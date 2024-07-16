РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
МИД Украины предупредил Беларусь о последствиях подписания соглашений с "властями" оккупированного Крыма

Украине известно о по меньшей мере 7 договорах, которые подписали города Беларуси с органами оккупационных властей Крыма.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Только в июне, город Витебск и Витебская область Беларуси, пренебрегая нормами международного права, заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма - Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" АР Крым и Сакским районом полуострова. К этому перечню можно также отнести и протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск - ВОТ Крыма. Председатели Минского горсовета и исполкома подписали соглашения о сотрудничестве с оккупационными властями Севастополя", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что все эти "соглашения" являются откровенной и задокументированной демонстрацией признания российской оккупации Республикой Беларусь.

"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности.

Украина уже осуществила соответствующие меры для реагирования на упомянутые противоправные действия. Должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов" станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений нашими партнерами по санкционной коалиции", - добавили в МИД.

Читайте также: Пророссийский экс-президент Молдовы Додон не уверен, является ли Херсон и Донбасс частью Украины: Дождемся результатов переговоров. ВИДЕО

Беларусь (8025) Крым (26485) россия (97399) Сибига Андрей (656)
"Вільна економічна зона" від відпочиваючих .....
16.07.2024 14:15 Ответить
Останнє зєлєбобине попередження. Китайці: а шо так можна било?
16.07.2024 14:17 Ответить
І тут.... "сябри" злякались!
16.07.2024 14:48 Ответить
Бяшки не лохи. Вони просто бідні і залежні від від кацапської "халяви". Справжні лохи в Дагестані - мають нафти та газу більше за Саудівську Аравію, живуть в гівні та ще й воюють в Україні за те щоб кацапи їх і далі грабували...
16.07.2024 18:33 Ответить
16.07.2024 14:50 Ответить
Да насрать им на все это дело. С такими правителями скоро будет украинская федеративная республика расейской федерации
16.07.2024 18:07 Ответить
 
 