У Курській області Росії після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури

У Курській області в Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури.

Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов.

Завод низьковольтної апаратури розташований у селищі Корневе. За словами Смірнова, пожежа виникла, нібито, внаслідок скиду з українського дрона.

"Ніхто з працівників заводу не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні команди з двох районів", – зазначив він.

Як повідомлялося, уранці 13 липня внаслідок атаки безпілотника спалахнула нафтобаза у Ростовській області Росії. За даними чиновника НАТО, українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.

Раніше, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.