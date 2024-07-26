Лукашенко намерен расширить сотрудничество с Северной Кореей

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в послании северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пообещал расширить сотрудничество с КНДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНДР, которое цитирует слова Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверяю, что буду работать над дальнейшим расширением сотрудничества с КНДР, наполнением его новым содержанием, совместными программами, которые принесут взаимную выгоду для повышения благосостояния народов наших стран", - говорится в послании главы Беларуси к диктатору КНДР.

Издание напомнило, что на этой неделе министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посещал КНДР, где встретился с северокорейскими чиновниками, в частности, со своей визави Чхве Сон Хуэй. Глава МИД КНДР Чхве отметила "всестороннее укрепление отношений" между двумя странами, чтобы "открыть новую эру".

Reuters отмечает, что и Северная Корея, и Беларусь являются союзниками России, которая стала более дипломатически изолированной после полномасштабного вторжения в Украину.

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