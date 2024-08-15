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Новости Война
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Сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", - отметил он.

Лукашенко считает, что ответственность за начатую Россией войну в Украине несет Запад.

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"Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пусть в этом котле все подохнут", - сказал белорусский диктатор.

Также он утверждает, что операция ВСУ в Курской области РФ показывает неготовность Украины к миру.

По его словам, Украина якобы виновата в продолжении "эскалации этой напряженности"

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) переговоры (4921)


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Топ комментарии
+74
Ні,мерзоти.Ми не хотіли війни,це ви думали,що з нас будете знущатися.Вон з Украіни,заплатіть за все,і забудемо один одного років на 200.
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15.08.2024 16:14
+68
Андони ...виводьте своє військове шобло з України !
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15.08.2024 16:13
+65
Бульба в заднем проходе чует неладное....грыгорыч а как же ламанш за недельку?)
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15.08.2024 16:14
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15.08.2024 17:44 Ответить
Знову перднуло в калюжу вусата ганчірка. Хто воно таке і що?
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15.08.2024 18:01 Ответить
иди ***** ***********..........................................
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15.08.2024 18:10 Ответить
Пыня ща локти кусает, шо Лiгорача недоотравил.
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15.08.2024 18:19 Ответить
Драчка ? Та на драники тебе перетерти і свиням викинути. Маньяк- Мудіщев.
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15.08.2024 18:20 Ответить
А ви - ще той садюга. Так вже вам не йметься пiдсунути бiдним тваринкам токсичного бульбофюрера.
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15.08.2024 18:25 Ответить
Пам'ятаю як цей мерзотник на початку війни коли вже було багато загиблих казав:"ето есчо что вот скоро начньотся настоящая м'ясорубка".І невдовзі полетіли на нашу землю кинджали,які нічим тоді було збивати.А тепер цей нелюд називає війну в якій росія на нас напала і вчинила тисячі військових злочинів і безліч руйнувань просто "драчкою"?Ні мерзота це не просто драчка а злочин проти нашоі країни і її людей.А ти падло будеш сидіти разом з своїм х**лом в Гаазі.І дай Боже щоб це сталось дуже скоро.
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15.08.2024 18:38 Ответить
Не думаю що це вусате ЧМО доживе до Гааги.
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15.08.2024 19:15 Ответить
Відповідальність за війну в Україні, несе також самопрогошений президент Білорусі , Олександр Григорович Лукашенко. Саме він надав територію Білорусі, для нападу на Україну. Саме він надав безліч військової допомоги Росії, що привело до багатотисячних жертв серед українських цивільних громадян у Буча та Ірпені. Ніхто про це не забув. Білорусь обрала бік Росії, тому відповідати будуть разом.
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15.08.2024 18:48 Ответить
Це мурло під прізвищем лукашенко має добру інтуїцію.

чаморошний бульборос все правильно зрозумів - російська федерація буде знищена.
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15.08.2024 19:07 Ответить
....як завжди - ВІД ЛУКАВОГО......
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15.08.2024 19:11 Ответить
****
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15.08.2024 19:44 Ответить
"Закрытые данные"? Типа, не может их привести, что б Западники не узнали о чем они сами между собой говорили? А карту этот 3.14дорас уже показал, или тоже "закрыл"?
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15.08.2024 20:27 Ответить
а выдача военных преступников https://ukrpatriots.com/forum/index.php
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15.08.2024 20:33 Ответить
Драчку? Козел!
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15.08.2024 21:07 Ответить
Війна закінчиться тоді, коли в рибацьких магазинах будуть продавати опариши з тіл Лукашенкі і *****.
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15.08.2024 21:25 Ответить
Це говорить падло, яке пустило окупантів через свою територію. Міг зупинити хоча на своїй території, але думав, що "палучицца" і буде мати з цього навар
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15.08.2024 22:20 Ответить
Драчку, от ********. Не треба було починати. Що ссикотно стало, падло?
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19.08.2024 16:14 Ответить
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