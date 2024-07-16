Вночі "Шахед" знову залетів на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

В ніч на 16 липня дрон-камікадзе "Shahed" вже втретє за останній час увійшов у повітряни простір Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, шахед зайшов до Білорусі в районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойників. Далі БПЛА здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік населеного пункту Комарин.

Вже о 5-й ранку шахед залишив Білорусь і повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території нашої країни близько 50 хвилин і пролетів щонайменше 60 км. За нашими даними, польоти авіації ВПС РБ у вказаному районі на цей час не фіксувалися", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі.

Також під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймали вертоліт і винищувач.

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