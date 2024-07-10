Унаслідок українських ударів російська нафтопереробка скоротилась на майже 17%, – чиновник НАТО
Українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.
Про це повідомив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні, передає Європейська правда.
За його словами, українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.
"Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв", – сказав посадовець.
Він наголосив, що цей вплив настільки великий, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.
"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.
Як повідомлялося, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.
Раніше стало відомо, що в Росії в травні простоювало 12% нафтопереробних потужностей. До того повідомлялося, що виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня.
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Україна в 14 році незважаючи на агресію так і не вийшла з договору про балістичні ракети.... а сама ракетна програма зупинялась 2 рази ще за попередника, один раз майже на 2 роки... та і кошти на неї взяли в Саудитів а не виділили пріорітетно з бюджету
Так і зараз купа речей в більшому пріорітеті як той же марафон, підняття виплат чиновникам, ремонт доріг близько до лінії зіткнення а не ракетна програма....
А в 19 році єдиний завод по виробництву палива до ракет, фактично знищив представник заходу Абрамавичус який керував тоді Оборонпрому в рамках оптимізації бюджетних витрат яку вимагав МВФ
Орда деяке скорочення нафтопереробки переживе, а от якщо Орда покладе українські АЕС ... де буде Україна, нехай на фронті навіть буде більш-менш тихо?
Нема чому радіти .