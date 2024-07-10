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Новини
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Унаслідок українських ударів російська нафтопереробка скоротилась на майже 17%, – чиновник НАТО

нафта

Українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.

Про це повідомив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні, передає Європейська правда.

За його словами, українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.

"Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв", – сказав посадовець.

Він наголосив, що цей вплив настільки великий, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.

Раніше стало відомо, що в Росії в травні простоювало 12% нафтопереробних потужностей. До того повідомлялося, що виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня. 

Автор: 

безпілотник (547) НАТО (166) нафта (4857) росія (14455) дрони (377)


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Якби один мілкий серун не проміняв Гром-2 на асфальт, нафтопереробки і нафтобаз в радіумі 500 км від території України на рашкостані взагалі б не було. Та й війни такої б не було, але мудрий нарід....правда я нічого нового не написав?
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10.07.2024 11:06 Відповісти
Думаю що тут якась довготривала політика нашу ракетну програму вбивали всі президенти.....

Україна в 14 році незважаючи на агресію так і не вийшла з договору про балістичні ракети.... а сама ракетна програма зупинялась 2 рази ще за попередника, один раз майже на 2 роки... та і кошти на неї взяли в Саудитів а не виділили пріорітетно з бюджету

Так і зараз купа речей в більшому пріорітеті як той же марафон, підняття виплат чиновникам, ремонт доріг близько до лінії зіткнення а не ракетна програма....

А в 19 році єдиний завод по виробництву палива до ракет, фактично знищив представник заходу Абрамавичус який керував тоді Оборонпрому в рамках оптимізації бюджетних витрат яку вимагав МВФ
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10.07.2024 11:38 Відповісти
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10.07.2024 11:23 Відповісти
А на скільки скоротилась українська електрогенерація після ординських обстрілів?

Орда деяке скорочення нафтопереробки переживе, а от якщо Орда покладе українські АЕС ... де буде Україна, нехай на фронті навіть буде більш-менш тихо?

Нема чому радіти .
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10.07.2024 14:30 Відповісти
Радіти є чому. Ви ще напишіть, що не можна в кацапів стріляти, бо ж вони нападуть.
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10.07.2024 15:52 Відповісти
та давайте ще хоч кудись, там де ППО поменше - у Нижньокамськ, Волгоград, Сизрань, Самару, Новокуйбишевськ... Бо давно вже на ті НПЗ не летіло.
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10.07.2024 21:21 Відповісти

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