась. На этой неделе Путин публично пообещал не смягчать свою позицию относительно переговоров из-за нападения на российскую территорию", - отмечают в статье.

Автор: 

переговоры (4921) путин владимир (31219) Украина (44923) Курск (1085)


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Топ комментарии
+46
Тоесть нашу енегретику рашисты уничтожили теперь можно устроить и переговоры о прекращении удоров по енергетике чтобы мы не стреляли по рашистской енергетике? замечательно. Типо я тебя ударю а потом буду кричать что давай помиримся чтобы ты не ударил в ответ
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17.08.2024 12:36
+36
Знову договірняк.
Після того, як рашисти знищили всю українську маневрову генерацію, а у самих - лише дронами поскубали трохи НПЗ та підпалили кілька нафтобаз.
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17.08.2024 12:34
+34
Кожний бреше як уміє. От і весь зміст цього гнилого капітулянтського опусу.
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17.08.2024 12:34
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Правила форума Совет форумчан
Кожний бреше як уміє. От і весь зміст цього гнилого капітулянтського опусу.
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17.08.2024 12:34 Ответить
100%
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17.08.2024 12:40 Ответить
типовий кацапський вкид - "таємні переговори" про які знає ВЕСЬ СВІТ
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17.08.2024 12:49 Ответить
катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями

знову Іуда - Подляк ?



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17.08.2024 12:44 Ответить
Знову договірняк.
Після того, як рашисти знищили всю українську маневрову генерацію, а у самих - лише дронами поскубали трохи НПЗ та підпалили кілька нафтобаз.
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17.08.2024 12:34 Ответить
Тоесть нашу енегретику рашисты уничтожили теперь можно устроить и переговоры о прекращении удоров по енергетике чтобы мы не стреляли по рашистской енергетике? замечательно. Типо я тебя ударю а потом буду кричать что давай помиримся чтобы ты не ударил в ответ
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17.08.2024 12:36 Ответить
Так, а щє це кров війни. Тому якщо наші перестануть бити по мокшанській енергетиці то Україна просто програє і прекратить своє існування як держава бо московити просто захоплять її і знищать все що буде нагадувати про Україну і українство взагалі.
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17.08.2024 15:23 Ответить
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17.08.2024 12:38 Ответить
"Петляє" скотина - як тільки може!
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17.08.2024 13:48 Ответить
все по-плану....по-оманському плану....
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17.08.2024 14:10 Ответить
Попухша 🤡 неголенність ,з нього навіть аналізи ,ніхто брати не хоче ...
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17.08.2024 19:45 Ответить
Накалякали якоїсь ху@ти зі стелі та й задоволені. Особливо сподобалося як "анонімний кацап" нібито сказав що "вони не йдуть на поступки під тиском".)
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17.08.2024 12:39 Ответить
Значить стовідсотково проводили якісь таємні договорняки
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17.08.2024 12:39 Ответить
Оказывается не просто так нам не давали оружия и запрещали бить по рашке. Подковерные переговоры всему виной. И я уверен что даже сейчас нам не дают разрешения Атакамсами и Штормшедоу бить по рашке потому что кто то за нашими спинами пытается с рашистами договориться
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17.08.2024 12:41 Ответить
Да нее, ты просто лапотный москаль и нафантазировал ерунды
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17.08.2024 13:49 Ответить
Нарешті з переговорами покінчено . Вони однаково не принесли б Україні абсолютно ніякої користі . Це даремна трата часу . Тільки відволікає .
Кацапу нема довіри . Жодної , навіть найменшої .!
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17.08.2024 12:41 Ответить
Чого не превели, Північ звільнили в тому числі завдляки переговорам. І Південь би вже був вільний якщо б були хитрішими
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17.08.2024 12:49 Ответить
Максим хотів сказати шо він завтра на своєму бойовому дивані пожене московитів за урал
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17.08.2024 12:52 Ответить
Перестань запивати кокс горілкою . !!
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17.08.2024 13:05 Ответить
Я ж написав - не вір кацапам .
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17.08.2024 13:08 Ответить
1000%:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.08.2024 14:11 Ответить
Залишається констатувати що ЗСУ зірвали ці нібито таємні пкркговори. І виникає питання: сумновідомого дєрмака військове керівництво послало....?
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17.08.2024 12:44 Ответить
А думаєш - чого він тиждень тому в БРСР рвався? Виправдаться за те що "*******" Курськ "На кавёр" викликали! Бо вони розраховували що у них все "на мазі" А ми їм у ту "мазь" "жменю піску сипонули" Як сказав-би покійний дід Петро: "Насрали в борщ"!
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17.08.2024 13:54 Ответить
Зараз кацапи можуть розповідати західним журналістам, що хотіли навіть вийти з території України, але ж прокляті українці встромили ножа в спину ввійшовши в Курську область. Хоча лише кілька тижнів тому, про справжні переговори навіть не йшлося, якщо не рахувати той ультиматум з умовами від путіна.
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17.08.2024 12:46 Ответить
Це все кремлівська провокація, ніяких переговорів не велось і не буде вестись до закінчення війни!
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17.08.2024 12:51 Ответить
Подоляк????? Ти ???? Так і знав
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17.08.2024 12:53 Ответить
Подоляк - це Подоляк, а Михайловський - це ж ніби інше прізвище, нє??
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17.08.2024 13:20 Ответить
дима михайловский???
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17.08.2024 13:37 Ответить
Так тільки не по кацапськи, а по українськи!
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17.08.2024 14:20 Ответить
"Подоляк" це прізвище А "Дмитро Михайловський" - його "нік" на "Цензорі"!
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17.08.2024 14:00 Ответить
Катар или Оман- а какая разница для %% быдлоскота, выбравшего парашного агента в 2019-м.
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17.08.2024 12:56 Ответить
Чергова локшина , але те що лідор і його зебіли сплять і бачать себе як "ми принесли мир" це не викликає сумнівів... А дебільний марш у курську волость - підтвердження недолугості і некомпетентності їх усіх разом взятих, а гинуть наші кращі...
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17.08.2024 13:03 Ответить
Зеленський всіх перехитрив.
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17.08.2024 13:04 Ответить
про те що йдуть "переговори" неодноразово повідомляли московитські генерал свр і професор соловєй з важливою поправкою - переговори це капітуляція України на умовах кремля.

про те що зелена кротівня шастає в білорусь для цу від своїх кураторів повідомлялось багато разів на ще одному ресурсі.

проте що наступний самміт миру буде із московитами сказав сам сонцесяйний

з переговорами в мене питань нема.

питання яке мене цікавить зараз - хто їх зірвав? хто це спланував? як кротівня не знала (щось підозрювала але не знала), бо московити дзвонили Остіну з проханням вплинути на Україну яка затіває русафобію.
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17.08.2024 13:09 Ответить
Тому й zєля з дерьмаком майже тиждень після вторгнення на курщину знаходилися у комі, бо "всьо пропало, шеф...".
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17.08.2024 13:10 Ответить
Це звичайні москальські інсинуації. Якщо й були плани на "договорняк", то про капітуляцію України перед козломордими ... . Нема нічого страшнішого для майбутнього України, ніж капітуляція перед кремлівським ху`лом, життя під неволею болотних нелюдей знову (після жовтневого перевороту 1917р.) - це самогубство країни.
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17.08.2024 13:14 Ответить
Таке враження, що є якісь дві України - одна веде с ворогом таємні переговори, а інша вводить війська у Курську область і зрмває ці переговори. 😁

Хоча, якщо добре поміркувати, то так воно і є - на Банковій сидять якраз ті, що вели і ведуть з ворогом таємні переговори.
Питання у тому, хто і як так підісрав ЗЄрмаків. ЗЄ ж зуб давав, що вже у листопаді будуть переговори.
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17.08.2024 13:20 Ответить
Я так здогадуюся - що до Сирського нарешті "дійшло" що "блазенські" хочуть зробить його "крайнім" Бо Україна ті "переговори" та "перемир"я" сприйняла-б негативно Але з Банкової-б заявили що у всьому винні "вояки" - бо поставили Україну перед фактом військового краху Саме тому кацапи на фронті і "кидаються як собака на тин" останні місяці - не рахуючись з втратами От Сирський і опередив "блазенських" І вони самі стали "крайніми"!
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17.08.2024 14:07 Ответить
Ось в цьому i e iнтрига- хто у нас на сторонi свiтла?
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17.08.2024 19:30 Ответить
Тобто ,Курська військова операція є міжнародною , а вони знають що роблять , і зеля тут ні яким боком , він у вимушеному становиську , або можна сказати, що зелі прикрутили гайки з його договорняками .
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17.08.2024 13:20 Ответить
Курська військова операція?

та ні.
це хлопці на танках поїхали у відпустку..

і що, що зброя західна: її можна у кожному воєнторзі купити..

і яка міжнародна? - у рф нема границь..

про що тут домовлятись?
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17.08.2024 16:58 Ответить
О ні , помиляєтеся , тут випливала інфа , що в Еміратах у зелі був Оман-2 .
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17.08.2024 17:49 Ответить
припустимо, що був..

мене ось цікавить: чому не відбулася реалізація Оману-1?

і чи є в Україні якийсь запобіжник, який не дасть зрадити Україну її «керівниками»?
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17.08.2024 20:03 Ответить
Зірвали українці --опором , то що не очікував зеля . Пам'ятаєте хто блокпости встановлював ? Не влада , а прості українці , початок повномасштабної, вся Україна нагадувала мурашник . Плюс велику роль зіграла опозиція , військові генерали , нормальні мери як Кличко . На блокпостах стояли всюди майданівці , атошники, патріоти , а потім влада їх замінила поліцією. От вам і відповідь )
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17.08.2024 21:03 Ответить
це так,
але чому не втік Зе, його тримали насильно, чи як це було?
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17.08.2024 21:15 Ответить
Не втік , бо йому генерал Кривонос не дав то зробити , він залив аеропорт мастилом . Тут тиць -- https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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17.08.2024 23:07 Ответить
дякую
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18.08.2024 22:31 Ответить
непрямі переговори з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область.Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху , Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.
Що це таке ? Хтось дуже хотів до Катару помандрувати , зелені покидьки !
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17.08.2024 13:28 Ответить
тепер єрмак мацкалям винен великі грошіі
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17.08.2024 13:35 Ответить
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17.08.2024 14:23 Ответить
👍😁😂
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17.08.2024 19:33 Ответить
Знову типу такі конструктивні кацапи і нерозумні хахли всьо іспортілі. Вкид ******
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17.08.2024 14:29 Ответить
"....сторони домовилися про саміт у Досі ..."
Са́міт - це зустріч глав держав або голів урядів .
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17.08.2024 14:55 Ответить
останнім часом помітив, що новини, які почнаються "За інформацією журналістів WP (WSJ, NYT... потрібне підставти) можно не читати взагалі, бо ризикуєш пірнути у кацапське інформаційне лайно.
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17.08.2024 15:23 Ответить
проблема в тому що їх читає (і вірить) весь світ
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17.08.2024 17:27 Ответить
так, проблема у тому, що люди у своїй більшості не мають критичного мислення, тому достатньо невеликої кількості мерзотників з великою кількістб грошей, які вони платять такій же невеликій кількості безпринципних респектабельних персонажів.
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17.08.2024 17:49 Ответить
ПЕРЕМОВИНИ ПРО НЕОБСТРІЛ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРОСТРУКТУРИ..ЗДАЄТЬСЯ ТАК...АЛЕ ВСІМ ВІДОМО,ЩО ПІТОРИ КОЛИ ЇМ БУДЕ ВИГІДНО. ПЕРШІ ПОРУШАТЬ ВСІ ДОМОВЛЕННОСТІ....
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17.08.2024 16:11 Ответить
Піз@дьож. То типові рухи Путіна.
От якби того не сталося, що ви зробили, я би домовився!
А де ж ти раніше був? Чого не домовлявся?
Я навіть не переймався би цими "новинами".
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17.08.2024 16:38 Ответить
Цікаво, що вже другий раз перемовини (чи їх спроба) йдуть за одним сценарієм: тільки наши криси намагаються підписати капітуляцію, військові роблять великий та вдалий наступ (тоді уся Північ, зараз Курська область), и все - ніякої капітуляції...
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17.08.2024 17:28 Ответить
Зайве підтвердженя того, що ішак був не в курсі наступу. Але зараз чмо вже прийшло до тями та перетягує ковдру на себе "велічайшєго".
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17.08.2024 22:39 Ответить
 
 