Унаслідок українських ударів російська нафтопереробка скоротилась на майже 17%, – чиновник НАТО

Українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.

Про це повідомив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні, передає Європейська правда.

За його словами, українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.

"Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв", – сказав посадовець.

Він наголосив, що цей вплив настільки великий, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.

Раніше стало відомо, що в Росії в травні простоювало 12% нафтопереробних потужностей. До того повідомлялося, що виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня.