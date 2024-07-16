Вже четвертий "Шахед" залетів на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Зафіксовано проліт вже четвертого дрона-камікадзе "Шахед" на території Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Близько 8:40 16 липня до Білорусі залетів дрон-камікадзе, ймовірно, типу "Шахед". Дрон прямував з боку Житомирської обл. на Наровлю і далі пішов курсом на Бобруйск.

У небі над Гомельською та Могильовською областю Білорусі літає винищувач Су-30 ВПС РБ та гелікоптер Мі-24 ВПС РБ, які були підняті з аеродромів "Барановичі" та "Мачулищи".

Водночас Повітряні сили України повідомляли про фіксацію "Шахеда" на півночі Київщини.

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Шахеди у Білорусі

Раніше повідомлялось, що один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі.

Також під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймала вертоліт і винищувач.

У ніч на 16 липня дрон-камікадзе "Shahed" уже втретє за останній час увійшов у повітряний простір Білорусі.

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