БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
151 2

Унаслідок атаки дронів у Ростовській області горить нафтобаза

У Ростовській області горить нафтобаза

Уранці 13 липня внаслідок атаки безпілотника спалахнула нафтобаза у Ростовській області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, передає Радіо Свобода.

За його словами, пожежі надано третій рівень складності. На місці працюють 49 пожежників та 14 одиниць техніки. Попередньо ніхто не загинув і не постраждав.

Площа пожежі становить 200 кв.м, для гасіння вогню прибув пожежний потяг.

За даними Міноборони РФ, над Ростовською областю знищили два безпілотники, ще по одному – над Бєлгородською та Курською областями.

Як повідомлялося, за даними чиновника НАТО, українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.

Раніше, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.

Автор: 

безпілотник (589) нафта (5058) росія (15160) дрони (487)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну шо ж.. з інтервалом у десять хвилин два дрона у https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B040 НБ Цимлянська.
горить гарно - Через чотири години площа пожежі становила вже 200 кв.м. і на місце гасіння прибув пожежний поїзд.

всі бігають , суєтяться...
показати весь коментар
13.07.2024 11:51 Відповісти
давайте завтра ще у https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B029 Волгодонську нафтобазу . Пожежний потяг повинен працювати кожний день.
показати весь коментар
13.07.2024 11:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 