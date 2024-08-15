Сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", - отметил он.
Лукашенко считает, что ответственность за начатую Россией войну в Украине несет Запад.
"Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пусть в этом котле все подохнут", - сказал белорусский диктатор.
Также он утверждает, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает неготовность Украины к миру.
По его словам, Украина якобы виновата в продолжении "эскалации этой напряженности"
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чаморошний бульборос все правильно зрозумів - російська федерація буде знищена.