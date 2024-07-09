Українські дрони атакували нафтобазу у Волгоградській області РФ та електропідстанцію – у Ростовській (оновлено)

У ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.

Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров, передає The Moscow Times.



Він стверджує, що сили протиповітряної оборони перехопили дрони, проте через падіння уламків виникли пожежі.



"Пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано, енергопостачання не зупинено. На місці пожежі на нафтобазі працюють сили протипожежної служби регіону та МНС", – зазначив Бочаров.



За даними російських Telegram-каналів, у Калачі-на-Дону пролунала серія приблизно з 10 вибухів. Нафтобазу атакували щонайменше п'ять дронів. При цьому, за словами очевидців, вони летіли один за одним.

Крім нафтобази в Калачі-на-Дону, пожежа виникла на хлібозаводі, уточнює Mash.

Ударів безпілотниками по електропідстанції в Ростовській області та по нафтобазі в Калачі-на-Дону Волгоградської області завдали фахівці Головного управління розвідки Міноборони і Служби безпеки України, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у спецслужбах.

Співрозмовник агентства стверджує, що удару безпілотників також зазнав військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ.

"Завдяки спільній операції ГУР та СБУ "бавовна" розквітла на військовому аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області", – розповів співрозмовник агентства.

Він зауважив, що під час атаки безпілотників на військовий аеродром "Ахтубінськ" російські Телеграм-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. У спецслужбах вважають, що це свідчить про успішну атаку, оскільки зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів.

Як повідомллося, 6 липня у Краснодарському краї Росії внаслідок атаки безпілотників загорілися дві нафтобази, також було пошкоджено вежу стільникового зв'язку.