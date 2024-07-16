МЗС України попередило Білорусь про наслідки підписання угод із "владою" окупованого Криму

Україні відомо про щонайменше 7 договорів, які підписали міста Білорусі з органами окупаційної влади Криму.

Про це у Facebook повідомив заступник глави МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише у червні, місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму – Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" АР Крим та Сакським районом півострова. До цього переліку можна також віднести й протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим. Голови Мінської міськради та виконкому підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що всі ці "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь.

"Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності.

Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів" стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції", - додали в МЗС.

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