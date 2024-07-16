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Новини Війна
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Вже четвертий "Шахед" залетів на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Четвертий шахед залетів на територію Білорусі

Зафіксовано проліт вже четвертого дрона-камікадзе "Шахед" на території Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Близько 8:40 16 липня до Білорусі залетів дрон-камікадзе, ймовірно, типу "Шахед". Дрон прямував з боку Житомирської обл. на Наровлю і далі пішов курсом на Бобруйск.

У небі над Гомельською та Могильовською областю Білорусі літає винищувач Су-30 ВПС РБ та гелікоптер Мі-24 ВПС РБ, які були підняті з аеродромів "Барановичі" та "Мачулищи".

Вже четвертий Шахед залетів на територію Білорусі

Водночас Повітряні сили України повідомляли про фіксацію "Шахеда" на півночі Київщини.

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Шахеди у Білорусі

Раніше повідомлялось, що один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі.

Також під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймала вертоліт і винищувач.

У ніч на 16 липня дрон-камікадзе "Shahed" уже втретє за останній час увійшов у повітряний простір Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7987) дрони (4997)


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Топ коментарі
+7
Зліпіть пару шахедів з запчастин, і ****** по Мозирському НПЗ, нехай лукаш возрадуеться...
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16.07.2024 10:41 Відповісти
+3
@ У 2012 році вчені одного з техаських університетів шляхом випробувань практично довели можливість перехоплення керування БПЛА через спуфінг. У цьому випадку до серйозних досліджень США спонукали події 2011-го, коли в результаті спуфінг-атаки було втрачено безпілотник Lockheed-RQ 170, який приземлився замість свого аеродрому на іранський.
На практиці спуфінг працює з допомогою спеціальної електроніки, яка придушує сигнал супутникових систем GPS (ГЛОНАС) і замінює цей сигнал на власний. Унаслідок безпілотник в автоматичному режимі продовжує орієнтуватися у глобальній системі навігації, але його керування здійснює хибний сигнал, власником якого є інший оператор.
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16.07.2024 10:48 Відповісти
+2
Для чого ти їм підказуєш, вони ж самі може б і не догадались
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16.07.2024 11:15 Відповісти
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Чому не збивають??
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16.07.2024 10:37 Відповісти
Цена ***** таракана в тонусі тримає
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16.07.2024 10:37 Відповісти
Харош пи-діть.
Не "залетів", а був звідти запущений. Білорусь офіційно почала обстріли України...
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16.07.2024 10:38 Відповісти
Зліпіть пару шахедів з запчастин, і ****** по Мозирському НПЗ, нехай лукаш возрадуеться...
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16.07.2024 10:41 Відповісти
Ф Бабруйск, жывотнае!
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16.07.2024 10:42 Відповісти
Це четвертий "шахед" який "заточений" на бульбу.
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16.07.2024 10:44 Відповісти
А от, до речі, бульбаші підняли вертольота. Чому у нас за шахедами вертольоти не ганяються? Ну ладно, Мі-24 на фронті, а от аваковські вертольоти ментовські постійно над Києвом кружать...
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16.07.2024 10:46 Відповісти
Ога, особливо весело ганятися вночі, або в туман коли ніхера не видно, а бортова РЛС на коптері відсутня.
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16.07.2024 11:09 Відповісти
На Як-52 вона теж відсутня, але в Одесі Як-52 ганяються за дронами...
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16.07.2024 11:10 Відповісти
Ганяються вдень, а шахіди летять вночі
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16.07.2024 21:43 Відповісти
@ У 2012 році вчені одного з техаських університетів шляхом випробувань практично довели можливість перехоплення керування БПЛА через спуфінг. У цьому випадку до серйозних досліджень США спонукали події 2011-го, коли в результаті спуфінг-атаки було втрачено безпілотник Lockheed-RQ 170, який приземлився замість свого аеродрому на іранський.
На практиці спуфінг працює з допомогою спеціальної електроніки, яка придушує сигнал супутникових систем GPS (ГЛОНАС) і замінює цей сигнал на власний. Унаслідок безпілотник в автоматичному режимі продовжує орієнтуватися у глобальній системі навігації, але його керування здійснює хибний сигнал, власником якого є інший оператор.
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16.07.2024 10:48 Відповісти
Ого які складності, набагато простіше бруківку стелити і яйця в подвійну ціну продавати.
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16.07.2024 11:17 Відповісти
Мабуть, незебаром Лука черговий перл видасть: "Я знаю, что эта укрински дроны! Украинцы росийские дроны перехватили, перепрограмировали и направили на Биларусь!"
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16.07.2024 10:58 Відповісти
Для чого ти їм підказуєш, вони ж самі може б і не догадались
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16.07.2024 11:15 Відповісти
Пан мав час та натхнення
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16.07.2024 16:16 Відповісти
Як би Пан ще міг перехопити і перепрограмувати шахед
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16.07.2024 18:08 Відповісти
 
 