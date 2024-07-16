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Новини Війна
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Вночі "Шахед" знову залетів на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Шахед знову залетів на територію Білорусі

В ніч на 16 липня дрон-камікадзе "Shahed" вже втретє за останній час увійшов у повітряни простір Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, шахед зайшов до Білорусі в районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойників. Далі БПЛА здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік населеного пункту Комарин.

Вже о 5-й ранку шахед залишив Білорусь і повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території нашої країни близько 50 хвилин і пролетів щонайменше 60 км. За нашими даними, польоти авіації ВПС РБ у вказаному районі на цей час не фіксувалися", - йдеться в повідомленні.

У Білорусь знову залетів російський шахед

Раніше повідомлялось, що один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі.

Також під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймали вертоліт і винищувач.

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Автор: 

Білорусь (7987) дрони (4997)


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Клоуни. Винищувачі вони піднімали, ага...
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16.07.2024 09:42 Відповісти
Давайте не юлите. Рашисты запускают шахеды с територии ********** или через территорию **********. Тоесть ********** участвует в войне. А теперь представьте себе что будет с Украиной если дать рашистам перемирие и время на востановление. Укрепив оборону на левом берегу, рашисты просто перебросят освободившуюся миллионную армию на территорию ********** и ударом на Львов отрежут Киев от поставок западного оружия. А так называемые *гаранты* (если они еще останутся при власти, при таком наступлении ультра правых популистов и трампистов ) разведут руками мол нужно смириться. Так что единственный шанс для Украины ето воевать без остановки изматывать рашку, у которой сейчас дела и в армии и в економике хуже чем рашисты показывают
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16.07.2024 09:42 Відповісти
походу gps викривляють
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16.07.2024 09:44 Відповісти
Не сцитися то кацапи вам по "братскай дружбі".
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16.07.2024 09:49 Відповісти
НАТА, закрой небо над Бєлорашкой!!!
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16.07.2024 10:12 Відповісти
 
 