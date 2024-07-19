Беларусь ввела временный безвизовый режим для граждан 35 стран Европы

Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение об установлении порядка временного безвизового режима въезда в страну граждан 35 европейских государств.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и других государственных органов по установлению порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порядок начнет действовать с 8:00 19 июля 2024 года.

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Какие условия?

Отмечается, что граждане всех европейских стран из списка с пятницы, 19 числа, могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы Беларуси по действительным документам, и находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда.

Данный порядок безвизового въезда и выезда будет действовать до 31 декабря 2024 года, добавили в МИД.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и других стран также сохраняется.

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Для каких стран расширен безвиз?

В список стран, для которых будет действовать это решение вошли Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, государство-город Ватикан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония (в частности лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

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