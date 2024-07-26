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Лукашенко намерен расширить сотрудничество с Северной Кореей

Лукашенко збирається розширити співпрацю з Північною Кореєю

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в послании северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пообещал расширить сотрудничество с КНДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНДР, которое цитирует слова Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверяю, что буду работать над дальнейшим расширением сотрудничества с КНДР, наполнением его новым содержанием, совместными программами, которые принесут взаимную выгоду для повышения благосостояния народов наших стран", - говорится в послании главы Беларуси к диктатору КНДР.

Издание напомнило, что на этой неделе министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посещал КНДР, где встретился с северокорейскими чиновниками, в частности, со своей визави Чхве Сон Хуэй. Глава МИД КНДР Чхве отметила "всестороннее укрепление отношений" между двумя странами, чтобы "открыть новую эру".

Reuters отмечает, что и Северная Корея, и Беларусь являются союзниками России, которая стала более дипломатически изолированной после полномасштабного вторжения в Украину.

Также читайте: Беларусь ввела временный безвизовый режим для граждан 35 стран Европы

Автор: 

КНДР (1189) Лукашенко (3611) сотрудничество (749)


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Топ комментарии
+2
БІЛОРУСЬКА БУЛЬБА ТА КОРЕЙСЬКА КУЛЬБАБКА - НЕПЕРЕМОЖНА СИЛА.
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26.07.2024 17:05
+2
"ко" з прізвища можно вже прибрати. Просто вже - Лу Каш Ен.
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26.07.2024 17:06
+1
Собак картохой откармливать и корейцам продавать?
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26.07.2024 17:03
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Собак картохой откармливать и корейцам продавать?
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26.07.2024 17:03 Ответить
БІЛОРУСЬКА БУЛЬБА ТА КОРЕЙСЬКА КУЛЬБАБКА - НЕПЕРЕМОЖНА СИЛА.
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26.07.2024 17:05 Ответить
От молодець - 30 років привладі , робить все що хоче , і пофіг йому на санкції ....
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26.07.2024 17:06 Ответить
І при цьому літає на боїнгу і їздить на майбаху ...
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26.07.2024 17:10 Ответить
Так він ще й у ***** на шиї сидить і постійно бабло клянче.
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26.07.2024 17:14 Ответить
чому тільки в пуйла..? Китайців найняв на роботи..от недавно ,ще з кимось договір підписав...В Саудівській Аравії в банках гроші тримає...там тої Білорусії на велосипеді проїхати можна, народонасєлєніє не проти,сидить тихо,навіть на рашці якісь замутки а в білорусії..тишина..калхоз..работа..ріжікі пошлі в лєсах..
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26.07.2024 17:31 Ответить
А голвне - війни нема і люди не гинуть !
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26.07.2024 17:56 Ответить
люди ? я ж написав--народонасєлєніє..
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26.07.2024 18:01 Ответить
Люди , люди ... не будем ображати білорусів і думати , що вони гірші за нас .
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26.07.2024 18:06 Ответить
навіщо їх ображати ?у них є Лукашенко,хіба мало цієї образи
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26.07.2024 18:12 Ответить
"ко" з прізвища можно вже прибрати. Просто вже - Лу Каш Ен.
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26.07.2024 17:06 Ответить
У вас гарне почуття гумору,,)),,
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26.07.2024 17:47 Ответить
гумору вже давно не стало. Залишився тільки сарказм.
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26.07.2024 17:56 Ответить
А мені подобаються білоруси..
житвуть якоюсь "грюнвальдською битвою" 16 сторіччя.. і актуальна тема на зараз..сбор лісічєк в лєсах.
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26.07.2024 17:27 Ответить
Ггк, ну а що, пора народові картоплю стаканами видавать, памʼятники собі убогому ставить, най білоруси натирають сонцелікому латунні крашанки і стються від «умілєнія і радості»))
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26.07.2024 17:42 Ответить
усіх шелудивих собак вилавять
та відправять СуньВисуню на обід
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26.07.2024 17:47 Ответить
Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко в посланні північнокорейському лідеру ...
==============
****! Невже послав таки Пухлого нах?
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26.07.2024 18:03 Ответить
Логічно - пельмень з картоплею...
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26.07.2024 18:35 Ответить
ось вам i новий варшавський блок, поки там НАТО соплi жуе.
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26.07.2024 18:50 Ответить
Бульбофюрер спитав би у своїх громадян чи вони це підтримують?
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26.07.2024 21:02 Ответить
70% підтримують все те, що показує його телевізор.
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27.07.2024 11:08 Ответить
А там зараз рівень українофобії, америка-єврофобії не меньший ніж в рашці. Плюс показове восхваляння "братнього народу".
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27.07.2024 11:13 Ответить
 
 