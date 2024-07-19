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Беларусь ввела временный безвизовый режим для граждан 35 стран Европы

Білорусь запровадила безвізовий режим для 35 європейських країн

Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение об установлении порядка временного безвизового режима въезда в страну граждан 35 европейских государств.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и других государственных органов по установлению порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порядок начнет действовать с 8:00 19 июля 2024 года.

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Какие условия?

Отмечается, что граждане всех европейских стран из списка с пятницы, 19 числа, могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы Беларуси по действительным документам, и находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда.

Данный порядок безвизового въезда и выезда будет действовать до 31 декабря 2024 года, добавили в МИД.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и других стран также сохраняется.

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Для каких стран расширен безвиз?

В список стран, для которых будет действовать это решение вошли Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, государство-город Ватикан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония (в частности лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

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Автор: 

Беларусь (7937) Европа (1941) Лукашенко Александр (3625) безвизовый режим (1557)


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Топ комментарии
+13
Треба бути повним дебілом, щоб без дууууже важливої потреби їхати зараз в Бєларуссію. Хіба шо якісь рожеві поні і совки в погоні за морозивом по госту?
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19.07.2024 16:11 Ответить
+12
Зоопарк часів СРСР, головні експонати - сирійці та єменці.
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19.07.2024 16:10 Ответить
+8
Гершковича їм мало, хочуть ще нахватати заручників з ЄС.
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19.07.2024 16:20 Ответить
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Зоопарк часів СРСР, головні експонати - сирійці та єменці.
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19.07.2024 16:10 Ответить
Заізжайте! Кацапське КГБ чекае на вас.

Вход безплатний…
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19.07.2024 16:35 Ответить
"И я не удивлюсь если завтра выяснится, что лукашенко вступает в...НАТО!"

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19.07.2024 16:45 Ответить
стара вусата курва ! кого він хоче намахати ?
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19.07.2024 16:46 Ответить
Та хоч 51-м штатом стає.
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19.07.2024 16:51 Ответить
Треба бути повним дебілом, щоб без дууууже важливої потреби їхати зараз в Бєларуссію. Хіба шо якісь рожеві поні і совки в погоні за морозивом по госту?
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19.07.2024 16:11 Ответить
Можна подумати, що в Світі проблема з дебілами. Вони вже владу захопили, і ведуть людство в "світле майбутнє". А ще вони плодяться в геометричній прогресії, в цьому їх фішка.
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19.07.2024 16:14 Ответить
Характерно, що мандри у "світле майбутнє" супроводжуються патяканям про "славне минуле" (в усі часи і у всіх народів).
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19.07.2024 16:29 Ответить
Ви про рашку? Там взагалі людей нема. Навіть дебілів.
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19.07.2024 16:32 Ответить
Я не тільки про рашку.
І так, "народ" ("нарід") ≠ "люди".
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19.07.2024 16:45 Ответить
Ци "дебіли" - не зовсім дебіли.
Студенти, які влаштовують антиізраїльскі та пропалестинські шабаші, не сильно-то й рвуться до ПА.
Знають, капосники, де насправді краще.
А протести - то просто привід ************ під прикриттям "благородной міссіі" (а для когось - ще й під шумок щось залутати).
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19.07.2024 16:46 Ответить
Я ж і кажу - дебіли .
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19.07.2024 17:41 Ответить
У них своя логіка. Людожерська.
Під приводом отих всіх боротьб за права, віру, скрєпи та ін. вони просто хочуть поїсти цивілізації.
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19.07.2024 17:43 Ответить
Ахаха. Це типу "ми відкрита демократична країна, їдьте до нас. А чого ви не хочете те саме відносно нас зробити?"
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19.07.2024 16:11 Ответить
З Європи до БРСР навіть без віз бажаючих їхати немає.
З БРСР до Європи навіть через колючий дріт та польських солдат ломляться.
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19.07.2024 16:19 Ответить
сирійці, йеменці, афганці.....
ім'я їм, легіон!
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19.07.2024 16:22 Ответить
Що, курва, характерно, осісти в країні процвєтающєго соціалізма бажання не спостерігається від слова зовсім.
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19.07.2024 16:47 Ответить
Це часом не ті литовці, поляки та латиші, що за тридцять років мови не змогли вивчити?
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19.07.2024 17:47 Ответить
Є багато етнічних росіян з громадянством ЄС.
Руснею вони залишаються попри паспорт.
І тягне їх до родних бєрьозок.
Це не значить, що БРСР цікава етнічним полякам, латишам, литовцям, естонцям.
Хіба що до далеких родичів з'їздити, або так, халявним бензином залитись.
Подібним навіть євреї грішать, за що регулярно розраховуються життям.
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19.07.2024 18:13 Ответить
І чомусь завжди повертаються до Європи.
Не хочуть залишатись на історічєской родінє.
Хоча коли гроші є, життя на росії дуже так собі нічого, особливо в мАцквє.
Доставка їжі в будь-яку пору доби і купа доступних дівчат, як казав один російський айтішник (який чомусь таки дременув до Німеччини).
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19.07.2024 18:27 Ответить
Значить, не візи давати, а кордони закривати треба. Куди фюрер дивиться, повзе ж через ці діри єврозараза до зємлі обєтованной, XXVIII з'їздом КПСС благословєнной.
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19.07.2024 18:33 Ответить
Я й не казав про росію. Мова виключно про БРСР.
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19.07.2024 18:36 Ответить
Чому б вам не впустити отих бідолашних біженців, що змушені щодня штурмувати польський кордон? Що їм в БРСР не подобається? Чому з ризиком для життя далі ломляться, до Європи?
Вони ж начебто теж стрінгастих ненавидять, ще лютіше. Могли б гідно влитись у велику родину білорусів.
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19.07.2024 18:48 Ответить
А от Європа їх бере на утримання, навіть не дивлячись, що працювати не хочуть.
Виходить, Європа таки більш відкрита. Бо у вас умови на вході є, а євпропейці тебе поважають вже за самим фактом, що ти живеш.
Хочеться ж до себе такого відношення: щоб облизували безумовно, а ти залишав за собою право бути невдячною свинею.
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19.07.2024 18:56 Ответить
Цікаво, хто їх утримує зараз, у тих таборах по лісам? Вони ж не всі й не одразу до Європи потрапляють, мають щось їсти у перервах між штурмами кордонів.
Європа має гроші на утримання мігрантів у себе (цікаво, звідки, якщо там можна не працювати?), а на мігрантів в БРСР хто гроші дає? Невже таки уряд БРСР з податків білорусів?
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19.07.2024 19:03 Ответить
Утримують, годують, лікують - а вони навіть спасибі не кажуть, все до Європи лізуть.
Чують, тварини, де насправді жіть хорошо.
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19.07.2024 19:27 Ответить
Справа в тому, що ломляться туди не тільки з бідних країн, а і з більш-менш розвинених.
З України, наприклад. Переїхало багато підприємців, айтішників, інженерів, вчених, просто працьовитих людей. До росії та БРСР поїхали вже далеко не найкращі, а ті, хто собі в Європі місця не знайшов. Тобто такі, що тільки трохи кращі за сирійців у плані працездатності.
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19.07.2024 19:37 Ответить
Ну, тут по своїм знайомим спеціалістам можу судити, скільки їх по америкам-європам-дубаям-ізраїлям роз'їхалось, а скільки до бєрьозок потягнуло. Рахунок там явно не на користь бєрьозок, як за кількістю, так і за якістю.
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20.07.2024 08:01 Ответить
Зара вся Європа рвоне до бульборейху за молочкой і бульбой.
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19.07.2024 16:14 Ответить
Після цього рішення світовий туризм накрився,ніхто не побачить білоруських зубрів.Ремарка-тільки польських.
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19.07.2024 16:14 Ответить
Гершковича їм мало, хочуть ще нахватати заручників з ЄС.
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19.07.2024 16:20 Ответить
Кацапам треба нові заручники з Європи?
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19.07.2024 16:20 Ответить
Всё ещё впереди
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19.07.2024 19:22 Ответить
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19.07.2024 16:22 Ответить
БДСМ
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19.07.2024 16:48 Ответить
промосковська маріонетка хоче що б зняли санкції і мріє про так званий китайський коридор, щоб товари з піднебесної йшли через білорусь в ЄС ,але це йому не допоможе.
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19.07.2024 16:28 Ответить
Ну якась тисяча громадян Європи буде їхати , могили , робичі і т д .
але цивілізованим людям цей бульбо підар і нахєр непортібен
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19.07.2024 16:28 Ответить
Ну поляки тримайтеся,зараз як європейці ломонуться в Бульбонію!!))
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19.07.2024 16:33 Ответить
клали они на бульбашинский рай)))
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19.07.2024 16:41 Ответить
І знайдуться таки шо в поїдуть до цього чумного колгоспу.
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19.07.2024 16:42 Ответить
Туди, значить, їм і дорога, не шкода. От тільки треба щоб назад - лише через колючий дріт вперемішку з азєркамі.
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19.07.2024 16:49 Ответить
Это рыгорыч америкосам отомстил! Вот же локти кусают там! Так хотелось смотатся к литвинам грибков чернобыльских подсушить. Экзотика! Македонцы могут, а им нет! ,,быки не могут---а яки-да,, .
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19.07.2024 16:47 Ответить
А шо таки трапилося? Європейці вже перестали "смердіти" та "шпигувати"?
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19.07.2024 16:49 Ответить
интересно, как это сочетается:
с постоянными угрозами Западу в том числе с ЯО,
с нападением с территории Беларуси на Украину в 2022;
с провокациями на польской границе с беженцами,
с лагерями "вагнеровцев" на территории РБ и т.д. и т.п. ... ?
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19.07.2024 16:57 Ответить
наверное понадобились заложники из числа граждан ЕС... Например, только сегодня в стране -террористе :

"Журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович, сегодня приговорен Свердловским облсудом к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже "
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19.07.2024 17:08 Ответить
Щас мля брити, німці, італійці та іші припинять всі свої справи та гайда у бєлавєжсую пущу бєларуські крєвєтки з бульбою херячити та зубрів годувати
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19.07.2024 17:13 Ответить
Ті хто приїздить для мисливського туризму не бідні люди, за них халдєї всі процедури перетину кордону зроблять вони й не помітять. Мова йде про масовість відвідин країни яка повністю лягла під *****, ще й надала свою територію для нападу на Україну кацапам.
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19.07.2024 18:09 Ответить
Кацап ти чи бульбаш мені не цікаво. А зараз тобі псина доказувати що то було ге має сенсу. Це вже мільйон разів а інеті обговорювалось. Кацапи і бульбаші для українців це падли кончені. Смокчи у ***** і дралі
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19.07.2024 18:37 Ответить
Кажу, йди вже в чергу, щоб відсмоктати у *****, а то бажаючих бульбашів відмоктати дуже багато.
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19.07.2024 20:00 Ответить
Вже відсмоктав?
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19.07.2024 20:16 Ответить
Шо б ти ото патякало, відрижка бульбофюрера... Не сміши, ти і так смішний. Більш-менш адекватні бульбаші у яких хоч трохи совісті та людяності залишилось, або мовчать, або співчувають українцям. А ти або троляка кацапсяча, або кончене падло бульбашанське. Я взагалі дивуюсь як таку падлу як ти ще не забанили.
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19.07.2024 20:51 Ответить
О! Нарешті ти показав своє кацапсяче нутро. Тільки байки про свинок та мазанки це вже застаре. ********** троляки цей наратив розганяють в інтернеті як мінімум років 15. Ти ще згадай про простітуток пА всьЄй расьЄі та Європі, про гастарбайтьєрАФ, про фільми чи серіали кацапсячі де показують якщо продажний мєнт то в нього обов'язково призвіще (ХВамілія) повинна закінчуватись на КО, якщо шльондра то обов'язково з українським паспортом, якщо про другу світову то українець обов'язково свиней в окопі вирощує та тупий як валянок, якщо якийсь бандюган на кацапії накуральєсіл то обов'язково тікає в Україну і т.д. і т.п. Можна перераховувати це довго. Сам же кацап злидота із злидоти, не мите, з брудним одягом, але воно вЯлікоє з расьєі *****... Зробили життя більш-менш нормальне в мААЦквє та підєре, а решта кацапщини злидота напівголодна. Самі ж кацапи до 2014-го в Криму розповідали, що приїжджають в Крим не тільки на море, а і пожерти смачно, бо у них їжа набагато гірша ніж в Україні. Та, що я про Крим, он до повномасштабного вторгнення вся бєлгородщина і не тільки, за продуктами їздила в Харків, так сказати продуктовим туризмом займались. Автобусами та поїздами харчі з Харкова вивозили. Короче підор ти кацапсячий не більше не менше.
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20.07.2024 10:23 Ответить
У Білорусії, якраз громадянина німеччини засудили до смертної кари
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19.07.2024 17:17 Ответить
Та не, запустил китайцев, теперь и не надейся на Европу.
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19.07.2024 17:28 Ответить
Я дуже шкодую, що колись, коли був час і було в світі трохи спокійніше, не скатався в Білорусію і Грузію. В Грузію ще в принципі можна, але тепер це далеченько... на Мальдіви ближче і дешевше...
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19.07.2024 17:43 Ответить
Приїжджай до нас з Європи - будеш розстріляний зі сторони жопи. Так?
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19.07.2024 18:06 Ответить
Ось чому сьогодні світовий,цифровий збій)))
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19.07.2024 19:00 Ответить
забавно читать продавшего Белорусь белоруса... да не, это просто ванек в белорусь забредший )
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19.07.2024 20:00 Ответить
19.07.24 16:08
Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи

19.07.24 17:04
У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини

швидко бульбофюрер справився.... вклався рівно в одну годину!
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19.07.2024 20:01 Ответить
обычный лапотный идиотизм - одна рука не знает что делает другая.
Валюта ему нада, валюта. Ин турист )))
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19.07.2024 20:14 Ответить
Отчаянная попытка заработать хоть немного валюты на интуристах ) значит дело ваааще швах
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19.07.2024 20:16 Ответить
Ещё и заложников набрать.
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20.07.2024 03:19 Ответить
Предлагаю отчаянно нуждающемуся в валюте бульбофюреру устроить в Минске зону красных фонарей, разрешить казино и стриптиз, блек джек и шлюх. Денежек на прокорм оравы части бездельников из семейки точно хватит. Ну и белорусам не привыкать подмахивать - вон как сосут у путина )))
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19.07.2024 20:18 Ответить
схоже ***** попросило вусатого таргана наловити побільше заручників із крахн західної демократії. Мабуть планують теракти у Європі, і потрібен матеріал на подальший обмін
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19.07.2024 20:18 Ответить
А на курорты южного берега Белого моря еще и возят бесплатно. С питанием и проживанием.
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20.07.2024 03:18 Ответить
 
 