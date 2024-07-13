Унаслідок атаки дронів у Ростовській області горить нафтобаза

Уранці 13 липня внаслідок атаки безпілотника спалахнула нафтобаза у Ростовській області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, передає Радіо Свобода.

За його словами, пожежі надано третій рівень складності. На місці працюють 49 пожежників та 14 одиниць техніки. Попередньо ніхто не загинув і не постраждав.

Площа пожежі становить 200 кв.м, для гасіння вогню прибув пожежний потяг.

За даними Міноборони РФ, над Ростовською областю знищили два безпілотники, ще по одному – над Бєлгородською та Курською областями.

Як повідомлялося, за даними чиновника НАТО, українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.

Раніше, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.