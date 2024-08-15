Сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", - отметил он.

Лукашенко считает, что ответственность за начатую Россией войну в Украине несет Запад.

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"Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пусть в этом котле все подохнут", - сказал белорусский диктатор.

Также он утверждает, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает неготовность Украины к миру.

По его словам, Украина якобы виновата в продолжении "эскалации этой напряженности"

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