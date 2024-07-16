УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4491 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
8 184 6

МЗС України попередило Білорусь про наслідки підписання угод із "владою" окупованого Криму

крим

Україні відомо про щонайменше 7 договорів, які підписали міста Білорусі з органами окупаційної влади Криму.

Про це у Facebook повідомив заступник глави МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише у червні, місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму – Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" АР Крим та Сакським районом півострова. До цього переліку можна також віднести й протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим. Голови Мінської міськради та виконкому підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що всі ці "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь.

"Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності.

Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів" стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції", - додали в МЗС.

Читайте: Вже четвертий "Шахед" залетів на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7987) Крим (14199) росія (66417) Сибіга Андрій (536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вільна економічна зона" від відпочиваючих .....
показати весь коментар
16.07.2024 14:15 Відповісти
Останнє зєлєбобине попередження. Китайці: а шо так можна било?
показати весь коментар
16.07.2024 14:17 Відповісти
І тут.... "сябри" злякались!
показати весь коментар
16.07.2024 14:48 Відповісти
Бяшки не лохи. Вони просто бідні і залежні від від кацапської "халяви". Справжні лохи в Дагестані - мають нафти та газу більше за Саудівську Аравію, живуть в гівні та ще й воюють в Україні за те щоб кацапи їх і далі грабували...
показати весь коментар
16.07.2024 18:33 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 14:50 Відповісти
Да насрать им на все это дело. С такими правителями скоро будет украинская федеративная республика расейской федерации
показати весь коментар
16.07.2024 18:07 Відповісти
 
 