Беларусь ввела временный безвизовый режим для граждан 35 стран Европы
Белорусский диктатор Александр Лукашенко принял решение об установлении порядка временного безвизового режима въезда в страну граждан 35 европейских государств.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и других государственных органов по установлению порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот порядок начнет действовать с 8:00 19 июля 2024 года.
Какие условия?
Отмечается, что граждане всех европейских стран из списка с пятницы, 19 числа, могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы Беларуси по действительным документам, и находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда.
Данный порядок безвизового въезда и выезда будет действовать до 31 декабря 2024 года, добавили в МИД.
Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и других стран также сохраняется.
Для каких стран расширен безвиз?
В список стран, для которых будет действовать это решение вошли Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, государство-город Ватикан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония (в частности лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).
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І так, "народ" ("нарід") ≠ "люди".
Студенти, які влаштовують антиізраїльскі та пропалестинські шабаші, не сильно-то й рвуться до ПА.
Знають, капосники, де насправді краще.
А протести - то просто привід ************ під прикриттям "благородной міссіі" (а для когось - ще й під шумок щось залутати).
Під приводом отих всіх боротьб за права, віру, скрєпи та ін. вони просто хочуть поїсти цивілізації.
З БРСР до Європи навіть через колючий дріт та польських солдат ломляться.
ім'я їм, легіон!
Руснею вони залишаються попри паспорт.
І тягне їх до родних бєрьозок.
Це не значить, що БРСР цікава етнічним полякам, латишам, литовцям, естонцям.
Хіба що до далеких родичів з'їздити, або так, халявним бензином залитись.
Подібним навіть євреї грішать, за що регулярно розраховуються життям.
Не хочуть залишатись на історічєской родінє.
Хоча коли гроші є, життя на росії дуже так собі нічого, особливо в мАцквє.
Доставка їжі в будь-яку пору доби і купа доступних дівчат, як казав один російський айтішник (який чомусь таки дременув до Німеччини).
Вони ж начебто теж стрінгастих ненавидять, ще лютіше. Могли б гідно влитись у велику родину білорусів.
Виходить, Європа таки більш відкрита. Бо у вас умови на вході є, а євпропейці тебе поважають вже за самим фактом, що ти живеш.
Хочеться ж до себе такого відношення: щоб облизували безумовно, а ти залишав за собою право бути невдячною свинею.
Європа має гроші на утримання мігрантів у себе (цікаво, звідки, якщо там можна не працювати?), а на мігрантів в БРСР хто гроші дає? Невже таки уряд БРСР з податків білорусів?
Чують, тварини, де насправді жіть хорошо.
З України, наприклад. Переїхало багато підприємців, айтішників, інженерів, вчених, просто працьовитих людей. До росії та БРСР поїхали вже далеко не найкращі, а ті, хто собі в Європі місця не знайшов. Тобто такі, що тільки трохи кращі за сирійців у плані працездатності.
але цивілізованим людям цей бульбо підар і нахєр непортібен
с постоянными угрозами Западу в том числе с ЯО,
с нападением с территории Беларуси на Украину в 2022;
с провокациями на польской границе с беженцами,
с лагерями "вагнеровцев" на территории РБ и т.д. и т.п. ... ?
"Журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович, сегодня приговорен Свердловским облсудом к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже "
Білорусь запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 країн Європи
19.07.24 17:04
У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини
швидко бульбофюрер справився.... вклався рівно в одну годину!
Валюта ему нада, валюта. Ин турист )))